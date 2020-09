Seit kurzem gibt es auf Twitch die Watch Partys. Der deutsche Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris findet das Feature zwar gut, doch er würde es mit seiner Community nicht umsetzen.

Was sind Watch Partys? Dieses Feature verbindet den Streaming-Dienst Amazon Prime Video und die Plattform Twitch. Streamer können auf Twitch zusammen mit ihrer Community Filme und Serien schauen, die auf Amazon Prime Video angeboten werden.

Das Feature entstand, weil Amazon auch der Besitzer von Twitch ist. So möchten sie ihre Plattformen untereinander vernetzen.

Das sagt MontanaBlack: Der Streamer wurde am 4. September in seinem Stream auf das neue Twitch-Feature angesprochen. Dort erklärt er dann, warum er die Watch-Partys erstmal nicht nutzen werde. Er wolle nicht einen Teil seiner Community ausschließen, so MontanaBlack.

Streamer will Content weiterhin kostenlos anbieten

Das ist das Video: Wir binden euch hier das Video zum Stream ein, was auf MonatanaBlacks Highlight-Kanal „Richtiger Kevin“ hochgeladen wurde:

So steht MontanaBlack zu Watch Partys: Den Streamer stört der Fakt, dass jeder Zuschauer dieser Party ein Abonnement von Amazon Prime haben muss. Jeder der das nicht hat, kann die Serie nicht mitschauen.

MontanaBlack, der zu den größten Streamern in Deutschland gehört, sagt, dass er damit ja einen Teil der Community ausschließen würde und er das nicht wolle: „Serien mit meiner Community zu schauen bedeutet für mich, nicht einen Teil meiner Community auszuschließen, die kein Amazon Prime haben.“

Der Streamer sagt dann noch: „Jeder Content von mir: TikTok, Instagram, Twitter, YouTube und auch Twitch ist für jeden Mann […] kostenfrei und deshalb fühle ich das nicht so.“

Er findet zwar die Grundidee hinter den Watch Partys gut, doch es sei das Gegenteil von dem, was er aktuell macht, da man eben ein kostenpflichtiges Abo benötigt.

Abschließend sagt MontanaBlack dann noch, dass er generell nicht genau wisse, ob das überhaupt etwas für ihn ist. Er möchte beim Schauen von Filmen und Serien im Bett liegen und entspannen. Dennoch meint er auch, dass es nur sein aktueller Standpunkt ist. Möglicherweise ändere sich daran noch etwas.

Warum bietet Twitch diese Funktion überhaupt an? Es ist eine schlaue Vermarktungsstrategie von Amazon, die die Besitzer von Twitch sind. Immerhin kommen dadurch hunderte neue Abonnenten dazu, wenn ein großer Streamer eine Serie oder ein Film auf Twitch schauen. Als Zuschauer muss man dann nämlich das Abo abschließen.

Hier zieht Amazon klug die Parallele zwischen Prime Video und Twitch und versucht so neue Kunden zu gewinnen.

