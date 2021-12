Kriegt Twitch doch kein „Pay2Win“-Feature? Erste Tests zeigen, wie schlecht es ist

Ob Twitch die neue „Pay2Win“-Mechanik auch in Deutschland bringt oder testet, ist bisher nicht bekannt. Aber ab Dezember wird die kostenlose Variante via Kanalpunkte bei uns getestet (via Twitch ). Ob es schon losging, welche Streamer daran teilnehmen und wie das Ganze bisher in Deutschland ankam, wissen wir bis dato nicht.

Das Ergebnis: Insgesamt konnte man einen negativen Trend sehen. Sowohl die durchschnittlichen Zuschauer sind im Schnitt um 6,73 % gesunken als auch die Aufrufe eines Kanals um 49,46 %. Allerdings waren die Streamer nur 4,79 % weniger Stunden live, als im Monat zuvor, an Beteiligung kann es also nicht gelegen haben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Test des Boost-Features fand bisher nur in Amerika statt. Details zu den 125 Twitch-Streamern, die an dem Test teilnahmen:

Insert

You are going to send email to