Die Streaming-Plattform Twitch hat angekündigt, automatisch Werbung mitten in Streams zu schalten. Die großen Streamer auf der Plattform wie TimTheTatman und Nickmercs fragen schon, wo sie sich abmelden können. Auch andere äußern Bedenken: Das könnte Streamer eher Geld kosten, als ihnen Geld bringen. Die Idee von Twitch erinnert ans deutsche Privatfernsehen.

Das ist die Ankündigung: Twitch sagte in der Nacht von gestern auf heute, sie wollen jetzt anfangen, automatisiert mitten im Stream Werbung zu schalten. Das soll erstmal nur für ausgewählte Zuschauer gelten.

Das nennt man „Mid Roll“-Werbung: Das laufende Programm wird für Werbung unterbrochen. Wir kennen das in Deutschland aus dem Privatfernsehen. Wenn Batman und der Joker grade einen intensiven Dialog führen und ein Werbespot für Windeln unterbricht das jäh.

Bislang sehen Zuschauer Werbung auf Twitch, wenn sie neu zu einem Stream dazu kommen (Pre-Roll), oder wenn der Streamer selbst bewusst Werbung schaltet.

Mit dem neuen System wäre die Werbung „automatisiert“ und der Streamer hätte keine Kontrolle darüber, wann seine Zuschauer Werbung sehen.

Twitch sagt zu den Details:

So sehen das die großen Streamer: Zwei der größten Streamer auf Twitch sind TimTheTatman und Nickmercs. Die sind gerade riesig durch Call of Duty.

Die fragen: Wie kann ich sehen, dass es in meinem Kanal passiert, und wie kann ich aussteigen?

how do I know if this is happening to my channel and can I please opt out