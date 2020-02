New World spricht übers PvE: Bereiche wie Open-World-Dungeons

Bei Amazons neuem MMO New World fragen sich Spieler, was das Online-Spiel im PvE bieten wird. Wir von MeinMMO haben im Interview zwei der Lead-Designer des MMOs befragt und die sprechen über Bereiche, die wie Dungeons aufgebaut sind, und Gegner-Familien.

Woher kommen die Informationen? Wir von MeinMMO hatten die Gelegenheit in Irvine, Kalifornien, mit den führenden Köpfen von New World zu sprechen. Unsere Redakteurin Leya Jankowski war vor Ort.

Sie hat dort unter anderem Mike Willette, dem „Head of World Experience“, und David Verfaille, dem „Head of Player Experience“ von New World, gesprochen.

Eins der Themen war das PvE in New World, der Kampf gegen Monster- und andere KI-Gegner. Der Bereich steht nach einem Richtungswechsel weg vom „Open PvP“ im Fokus des MMOs.

Unsere Redakteurin Leya hatte die Gelegenheit, die Köpfe hinter New World zu interviewen.

Im Zentrum wird’s immer gefährlicher – wie in einem Dungeon

Das ist die Idee der Zonen: Michael Willette erklärte, viele „Points of Interests“ in New World sind so designed, dass sie verschiedene Schichten haben, wie eine Zwiebel. Im Prinzip sind diese Punkte wie „Open World Dungeons“ aufgebaut.

„Je weiter du ins Zentrum kommst, umso schwieriger wird es auch. Da trefft ihr auf Paare und Gruppen, die als Solo-Spieler hart zu bekämpfen sind. Ihr werdet auf mehr benannte Boss-Gegner treffen, die ihr vielleicht lieber mit einer Gruppe bekämpfen wollt.“ Michael Willette, Head of World Experience

Der Vorteil des System von New World sei es, dass sich Gruppen organisch formen können. Man teilt die Belohnungen, der Loot ist instanziert. Selbst wenn man nicht in einer Gruppe sei, könne man sich Spielern einfach anschließen, die man sieht. Man dürfe lediglich nicht mit denen im Krieg liegen.

Leya war besonders beeindruckt von einem Piratenschiff. Vielleicht is das einer der „Points of Interest?“

Verschiedene Feind-Typen: Vom Koch bis zum Champion

Wie ist das mit den Bossen und schwereren Gegnern? Wie das mit Feinden aussieht, erklärt David Verfaillie. Alle vier Feind-Gruppen in New World, die man trifft, sind in unterschiedlich schwere Gegner-Typen untergliedert. Als Beispiel nennt er die „Corrupted.“

Auf der untersten Stufe stehen die „Villager“, das sind etwa ehemalige Farmer, Arbeiter oder Köche. Sie tragen einfache Waffen und sind leicht zu bezwingen. Aber je weiter man voranschreitet, desto zahlreicher und stärker werden Gegner.

Unter den Soldaten der Corrupted tauchen Krieger mit Schwert und Schild auf oder welche, die eine Pistole führen. Das wäre dann die nächste Stufe an Gegnern.

Noch weiter fortgeschrittene Corrupted tragen etwa einen Speer.

Wenn man sich das Viech auch noch korrumpiert vorstellt, kann einem das schon Angst machen.

Unter den Bossen (Lead Character) der Corrupted findet sich etwa ein korrumpierter Bär: Ein gigantisches Vieh, das man lieber in einer Gruppe angreift.

Über ihm steht dann ein „übergroßer Corrupted Champion“, der ein Flammenschwert trägt, oder ein „Corrupted Priest“, der weitere Korrumpierte beschwören kann.

New World will vor allem auf Massenschlachten setzen.

So hätte jede Gruppe von Gegner eine interne Rangfolge mit immer schwerer werdenden Gegner. Von einfachen Mobs, über stärkere Soldaten, bis hin zu den Boss-Gegnern.

Kampf und Welt stehen offenbar im Fokus des PvE von New World

Das steckt dahinter: New World wird sich eher an Sandbox-MMOs wie Runescpae orientieren als an klassischen Quest-MMORPGs wie WoW.

Ein zentrales Element von New World soll das Kampfsystem sein, bei dem es auf Positionierung und Action ankommt. Das Kampfsystem wird immer wieder mit Dark Souls verglichen.

Die Welt von New World soll offenbar so angelegt sein, dass Spieler in anspruchsvolle Kämpfe geraten, die sie solo oder zusammen bestreiten sollen, um PvE-Inhalte zu erleben.