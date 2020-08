Amazon steigt ins Gaming-Geschäft ein. Nachdem erste Spiele wie Breakaway und Crucible erfolglos blieben, scheint das neue MMO mit RPG-Elementen, New World, stärker zu ziehen. Das beweisen die ersten Tage auf Twitch. Der Streamer Asmongold sieht einen klaren Grund dafür: WoW-Spieler und Fans von anderen MMORPGs zocken New World grade, weil die immer Ausschau nach dem nächsten WoW-Killer halten.

Twitch ist für neue Spiele, die noch nicht im Handel sind, ein Gradmesser für den Erfolg. Denn die Zahlen von Twitch sind öffentlich einsehbar und die Plattform ist riesig.

Was gut auf Twitch läuft, ist angesagt und hat das Potential zu einem Hit. Denn immerhin zeigen die Streamer dort Millionen von Zuschauern ein neues Spiel über Stunden. Wenn das Spiel was taugst, ist das wie eine Dauerwerbesung und lädt dazu ein, das Game dann selbst zu kaufen. Einige der größten Gaming-Hits der letzten Jahre wie PUBG, Fortnite oder CoD Warzone haben unter Beweis gestellt, wie wichtig Twitch für die Gaming-Industire ist.

Aber das gilt nicht nur für Shooter. Dass auch MMORPGs auf Twitch glänzen können bewies WoW Classic im Herbst 2019.

Gerade für Amazon ist Twitch besonders wichtig.

Was ist das mit Amazon und Twitch? Amazon hat Twitch 2014 für 970 Millionen US-Dollar gekauft.

Die Spiele, die man später entwickelte, sollten extra so ausgelegt sein, dass sie auf Twitch funktionieren. Man plant sogar gezielte Features, die den Streamern das Spielen von Amazon Games noch versüßen sollen.

Man sollte meinen: Wenn man schon die größte Streaming-Plattform der Welt gekauft hat, die seitdem boomt und immer größer wird, kann man die ja auch nutzen. Eigentlich müsste Amazon einen riesigen Wettbewerbs-Vorteil vor der Konkurrenz haben: Die Streamer sollten sich darum reißen, mit Amazon auf Twitch zusammenzuarbeiten. Sollte man meinen.

New World ist seit wenigen Tagen auf Twitch und es läuft gut.

Crucible scheiterte auf Twitch und überall sonst

So lief’s bisher: Doch die ersten Ausflüge von Amazon ins Gaming scheiterten bereits zweimal, trotz Push durch Twitch:

Das 1. Spiel „Breakaway“ sollte ein „Multiplayer-Brawler“ werden. Amazon präsentiert Breakaway auf der Twitch-Con, stellte es aber schon 2018 ein. Es funktionierte einfach nicht.

Das 2. Spiel „Crucible“ ein Multiplayer-Shooter brachte es war zwar über die Ziellinie und schaffte es zum Release, lief auf Twitch aber grottig, obwohl die Entwickler es mit Sponsor-Deals anschoben. Auch auf Steam soff Crucible ab und hatte keinen Erfolg. Amazon hat das Spiel mittlerweile „un-released“, will es überarbeiten und später noch mal versuchen. Crucible war über die Ziellinie gestolpert, nur um dann umzukippen und wieder vor die Ziellinie zu fallen.

Das war mit Crucible auf Twitch los: Obwohl man Sendezeit bei einigen der größten Streamer auf Twitch buchte, funktionierte Crucible im Mai 2020 überhaupt nicht auf Twitch.

Der „Anschub“ über Werbestreams durch TimTheTatman, DrLupo und SypherPK brachte nichts. Das Spiel erzeugte zum Release nur geringfügiges Interesse auf Twitch und selbst das war dann schnell weg: Crucible interessierte einfach kaum wen auf Twitch.

Allerdings wurde Crucible von Amazon auch nur vertrieben, entwickelt wurde es von Relentless Studios. Dass Amazon es besser machen kann, wenn sie Publisher und Studio sind, beweisen sie nun bei New World.

Crucible heuerte den Twitch-Streamer, TimTheTatman an, um Crucible auf Twitch zu bewerben: Der war rasch wieder weg.

Die ersten Clips von MMORPG-Streamern gehen viral zu New World

So ist es jetzt bei New World: New World darf man zwar schon länger spielen, aber erst seit wenigen Tagen auf Twitch zeigen.

Seit es auf Twitch zu sehen ist, läuft es echt gut:

In den letzten 3 Tagen ist New World als Nr. 7 auf Twitch eingestiegen.

In der Spitze schauten 344.000 Leute zu, im Schnitt ist das Spiel bei 101.000 Zuschauer im Schnitt.

Das sind Zuschauer mehr als sie CS:GO und das Trend-Spiel Among Us haben, aber New World wird auf Twitch weniger geschaut als Dauerbrenner wie GTA 5 oder das neue Fall Guys. Dennoch ein beachtlicher Erfolg.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt WoW-Streamer Asmongold feiert den „World First Grizzy Kill“

Große Lust auf ein MMO wie New World bei Twitch-Streamern

Wie haben sie das hinbekommen? Was jetzt schon klar ist: New World spricht ein breites Publikum bei den Streamern an.

