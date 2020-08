Am 25. August veranstaltet das MMO New World einen Beta-Test, an dem viele Spieler teilnehmen können und der ohne eine NDA läuft. Wir verraten euch, was bei dem Test passiert und wie ihr teilnehmen könnt.

Was ist das für eine Beta? Eigentlich sollte New World am 25. August erscheinen. Da der Release erstmal bis zum Frühjahr 2021 verschoben wurde, veranstaltet Amazon einen Beta-Test, der rund 10 Tage läuft. In welchem Zeitraum findet der Test statt? Das Preview-Event läuft vom 25. August 18:00 Uhr unserer Zeit bis zum 4. September um 8:59 Uhr. Wer kann an diesem Test teilnehmen? Um an dem Test teilzunehmen, müsst ihr zu einer der folgenden Gruppen gehören:

– Alpha-Tester

– Vorbesteller

– Oder ihr müsst euch vor dem 9. Juli 2020 für die Beta angemeldet haben.



Dabei werden die Teilnehmer in verschiedenen Wellen eingeladen, die ihr in dem Bild sehen könnt:



Darf man über die Beta sprechen? Ja, anders als bei den Alpha-Tests wird es keine Verschwiegenheit bei dieser Beta geben. Selbst wenn ihr nicht teilnehmen könnt, dürft ihr euch auf Livestreams oder Videos freuen.



Wer bisher Alpha-Tester war, wird jedoch feststellen, dass der Fortschritt für den Test komplett zurückgesetzt wurde. Wie kann man sich New World herunterladen? Alle Teilnehmer erhalten eine E-Mail mit einem Steam-Code. Diesen könnt ihr einfach bei Steam einlösen. Wer auf der Plattform von Valve das MMO vorbestellt hat, hat automatisch Zugang zu dem Spiel.



Den Client könnt ihr euch bereits ab dem 21. August um 19:00 Uhr herunterladen, sodass ihr 4 Tage später bereit für den Test sein solltet. Wie sind die Systemvoraussetzungen? Minimum:



– Prozessor – Intel Core i5-2400K oder AMD CPU mit 4 physischen Kernen @ 3Ghz

– Grafikkarte – NVIDIA GTX 670 2 GB oder AMD Radeon R9 280

– Arbeitsspeicher – 8 GB RAM

– Speichermedium – 7200 HDD

– Betriebssystem – Windows 10 64-Bit, DirectX 12



Empfohlen:



– Prozessor – Intel Core i7-2600K oder AMD Ryzen 5 1400

– Grafikkarte – NVIDIA GTX 970 oder AMD Radeon R9 390X

– Arbeitsspeicher – 16 GB RAM

– Speichermedium – SSD

– Betriebssystem – Windows10 64-Bit, DirectX 12 Gibt es europäische Server? Ja, für den Test gibt es lokale Server in Mitteleuropa, Nordamerika Ost und West, Asien-Pazifik und Südamerika.

Nutzt die Beta, um alle bisherigen Inhalte von New World zu erkunden.

Was erwartet euch in der Beta?

In der Beta von New World könnt ihr euch einen Charakter aus einer von 3 verschiedenen Fraktionen erstellen, diesen leveln, ausrüsten und damit die Spielwelt erkunden. Dabei seid ihr nicht an Klassen gebunden, sondern könnt euren Spielstil über die Ausrüstung und Attributspunkte verändern.

Auf euch wartet:

Zwar gab es nach den ersten Alpha-Tests einige Kritik an dem Spiel, aber am besten macht ihr euch bei diesem Test selbst ein Bild von New World. Wir von MeinMMO werden das Event nutzen, um ausführlich über die Inhalte des Spiels zu berichten. Haltet also ab dem 25. August ein Auge auf unsere Seite.

Alles rund um New World und die Vorbestellung haben wir euch hier nochmal zusammengefasst.