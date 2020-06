Kappa, Bits und Drops – Wie gut kennt ihr euch mit Twitch aus?

Fast jeder Gamer kennt vermutlich die Streaming-Plattform Twitch oder hat zumindest schon einmal etwas von ihr gehört. Millionen Leute nutzen sie täglich, um Streamern beim Zocken zuzusehen, bei ihrer Arbeit oder einfach, um mit ihnen zu quatschen. Aber wie gut kennt ihr euch mit Twitch wirklich aus?

Was ist Twitch? Twitch ist eine Streaming-Plattform, auf der quasi jeder mit einer Webcam oder einem Gerät, das Streaming-Software unterstützt, übertragen kann, auf was er Lust hat – solange es nichts Illegales ist. Einige versuchen sich sogar an verrückten Weltrekorden. Potenziell zehntausende Leute können ihm dann dabei zusehen.

Um diese „Streamer“ und Twitch selbst hat sich in den vergangenen Jahren ein regelrechter Kult gebildet. Viele Streamer haben mit ihren Zuschauern eigene Insider-Witze und eine gewisse Verbindung, die häufig etwa mit Community-Treffen verstärkt wird.

Selbst berühmte Komiker wie Kaya Yanar streamen auf Twitch.

Auch auf Twitch selbst gibt es übergreifend eine Art von Gesellschaft, die sich gebildet hat mit eigenen Worten, Phrasen und Verhaltensweisen – ähnlich wie beim Gaming, das bereits eine eigene Sprache entwickelt hat. Wie gut ihr den Gamer-Slang beherrscht, könnt ihr hier testen.

Wer neu auf Twitch ist, kann sich deswegen etwas verloren fühlen, ehe er sich in die Community einfindet. Wer schon länger dabei ist, wird jedoch vieles schon kennen. MeinMMO hat 10 Fragen zusammengestellt, anhand derer ihr testen könnt, wie groß euer Wissen um Twitch und die Leute dort ist.

10 Fragen zu eurer Twitch-Expertise

Worum geht es im Quiz? Die Fragen, die wir uns ausgedacht haben, reichen von Basis-Wissen zu Twitch-Emotes oder der Funktionsweise von Twitch, über die Geschichte von Twitch bis hin zu den bekanntesten Streamern. Wer bereits die größten deutschen Streamer auf Twitch kennt, hat dabei sicherlich einen gewissen Vorteil.

Das Ziel ist es, dass ihr herausfinden könnt, wie viel ihr wirklich über Twitch wisst. Darum gibt es einige leichtere Fragen aber auch schwere, auf die nur echte Veteranen die Antwort kennen.

Wie funktioniert das Quiz? Wir stellen euch 10 Fragen in Folge, die ihr richtig beantworten sollt. Auf jede Frage gibt es nur eine richtige Antwort. Am Ende seht ihr dann euer Ergebnis.

Beachtet: Sobald ihr eine Antwort antippt oder anklickt, gilt sie als gegeben! Ihr könnt euch nicht umentscheiden! Wollt ihr das Quiz neu starten, ladet einfach die Seite erneut. Viel Spaß!

