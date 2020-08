Das MMO New World startete gestern sein Preview-Event, über das die Spieler auch frei sprechen können. Wir haben für euch die ersten Meinungen eingefangen, die es zu New World in der Community gibt.

Darum durften die Spieler nichts sagen: Das Amazon-MMO New World kann derzeit von vielen Vorbestellern und Spielern getestet werden, die sich für die Beta registriert haben. Allerdings ist das nicht das erste Mal.

Es gab schon mehrere Alpha-Tests, die allerdings unter strengem NDA (Verschwiegenheitsklausel) standen und über die die Spieler nichts erzählen durften.

Das ist aber nun vorerst vorbei. Das Preview-Event, das bis zum 5. September dauert, kann ausführlich gespielt und diskutiert werden. Und das tun die Spieler auch. Hier ist, was sie zu sagen haben.

Hinweis: Das Preview-Event läuft erst seit dem 25. August. Die meisten Eindrücke beziehen sich hier also auf einen kurzen Zeitraum. Wir werden ein weiteres Stimmungsbild nach dem Ende des Events zeichnen und schauen, ob sich die Meinungen geändert haben.

Ein Kritikpunkt von angeblichen Alpha-Testern war das Kampfsystem. Doch ist das tatsächlich so?

Haben sich die Alpha-Gerüchte bewahrheitet?

Das sagen die Spieler: Trotz des NDA gab es in der Vergangenheit hin und wieder Äußerungen von Spielern, die angeblich New World in der Alpha getestet haben. Diese Stimmen sagten, dass das MMORPG an so einigen Probleme leidet. Dies scheinen die Tester der Preview-Version nun zu bestätigen.

In dem New-World-subreddit veröffentlichte ein Spieler eine Liste der Aspekte des Spiels, die seiner Meinung nach negativ sind. Der Thread hat 217 Upvotes erhalten, was zwar nach wenig klingt, in dem subreddit allerdings mit die höchste Update-Zahl überhaupt darstellt. Und er bekommt viel Zuspruch.

Vor allem das Quest-System macht den Spielern Sorgen. Es bestehe nur aus „Töte“- und „Sammle“-Quests, die keine Abwechslung bieten und bei denen man immer gegen die gleichen Gegner kämpft:

Der Nutzer Lpunit schreibt dazu: „[Quests] sind ein großes Problem für mich. Ich war innerhalb von 2 Stunden gelangweilt. Es fühlt sich an, als gäbe es nichts zu entdecken, einfach nur von A nach B und zurück zu A. Dabei ein paar Zombies bekämpfen…“

Der Nutzer Schreckens wünscht sich, dass die Quests eine Story und damit einen Sinn bekommen: „Es fühlt sich an, als wären die Quests „kille X, loote X Boxen“ nur Füller sind. Niemals (zumindest hoffe ich das) bleiben sie so zu Release. Aber ich stimme zu, dass Quests eine tiefere Story oder wenigstens ein bisschen Variation brauchen.“

Auf Steam schrieb der Nutzer MONZUN über Quests: „[…] Das Spiel hat Potenzial und könnte ein qualitativ sehr hochwertiges Spiel werden, aber um das zu erreichen, müssen sie fast alles darin verändern. […] Es hat die schlimmsten Quests, weil es NUR Fetch- und Kill-Quests sind. Nichts anderes. Wenn ich die Fetch- und Kill-Quests zwischen Story-Quests und anderen Dingen hätte, dann wäre es toll.“

Die Stadtprojekte enthalten Aufgaben wie das Töten von Wölfen oder das Sammeln von Material. Nach Abwechslung klingt das nicht.

Der Thread zählt zudem noch einige weitere Probleme auf:

Animationen der Charaktere sehen nicht gut aus.

Hitboxen der Spieler: Man kann nicht über kleine Gegenstände wie Tische oder Stühle springen. Man kann andere Spieler aber in Häusern einsperren, indem man sich vor dir Tür stellt.

Mangel an Vielfalt bei Gegnern: Man bekämpft die gleichen Gegner immer wieder.

PvP-System: Es gibt keinen Grund PvP zu machen, die Belohnungen seien zu niedrig. Spieler können außerdem ihre Gegner aus anderen Fraktionen wiederbeleben und sofort wieder töten.

Es gibt kein Springen in New World, was für einige Nutzer ein No-Go ist.

Lob für Grafik, Sound und besondere Funktionen

Neben der starken Kritik gibt es aber auch positive Stimmen zu New World. Die sind jedoch derzeit etwas in der Unterzahl. So freut sich der Nutzer Barqsie darüber, dass New World direkt Ultra-Wide in der Beta unterstützt.

