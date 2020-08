New World mit Controller spielen geht, wird aber nicht empfohlen

Kann man New World eigentlich mit dem Controller spielen? Die Antwort darauf lautet „Ja“ – doch die Entwickler selbst empfehlen, lieber auf Maus und Tastatur zurückzugreifen.

Das ist grad bei New World los: Am 25. August startete das Preview-Event zu New World, das allerdings mit ein paar Problemen zu kämpfen hatte.

Einige Spieler, die es in das MMO schafften, spielen möglicherweise lieber mit dem Controller als mit Tastatur und Maus. Doch wie genau funktioniert das und was sagen die Entwickler zum Controller-Support?

In New World könnt ihr Kämpfe theoretisch auch mit dem Controller steuern

So steht New World zu Controllern: Grundsätzlich ist das Spielen von New World mit einem Controller möglich. Wie die Entwickler in einem Event im Vorfeld der Preview erklärten, wurde eine solche Funktion auch aufgrund von Steam eingeführt, die selbst einen Controller vertreiben.

Allerdings wurde betont, dass sie die Steuerung mit Maus und Tastatur eher empfehlen würden, als den Controller zu verwenden. Immerhin gibt es keine Voreinstellungen für Controller. Stattdessen müsst ihr jede Taste händisch an den Controller anpassen.

Im selben Event konnte MeinMMO-Autor Alexander Leitsch auch die PvP-Kriege in New World testen.

Gab es den Controller-Support schon immer? Das Thema „Controller in New World“ beschäftigt Spieler schon länger. Ursprünglich war gar kein kompletter Controller-Support zum Launch angedacht, erklärten die Entwickler via Twitter.

Auf Nachfrage einiger User erklärten die Entwickler etwas später allerdings, dass die Tastenbelegung von New World veränderbar sei. Jede Taste kann neu zugewiesen werden und die Steuerung sei mit den meisten Eingabegeräten, auch im Sinne der Barrierefreiheit, kompatibel.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

New World für PS4 und Xbox One? Obwohl es zwar die Möglichkeiten gibt, einen Controller zu nutzen, soll das Spiel zum derzeitigen Stand nicht auf den Konsolen erscheinen, auch nicht auf den Next-Gen-Varianten.

Das Preview-Event läuft übrigens für rund 10 Tage, bis zum 4. September 2020. Solange habt ihr Zeit, um das MMO ausführlich zu testen. Alle Neuigkeiten rund um das Spiel findet ihr übrigens in unserer Übersicht zu New World.