0% Wer oder was ist ein „Kappa“? Ein Emote auf Twitch, das für Sarkasmus oder Ironie steht und andeutet, dass der Satz nicht ernst gemeint ist. Kappa ist der Name des ersten Streamers, der jemals auf Twitch 1.000 Zuschauer erhalten hat. Eine berühmte Szene auf Twitch, die einen japanischen Froschdämon („Kappa“) zeigt, wie er in Richtung der Zuschauer springt. Correct! Wrong! Kappa ist zwar auch ein japanischer Dämon, diese Szene gibt es aber so nicht. Das Emote entstand aus dem Foto eines der Entwickler der Grundlage von Twitch, bevor es Twitch hieß. Continue >> Wie bezeichnen viele Streamer ihre Zuschauer, die sie mit monatlichen Zahlungen unterstützen? subs bros plebs Correct! Wrong! "subs" steht für "Subscriber" - Abonnenten. Continue >> Was sind „Bits“? Belohnungen, die der Streamer seinen Zuschauern geben kann, wenn sie sich gut in der Community engagieren. Eine virtuelle Währung, mit der ihr Streamer bezahlen und „bejubeln“ könnt. Sie sind oft verbunden mit besonderen Animationen. Ein technischer Begriff für die Daten, die dem Streamer für die Qualität seines Streams zur Verfügung stehen (daher: „Bitrate“). Je länger der Streamer auf Twitch ist, desto mehr Bits bekommt er. Correct! Wrong! Continue >> Was ist allgemeinhin ein Abo auf Twitch und was kostet es? Abo ist die Abkürzung für „Abomination“, zu deutsch etwa: „Monstrosität“, und steht für einen lauten Sound, den ihr zusammen mit einer Szene bei einem Streamer abspielen könnt, um ihn zu erschrecken (meist zu Halloween). Sie kostet 2,49€ pro Einsatz. Abos sind eine Art der Unterstützung für Streamer, mit denen ihr etwa exklusive Emotes freischaltet, die ihr in allen Chats von Twitch nutzen könnt. Es kostet standardmäßig 4,99€ im Monat. Ein Abo gewährt Zugriff auf die „ab 18“-Sektion von Twitch, auf der auch brutalere oder anrüchige Spiele für ein erwachsenes Publikum gezeigt werden. Es kostet 12,99€ im Monat. Correct! Wrong! Abo ist das Kürzel für "Abonnement", eine der Möglichkeiten, einen Streamer zu unterstützen, neben etwa Spenden ("Donations") oder Bits. Continue >> Wie heißt der Twitch-Konkurrent von Microsoft, der im Juli 2020 offiziell seinen Dienst einstellt? Microplay mixer Xwitch Correct! Wrong! Continue >> Was ist „Twitch Prime“? Ein Verknüpfung von Twitch und Amazon Prime. Prime-Kunden von Amazon bekommen bestimmte Vorteile auf Twitch, etwa ein kostenloses Abo für einen Streamer ihrer Wahl. Ein Abo für Twitch, mit dem ihr Zugang zu besonderen Emotes habt und den offiziellen Discord-Server von Twitch benutzen könnt. Twitch Prime benötigt man, um auf Twitch überhaupt streamen zu dürfen. Es zeichent Leute als vertrauenswürdig aus. Correct! Wrong! Amazon hat Twitch 2014 offiziell übernommen und 2016 das Twitch-Prime-Modell eingeführt, um Prime-Kunden einen Bonus anzubieten. Continue >> Wie heißt der Konzern, aus dem Twitch schlussendlich hervorgegangen ist und der 2014 seinen Dienst eingestellt hat? Amazon, es hat allerdings 2016 seinen Dienst wieder aufgenommen. Justin.tv Der Konzern hieß schon immer Twitch. Correct! Wrong! Justin.tv hat sich 2007 gegründet und Twitch hat sich 2011 daraus abgekoppelt. 2014 wurde Justin.tv eingestellt. Continue >> Welcher deutsche Streamer hat im November 2019 den Rekord in den meisten Stunden online in einem Monat gebrochen? MontanaBlack Es war kein deutscher Streamer, sondern der Amerikaner GiantWaffle seansstream Correct! Wrong! GiantWaffle und seansstream traten versehentlich zur gleichen Zeit an, haben aber keinen Wettbewerb daraus gemacht. seannsstream lag am Ende vom Monat mit 595 Stunden im Monat etwa einen ganzen Tag vor GiantWaffle. Continue >> Welche beiden riesigen Streamer sind 2019 offiziell von Twitch abgewandert und haben sich dem Streaming-Dienst von Microsoft zugewandt, obwohl sie beide zu den Top-Streamern gehört haben? Ninja und DrDisrespect shroud und Ninja xQc und shroud Correct! Wrong! Continue >> Welches ältere und eigentlich seit einiger Zeit unbeachtete Spiel stand im August 2019 plötzlich auf Platz 1 der Twitch-Charts und warum? Dota 2 – Wie jedes Jahr, weil im August „The International“ stattfindet, das größte Turnier im MOBA. World of Warcraft – Wegen des Release von WoW Classic, das damals viele Streamer und Zuschauer begeistert hat. Escape from Tarkov – Weil es mit Twitch-Drops plötzlich zu einem riesigen Hit geworden ist. Correct! Wrong! WoW ist die richtige Antwort. Escape from Tarkov hat das erst im Dezember geschafft, Dota 2 erreichte nur Platz 2. Continue >> Twitch Trivia Quiz Twitch-Noob Anderen beim Zocken oder generell bei Aktivitäten zuzusehen, scheint nicht wirklich dein Ding zu sein – und das ist auch in Ordnung. Es gibt viele Spieler, die lieber selbst spielen, als sich mit Streamern zu unterhalten, während diese mit dutzenden anderen Leuten quatschen. Vielleicht findest du ja auf unserer Seite ein paar Anregungen für Games, die du stattdessen zocken willst! Twitch-Anfänger Du bist entweder noch nicht so lange auf der Plattform unterwegs oder begnügst dich damit, stumm zuzusehen und zu „lurken“. Wenn dich die Community von Twitch interessiert, raten wir dir, am Ball zu bleiben. Auf MeinMMO findest du auch häufig interessante Artikel und News zu allem, was so beim Streaming-Dienst passiert. Aber auch, wenn du lieber still genießt, bist du für deine Lieblings-Streamer ein Gewinn. Aktiver Twitch-Nutzer Aha, du bist wohl häufig auf Twitch unterwegs! Du kennst dich aus und hast Ahnung, was so bei den Streamern abgeht und hast vermutlich sogar bei zwei oder drei Leuten ein Abo dagelassen, um mit schicken Emotes angeben zu können. Schreib uns doch, welche Streamer dir deinen Feierabend versüßen! Twitch-Veteran Bist du ein Mitarbeiter von Twitch, selbst ein langjähriger Streamer oder einfach nur schon jahrelang dabei? Vermutlich weißt du mehr über Twitch, als selbst die meisten Streamer und weit mehr als die meisten Nutzer. Schreib uns doch in die Kommentare, welche interessanten Infos du noch zu Twitch hast oder welche Fragen im Quiz du knifflig fandest. Teile Deine Ergebnisse:

Wie gut ist euer Ergebnis? Habt ihr die volle Punktzahl erreicht und seid ein echter Twitch-Kenner, oder müsst ihr noch ein paar Zuschauerstunden sammeln? Schreibt es uns in die Kommentare! Wenn euch das Quiz gefallen oder euch dazu angeregt hat, es selbst einmal zu versuchen, findet ihr in unserem Guide alles, was ihr braucht, um ein Streamer auf Twitch zu werden.