Auch die Grafik und der Sound werden häufig gelobt. So schreibt der Nutzer -ixi:

Das Mining, die Level-Ups, die Sounds beim Fällen von Bäumen, so ziemlich alle Waffen-Fertigkeiten und Angriffe klingen wirklich gut und die Explosions-Effekte einiger Skills geben mir ein echtes Gefühl von Gefahr und Action. Ich liebe es!

Generell bekommen das Sammel- und Crafting-System lobende Worte. So schreibt der Nutzer DracoRubi: „Bisher sind die einzigen Dinge, die mir wirklich Spaß am Spiel machen, das Sammeln und Craften.“

Die Geräusche beim Sammeln und Kämpfen begeistern viele Spieler.

Auf Steam wundert sich der Nutzer Trashjunkie über die viele Negativität in den Kommentaren:

Was ist hier passiert? Das Spiel ist super. Die Welt sieht unglaublich aus und es gibt viel zu tun. Ich kann’s kaum erwarten, was die Zukunft bringen wird.

Im gleichen Thread zog der Nutzer Soak zudem einen Vergleich mit ESO und FFXIV. Beide Spiele erschienen in einem schwachen Zustand und wurden erst mit der Zeit besser, Final Fantasy sogar erst, nachdem das Spiel für einige Zeit offline gegangen war. New World hingegen ist noch gar nicht erschienen, sondern gerade nur in einer Preview spielbar.

Beim Kampfsystem scheiden sich die Geister

Was sagen die Nutzer über das Kampfsystem? Beim Kampfsystem gibt es Spieler, die es stark kritisieren und andere, die viel Lob für New World haben.

Der Nutzer Resouledxx stört sich an einigen Punkten und seine Liste hat im reddit viele Upvotes bekommen:

Jeder Angriff und jede Fertigkeit hält den Charakter in einer Animation fest. Dadurch hat man das Gefühl, man hätte keine Kontrolle über ihn.

Der Aftercast (die Zeit nach dem Angriff, aber vor der nächsten Aktion) ist ihm viel zu lang.

Der Waffenwechsel fühlt sich zu langsam an.

Die Skills sollen zu ähnlich und eintönig sein. Er fühlt sich eher wie in einer Kampfsimulation als in einem MMO.

Ihn stört, dass die Waffen sich den Cooldown teilen. Wenn ihr beispielsweise mit dem Schwert eure Fähigkeit „Q“ einsetzt, dann ist diese auch auf der neuen Waffe erstmal auf Cooldown.

In New World gibt es keinen Klassen. Stattdessen levelt ihr eure Waffen und lernt so neue Feritgkeiten über einen Skill-Tree.

Gegen ihn stellen sich jedoch einige Nutzer, die das langsame Kampfsystem gut finden, vor allem für taktische PvP-Kämpfe. So schreibt Crankplate als Antwort:

Ich stimme bei dem Aftercast zu […]. Doch mit dem Rest bin ich nicht einverstanden. Ich mag den langsamen, strategischeren Kampf-Stil von Dark Souls und New World versucht ihn zu imitieren. In einer Animation zu stecken ist genau wie in Dark Souls. Spam nicht, sondern nutze dein Movement weise […]. Der langsame Wechsel von Waffen geht für mich in Ordnung. Man sollte nicht einen gigantischen Hammer aus dem Hut zaubern und dann ständig damit gigantische Schläge ausführen, ohne eine sichtbare Unterbrechung zu haben. Das machen jedoch viele Spiele […]. Die Skills sind nicht eintönig, sondern nur nich besonders flashy wie in anderen MMORPGs. Und ich mag die abgeschwächten, langen Cooldowns auf Fähigkeiten. Sie sind nicht dazu da, um gespammt zu werden, sondern um im richtigen Moment klug eingesetzt zu werden…

Was ist mit der Performance? Auch bei der Performance teilt sich die Meinung. So erklärt der Nutzer ilikecookieslawl, dass selbst der bekannte Streamer shroud mit I9-Prozessor und einer RTX 2080 TI die Grafikeinstellungen herunterschrauben musste, um auf eine gute FPS-Zahl zu bekommen.

Dem entgegen stehen jedoch mehrere Aussagen von Spielern, die keine Probleme in New World haben. Allerdings habe ich selbst leichte Performance-Probleme beim Spielen und hatte größere, als ich gemeinsam mit den Entwicklern eine Schlacht 50v50 getestet habe.

Und wie sieht’s bei euch aus? Seid ihr zum Testen gekommen? Wie findet ihr die Preview-Version von New World so? Stimmt ab und erzählt es uns in den Kommentaren!