New World bietet Raids, aber anders als in MMOs wie World of Warcraft

Bei einem MMO wie New World stellt sich die Frage, ob dieses epische Raids mit großen Dungeons bietet. Es gibt tatsächlich eine Art von Raids. Ihr werdet Bossen in Arenen begegnen, die ihr nur in einer Instanz betreten könnt. Genauso gibt es Open-World-Gebiete, die im Prinzip wie Dungeons mit Boss-Monstern funktionieren.

Wo kommt diese Info her? Wir von MeinMMO waren auf einem Presse-Event bei den Amazon Game Studios, um New World anzuschauen. Hier spielte ich das MMO und erkannte, dass mit New World ein gewaltiges MMO auf uns zukommen könnte.

Vor Ort gaben uns die Entwickler eine Live-Gameplay-Tour, bei der sie uns ein Feature in der Open World zeigten, das zumindest epische Raid-Kämpfe ins Spiel bringt, nämlich Arenen. Es gibt aber noch mehr Features, die einem Raid schon ziemlich nahe kommen.

New World hat keine klassischen Raids

Denken wir an Themenpark-MMOs wie World of Warcraft oder Final Fantasy 14, ergibt sich eine klare Vorstellung von Raids. Es gibt große Schlachtzüge, die uns in Festungen oder Höhlen führen. Diese Schlachtzüge sind gespickt mit kleinen, fiesen Gegnern die in Massen auftauchen und großen, noch fieseren Bossen, die uns die Hölle heiß machen. Am Ende winkt epische Beute.

Was verstehen wir unter einem klassischen Raid? Der Begriff Raid kommt aus dem Englischen und bedeutet im Deutschen so viel wie Raubzug oder Überfall. Die Teilnehmer des Raids betreten von dem Spiel vorgegebene Dungeons, in denen sich eine Masse an kleineren Gegnern befindet. Je weiter der Raid voran schreitet, desto kniffliger werden die Gegner. Am Ende des Raid-Gebiets wartet in der Regel ein großer Boss, den es zu bezwingen gilt.

Raids sollen besonders herausfordernd sein und können nur mit einer größeren Gruppe Spieler gemeistert werden. Gerade der Boss ist hartnäckig und durchläuft verschiedene Kampfphasen, die Spieler sich gut einprägen und lernen müssen.

So etwas bietet New World nicht.

Die Entwickler bei Amazon Game Studios haben sich für ihre Welt auf Aeternum etwas anderes überlegt, das aber einer klassischen Raid-Erfahrung schon recht nahe kommt.

Mit Raids verbinden wir epische Bosse wie Trilliax aus World aus World of Warcraft, die eine eigene Story und einen Charakter besitzen. So etwas können wir in New World nicht erwarten – zumindest nicht zum Launch des MMOs.

Bestreitet Mini-Raids in Arenen

Während der Gameplay-Tour in den Amazon Game Studios zeigten uns die Entwickler verschiedene Teile der Open World. Dabei machten wir einen Halt bei einer Arena.

Wichtige Anmerkung: Das Presse-Event zu New World fand im Februar 2020 statt. Das MMO befindet sich noch in der Entwicklung. Es kann durchaus sein, dass das Feature der Arenen noch überarbeitet wird, sodass etwa die maximale Gruppen-Größe eine andere wird.

So sind Arenen aufgebaut: In einer Arena wartet ein schwieriges Boss-Monster, das Mechaniken besitzt, die man sich als Spieler gut einprägen muss um es zu bezwingen. Arenen können planmäßig in einer Instanz von bis zu 5 Spielern betreten werden. Laut den Entwicklern seien diese Monster so herausfordernd, dass ein Spieler sie im Alleingang eher nicht besiegen kann.

Die Arenen tauchen in der Open World auf. Sobald sich eine Gruppe in der Arena befindet, kann diese nicht mehr hinaus. Spieler außerhalb der Arena können den Kampf nicht sehen. Wer eine Arena betreten möchte, braucht dafür einen Schlüssel. Wenn die Gruppe gegen das Monster verliert, ist der Schlüssel weg und ein neuer muss her um die Herausforderung erneut antreten zu können. Wird das Monster besiegt, winken Ruhm, Ehre und außergewöhnliche Belohnungen.

Über die Autorin: Leya Jankowski begleitet New World bereits seit es erstmals von Amazon auf der gamescom 2018 vorgestellt wurde. Sie hat den Wandel von einem Sandbox-PvP-Game zu einem PvE-Open-World-MMO beobachtet und bereits mehrere Interviews mit den Entwicklern dazu geführt. Leya war stellvertretend für MeinMMO bei den Amazon Game Studios zu Besuch, um das MMO anzuspielen.

Die Autorin Leya Jankowski.

Die Open World hat Bereiche wie Dungeons mit Bossen

Die Entwickler haben einige Bereiche in der Open World von New World im Prinzip wie einen großen Dungeon aufgebaut. Im Interview wurde klar, dass diese Bereiche wie eine Zwiebel funktionieren.

„Je weiter du ins Zentrum kommst, umso schwieriger wird es auch. Da trefft ihr auf Paare und Gruppen, die als Solo-Spieler hart zu bekämpfen sind. Ihr werdet auf mehr benannte Boss-Gegner treffen, die ihr vielleicht lieber mit einer Gruppe bekämpfen wollt.“ Michael Willette, Head of World Experience

Das hier ist im Prinzip die klassische Raid-Erfahrung, nur fest in die gesamte Spielwelt verwoben. Dadurch sollen sich Gruppen organisch formen und die Belohnungen werden automatisch, gleichmäßig in der Gruppe aufgeteilt, wenn man als PvE-Spieler unterwegs ist. New World wird nämlich einen Schalter besitzen, mit dem Spieler als PvP-Spieler oder PvE-Spieler durch die Welt marschieren.

New World spricht übers PvE: Bereiche wie Open-World-Dungeons

Massenschlachten um Festungen einzunehmen

Schlussendlich können auch die PvP-Massenschlachten wie ein Raid betrachtet werden.

In den Festungskämpfen treten zwei Gilden gegeneinander an. Eine Gilde attackiert die Festung, während die andere sie verteidigt. Dies läuft wie folgt ab:

Eine Gilde erklärt den Krieg. Die verteidigende Gilde hingegen hat bestimmte Uhrzeiten festgesetzt, in denen sie zum Kampf bereit ist.

Die Schlacht um eine Festung findet in einem abgeschirmten Bereich statt. Das Gebiet ist dann nicht direkt instanziiert, kann aber nur von Teilnehmern der Schlacht betreten werden.

Es treten maximal 50v50 an.

Es gibt Belagerungswaffen für Angreifer und für Verteidiger.

Der Sieger gewinnt oder behält die Kontrolle über die Festung. Nur über das PvP wird es die Möglichkeit geben, dass Festungen ihren Besitzer wechseln.

PvP-Massenschlachten, in denen Spielergruppen um Festungen kämpfen sind ebenfalls ein Raid.

New World orientiert sich auch mit solchen Systemen an große MMORPGs von früher, modernisiert sie aber an den heutigen Spielertypen. Für viele Spieler ist es heute gar nicht mehr so einfach noch die Zeit aufzubringen sich für feste Raid-Zeiten zu verabreden und Stunden in Dungeons zu hängen. Da bieten Open-World-Gebiete, die einem Dungeon gleich kommen, oder kleine Arenen für zwischendurch eine Alternative.