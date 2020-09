Twitch hat eine Werbe-Aktion laufen, den „Subtember“: Die war erst verbuggt und gewährte allen einen Rabatt auf Abos. Jetzt ist der Fix da und einige Streamer finden die Werbe-Aktion nun nutzlos. Denn die geht gegen ihre Interessen und die Grund-Idee von Twitch, einen Kanal langfristig aufzubauen. Jetzt zeige sich: Amazon will nur neue Kunden ins Bezahlsystem locken, die wollen nur Geld verdienen.

Das ist ein Abo auf Twitch: Mit einem Abo unterstützt ein Zuschauer einen Streamer finanziell und genießt dafür einige Vorteile: Je nach Kanal erhält er Emotes oder hat Zugang zum Chat, wenn der sonst gesperrt ist.

Diese „Subscriptions“ sind für Twitch-Streamer eine wichtige Einnahme-Quelle: Ein normales „Stufe 1“-Abo kostet etwa 5€, der Streamer bekommt davon ungefähr die Hälfte. Fortnite-Star Ninja hat 2018 in einigen Monaten etwa 250.000$ allein über Twitch-Abos verdient.

Das ist der Subtember: Der „Subtember“ ist ein Wortspiel aus „Subscription“, dem Abo, und dem Monat September.

Wer einen Streamer auf Twitch abonnieren möchte, kann das im September 2020 zu einem günstigeren Preis tun als normalerweise:

Aber es gibt einen gewaltigen Haken: Das Abo muss neu abgeschlossen sein, wenn man es günstiger haben will.

Der Rabatt gilt sozusagen nur für Neukunden eines Streamers.

Man kann kein bestehendes Abo günstig verlängern oder bei seinem Stamm-Streamer neu subscriben, um ihn zu unterstützen, nachdem das alte Abo abgelaufen ist.

Das war der Bug: Genau dieser Haken war die erste Zeit verbuggt. Der „Subtember“-Rabatt galt für jede Form von Abo. Man konnte also auch sein bestehendes Abo vergünstigt verlängern.

Am 3. September sagte Twitch dann: Das war ein Bug. Der Subtember ist nur für „Erst-Abonnenten“ da oder wenn Leute mit „Amazon Prime“-Abo jetzt auf ein Bezahlmodell umstellen möchten.

Wer vor dem Fix ein Abo abgeschlossen hatte, behielt den Rabatt – aber nun galt es nur noch für Neukunden.

Das ist das Problem: Einige Streamer finden die neue Werbe-Aktion in der Form nutzlos. Denn die geht davon aus, dass jemand einen Kanal zum ersten Mal neu unterstützt. Das ist aber nicht die Realität für viele Streamer. Denn die haben eine bestehende Stamm-Zuschauerschaft und wollen, dass die ihre Abos verlängern oder abgelaufene Abos erneuern.

Für die Streamer war die „verbuggte“ Version des „Subtembers“ nützlich, die neue aber nicht. Die neue sei außerdem umständlich zu erklären, mit dem dicken Haken, der da dranhängt.

Die Seite Kotaku zitiert Streamer, die klar stellen, wie doof sie den „Bug-Fix“ finden:

Why? This Subtember is almost useless to us. Streamers are growing engaged, long-term communities and relationships. Why doesn’t Subtember support these types of viewers vs. solely new ones?



Theres such little benefit here. You could have done better.