Man hat große WoW-Streamer wie Asmongold und Sodapoppin – das sind zwei der beliebtesten Streamer zu WoW. Beide unterhalten mit eigenwilligem Humor und einer ganz bestimmten Art.

Die Twitch-Urgesteine, summit1g, LIRIK und shroud haben in New World reingeschaut. Die haben riesige Kanäle und eine treue Zuschauerbasis. Die sind eigentlich immer auf der Suche nach was Neuem. summit1g und shroud sind zwar eigentlich Shooter-Spieler, lieben aber MMORPGs.

Aber auch eher nischige Hardcore-Streamer wie Quin69, ein Path-of-Exile-Spezialist, haben schon einige Stunden in New World.

Das ist kein Zufall, dass grade Asmongold, der Ober-WoW-Nerd, jetzt schon so viel New World spielt. Denn Amazon hat einigen Streamern 100 Keys gegeben, damit sie die verlosen können – unter anderem eben Asmongold.

Das ist clever: Denn das „Bezahlen“ von Streamern ist nur gestattet, wenn die ihre Streams dann als „Sponsored“ markieren. Wer den Streamern aber Keys spendet, schafft einen Anreiz zu spielen, ohne sich gleich als Werbepartner zu outen.

Mit der Taktik, Streamer die Beta-Keys verlosen zu lassen, hatte Valorant 2020 einen riesigen Erfolg auf Twitch. Amazon zeigt, dass sie Twitch verstehen, indem sie Leuten wie Asmongold diese Keys geben.

Denn genau dessen Publikum will Amazon offenbar für WoW erreichen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitch Inhalt

New World scheint auf die WoW-Zielgruppe heiß zu sein

Was macht New World jetzt richtig? New World geht ganz gezielt auf die WoW-Zielgruppe los. Man hat das perfekte Zeitfenster gewählt und spricht die richtigen Streamer an.

Das bestätigt Asmongold der Seite Kotaku, der sagt:

MMO-Spieler suchen immer den nächsten WoW-Killer oder irgendwas in der Art. Im Moment ist bei WoW wenig los, also spielen eine Menge Leute New World, die normalerweise WoW spielen würden. Asmongold über den Twitch-Erfolg von New World

Amazon sucht mit den Keys direkt Kontakt zu den „richtigen“ Streamern, die auch Bock auf ein Spiel haben und holt nicht wie bei Crucible Leute, die eigentlich was anderes spielen möchten und sofort wieder weg sind

New World wirkt qualitativ hochwertiger und es gibt im Moment wenig Alternativen in diesem speziellen Bereich „MMO mit RPG-Einschlag“, während es bei Crucible heiße und attraktive Konkurrenz gab.

Und New World bietet einige Features, auf die Streamer stehen, wie den „Voice Proxmity“-Chat, die schon für coole Clips gesorgt haben.

New World soll Hit auf Twitch werden – Ein Feature sorgt dafür, dass Clips viral gehen

„WoW Killer“ als Geschäftsmodell

Was ist das mit Wow-Killern? Der Begriff „WoW Killer“ war vor einigen Jahren relevant. Da hieß es bei jedem neuen MMORPG, das werde jetzt die Herrschaft von World of Warcraft beenden. Die Spiele litten unter diesem Etikett aber, denn letztlich konnte keins dieser MMORPG auch nur annähernd die Popularität von World of Warcraft erreichen.

Asmongold verwendet „WoW Killer“ eher wertfrei, als einen Begriff für ein „Neues MMO, das die riesige Zielgruppe von WoW“ abgreifen hier. Denn hier sieht man ungeheures Potential. WoW-Spieler sind traditionell bei einer neuen Erweiterung wieder stark an World of Warcraft gebunden, die Bindung löst sich aber mit der Zeit. Dann suchen sie ein neues Spiel.

Aktuell ist die „alte Erweiterung“ bei WoW auserzählt. Das war immer die Phase, in der neue MMOs die Spieler zumindest für einige Monate ausleihen und begeistern konnte. So ist das jetzt wohl auch New World gelungen.

New World ist zwar an sich kein MMORPG, hat aber einige RPG-Elemente. Gerade Crafting spielt eine große Rolle. Außerdem sehen Grafik und Kampfsystem gut aus. Obwohl es noch Probleme mit dem Endgame zu geben scheint und das Spiel bereits zweimal verschoben wurde, um mehr Inhalte zu liefern, scheint es bei vielen Spielern und Streamern zumindest in den ersten Stunden einen guten Eindruck zu hinterlassen.

Was die Leute über New World denken, nachdem das NDA gefallen ist, lest ihr hier.

Der MMORPG-Veteran Gordon Walton äußerte sich kritisch zu WoW-Killern.

„WoW Killer“ war eine ganze Weile ein Trend im MMORPG-Bereich. Darunter verstand man eine Reihe von Spielen, die versuchten, den Erfolg von WoW nachzuahmen, indem man die Methoden von WoW kopierte.

Das war ein Rückschlag für das Genre, wie der MMORPG-Entwickler Gordon Walton einmal erklärte:

„WoW-Killer hätten beinahe MMOs gekillt“ – Entwickler erklärt das Problem