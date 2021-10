Aber was haltet ihr von dem neuen Twitch-Feature? Würdet ihr eurem Favoriten helfen noch mehr Reichweite zu generieren, auch wenn das mit einer Zahlung verbunden ist? Lasst uns das in den Kommentaren wissen und diskutiert mit uns.

Twitch selbst behauptet indes, dass Nutzern weiterhin nur der Content vorgeschlagen werde, den sie auch sonst mögen. Ein Fan von Call of Duty würde so keine Streams zu themenfremden Titeln wie Minecraft oder ähnlichen vorgeschlagen bekommen.

Wer kann boosten? Zum aktuellen Zeitpunkt ist das Boost-Feature nur auf den Markt in Nordamerika beschränkt. Nutzer in Europa können derzeit nicht darauf zurückgreifen.

Das neue „Boost Channel”-Feature, das Twitch am 30. September vorstellte, ist jetzt da und erlaubt genau das: Geld gegen Reichweite, zumindest in der Theorie. Denn das Feature schlägt den geboosteten Kanal einer gewissen Anzahl Nutzern vor. Wie viele davon überhaupt auf den Kanal klicken und wie viele dann sogar bleiben, das kann niemand sagen.

Was ist das für ein Feature? Seit einigen Tagen können Nutzer ihren Lieblingsstreamer mit Geld unterstützen. „Das gibt es doch schon lange!”, denkt ihr? Jetzt ist es allerdings nicht mehr nur möglich, Geld in Form von Bits oder Barbeträgen zu spenden. Geldspenden können direkt in die Reichweite des Streamers einfließen. Das ärgert vor allem kleinere Streamer .

Am 30. September 2021 kündigte Twitch das Boost-Feature an. Das soll Streamern helfen, ihre Reichweite zu vergrößern. Twitch-Nutzer sehen das neue Feature allerdings kritisch, da es aus fairem Wettbewerb Pay2Win mache.

