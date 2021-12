Asmongold erklärt, warum die Zukunft von Twitch aus Koch-Shows und Reality besteht

Als Klassiker ist zudem das Format „Love or Host” zu nennen (via youtube.com ). In dieser Twitch-Show gibt es einen Kandidaten, der einer Reihe Streamer oder Streamerinnen gegenüber sitzt. Nach und nach lichten sich die potenziellen Auserwählten, bis am Ende nur noch zwei mögliche Dates für den Kandidaten übrig sind.

Was sagt Asmongold zur Zukunft von Twitch? Während seines Livestreams am 16. Dezember teilte der Streamer seine Sorgen um zukünftigen Content auf Twitch. Laut Asmongold verschiebt sich die gesamte Meta für Streamer weg vom gewohnten Gaming. Die Zukunft gehöre dem React-Content, den Celebritys und den TV-Shows:

Was ist passiert? In einem Stream auf seinem Zweitkanal zackrawrr sprach der Streamer über die mögliche Zukunft von Twitch-Content. Anlass dafür ist der aktuell anhaltende Hype um die TV-Show „MasterChef”.

