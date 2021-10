Es scheint ziemlich sicher, dass dieses neue Feature von Twitch so nicht live gehen wird. Twitch hat in der Vergangenheit immer wieder Versuch-Ballons steigen lassen und die schnell wieder abgeschossen, als die Reaktionen zu hart wurden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vor allem den Fans von Streamerinnen wird vorgeworfen, „Simps“ zu sein , die alles tun, um ihrer Streamerin zu gefallen. So ein System könnte sich gerade an diese Fans wenden, die dann Geld ausgeben, damit jeder ihre Streamerin sehen kann.

„Wer glaubt ihr, wird von so einem Boost am meisten profitieren – der Streamer mit 2 Zuschauern oder der mit 10.000?“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to