Das sind die 5 besten WoW-Raids aller Zeiten

Kaum eine Herausforderung in World of Warcraft ist so anspruchsvoll wie Raids. Wir präsentieren euch die 5 besten Schlachtzüge aller Zeiten.

Wer in World of Warcraft die beste Ausrüstung für seinen Charakter haben möchte oder sich den härtesten Herausforderungen stellen will, der kommt an Raids nicht vorbei. Diese Schlachtzüge waren in der langen Laufzeit von World of Warcraft für Gruppen zwischen 10 und 40 Spieler ausgelegt. Ohne Koordination und Absprache ging hier nichts. Es war immerhin schon eine Kunst, überhaupt genug zuverlässige Spieler zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben.

Doch welche Raids von World of Warcraft waren die besten? Wo gab es den meisten Spaß und die tollsten Erinnerungen? Wir präsentieren unsere Top 5 Raids von World of Warcraft.

Hinweis: Der Artikel stammt ursprünglich aus dem Jahr 2018. Wir haben ihn aktualisiert und zum Jahreswechsel 2021/2022 nochmal aufgefrischt.

Die Nachtfestung

Erweiterung: Legion

Legion Spieleranzahl: 10-30

10-30 Anzahl der Bosse: 10

Die Nachtfestung bildete das große Finale der Story rund um das Gebiet Suramar. Der Aufstand der Nachtsüchtigen kam zu seinem Höhepunkt und endete hier in dem Umsturz der Anführerin Elisande. Die Bosse waren alle interessant und hatten einige der coolsten optischen Effekte in World of Warcraft. Alleine der Kampf gegen Sterndeuter Etraeus, der schon einen Ausblick auf das gab, was bald in WoW geschehen wird, gehört zu den beeindruckendsten Kulissen überhaupt.

Doch auch das Finale gegen Gul’dan auf der Spitze mit dem tollen End-Cinematic hinterlässt schöne Erinnerungen. Kein Boss kommt allerdings gegen unseren Favoriten an …

Der coolste Bosskampf: Trilliax

Die Sprüche kaum eines anderen Bosses sind mir so sehr im Kopf geblieben, wie die von Trilliax. Der Boss mit der gespaltenen Persönlichkeit, der seinen Meister auf vielfältige Weise umbringen will und dabei den Raid mit Kuchen füttert, wird ewig im Gedächtnis bleiben.

“So good to see you master, how may I sever you?”

