Um das kommende New World von Amazon herrscht eine Kontroverse. Der wandel von einem offenen PvP-Game zu einem Open-World-MMO mit PvE-Fokus bereitet vielen Sorgen. Wie haben die Entwickler das so schnell geschafft? Darauf gaben sie unserer Redakteurin Leya Jankowski im Interview eine Antwort.

Wir von MeinMMO waren mit verschiedenen Vertretern der Medien von den Amazon Game Studios eingeladen, um uns New World bei ihnen vor Ort anzusehen. Dabei gab es auch Gelegenheiten für Interviews mit den Entwicklern.

Ein Thema das der Community brennend auf dem Herzen liegt, ist der Wandel von offenem PvP zu Open-World-PvE. Das Zwangs-PvP flog während der Entwicklung raus und besitzt nun einen An- und Ausschalter in der offenen Welt. Der Wandel von New World sorgt teilweise für Unmut.

Was ist die PvP-Kontroverse von New World? Ursprünglich war New World als Sandbox-Game geplant, in dem Spieler sich ständig gegenseitig angreifen konnten. In den ersten geschlossenen Alpha-Tests war New World auch noch exakt dieses Game.

Die Alpha-Tests waren 2019 abgeschlossenen. Im Dezember 2019 enthüllten die Entwickler, dass New World umgebaut wurde und nun ein Open-World-MMO ist, mit direkten PvE-Inhalten wie Quests. Das sorgte für Unmut. Zum einen fühlten sich die Freunde von uneingeschränktem PvP um ein Spiel beraubt und zum anderen machten sich Sorgen breit, wie die Entwickler es so schnell geschafft haben sollen, dem Spiel eine neue Ausrichtung zu geben.

Im Interview erklärten uns die Entwickler, wie sie den Wandel des Spiels anpackten und gingen nochmal genauer auf ihre Absichten mit dem neuen PvE-Fokus ein. Unsere Fragen wurden beantwortet von Scot Lane, dem Game Director von New World, und Richard Lawrence, dem Studio Director von Amazon Game Studios.

PvE-Inhalte waren schon immer geplant

MeinMMO: „Scot, wir haben uns gestern nach der [New World-]Präsentation noch über die “PvE vs. PvP”-Thematik unterhalten. Ich denke, dass viele Leute noch eine bessere Erklärung dazu brauchen. Ich frage mich, wann ihr euch zeitlich gesehen dazu entschieden habt, das Spiel umzudrehen und vom PvP-Fokus hin zu mehr Open-World, MMO und PvE zu gehen? Wie lange habt ihr gebraucht, um diese diese neue Ausrichtung zu gestalten?“

Scot Lane: „Wir haben uns direkt dazu entschieden, als wir letztes Jahr die Alpha beendeten. Wir haben gesehen, dass die PvE-Spieler nicht so viel Spaß hatten. Wir führten viele Gespräche, wir führten viele Umfragen durch. Wir haben also viele Daten gesammelt und das Spiel selbst zusammen mit den Testern gespielt. Wir kamen dadurch zu dem Entschluss, dass mehr Spieler von dieser Entscheidung profitieren und somit die größere Spieler-Basis glücklich würde.

Das war sogar das, wo wir mit dem PvP immer hinwollten. Wir wollten mehr Quests und PvE. Wir haben viel Zeit damit verbracht zu überlegen, wie wir diese Lücken schließen können und was ein guter, globaler Fix wäre. Die meiste Zeit hat im Design gesteckt. Das bedeutet sich hinsetzen, alles zu planen und zu verstehen, wo wir exakt damit [der neuen Ausrichtung] hin möchten. Die Implementation ging dann ziemlich schnell.“

Das Planen dauert für Entwickler lange, nicht die Umsetzung

MeinMMO: „Wie hat es funktioniert, dass ihr die Implementation so schnell durchführen konntet? Viele fragen sich, wie es funktionieren kann den Fokus eines Games in so kurzer Zeit umzudrehen?„

Scot Lane: „Wir haben ein ziemlich robustes Tool-Set. Du kannst vieles schnell umsetzen, wenn du die Zeit hast dich hinzusetzen um zu planen. Es scheint immer etwas langsamer zu gehen, wenn du dich einfach nur hineinstürzt und etwas machst.

Wir wussten bereits, dass wir Dinge wie Quests im Spiel wollen, wir wussten bereits, dass wir mehr direkte Inhalte wollen. Wir mussten also nicht stoppen und uns das komplette Design von vorne ausdenken.

Wir hatten vieles davon bereits in unseren Plänen. Wir sind nur nicht dazu gekommen, weil wir andere Dinge fixen wollten. Da waren Dinge wie – „Oh, jeder wird am Strand geganked, lasst uns das überarbeiten.“ – Wir haben also anfänglich erst mal nur Probleme verschoben, anstelle zu stoppen und das Problem wirklich zu fixen. Das war unsere Herangehensweise.“

„Wir haben PvP nicht aus dem Spiel genommen“

MeinMMO: „Es war also nicht so, dass ihr erst das komplette Spiel zerstören musstet und etwas komplett Neues gemacht habt?“

Scot Lane: „Nein. […] Wir ergänzen Dinge, die wir sowieso schon haben. Wenn wir neue Systeme einführen, können wir ein Haupt-System anpassen, so wie etwa PvP funktionierte. Wir haben PvP nicht aus dem Spiel genommen, wir haben daraus nur eine Opt-In-Funktion gemacht.

Wir haben also nicht das PvP-System neu gestaltet, wir haben es nur so gestaltet, dass du eine Kennzeichnung für PvP an- und ausschalten kannst. […]

Das Game hat sich immer um Land und Territorium gedreht und den Besitz davon, genauso wie den Krieg darum. PvP ist der Weg, um das zu erreichen. Aber um den Territorium-Kampf zu bekommen, den wir lieben und ihn so zu gestalten, dass er Spaß macht, braucht es nicht die ganze Zeit Full-Loot-Open-World-PvP. Wir dachten, es wäre cool, wenn wir einen Weg finden, um das zu erreichen, aber letztendlich hat das einfach nicht funktioniert.“

Die „Es allen Recht machen wollen“-Problematik

MeinMMO: „Es kann problematisch sein, es jedem recht machen zu wollen. Wenn man es jedem recht machen will, macht man es hinterher vielleicht keinem recht. Wie geht ihr diese Problematik an?

Scot Lane: „Bei jedem Spiel, das du machst, musst du dir deine Basis aussuchen. Es gibt einige erfolgreiche PvE-PvP-Games. Das ist keine unmögliche Formel. Was es für uns anders macht, ist unser Kampfsystem und dann der Territorium-Kampf oben drauf. Aber unsere Basis ist ein PvE-PvP-Game.

Ich glaube fest daran, dass PvP-Spieler auch PvE-Content mögen, während PvE-Spieler eher nicht so die Neigung haben PvP-Content zu spielen. Aber sie tolerieren es, wenn sie nicht gezwungen sind, PvP machen zu müssen. Es kann um sie herum passieren, aber macht ihre Erlebnisse nicht kaputt.“

Game Director glaubt, dass PvE-Spieler irgendwann den PvP-Content mögen

MeinMMO: „Du hast gestern während der Präsentation dazu etwas erwähnt, dass ich sehr interessant fand. Du meintest, dass du davon überzeugt bist, dass die PvE-Spieler irgendwann anfangen den PvP-Content auch zu mögen. Warum glaubst du das?„

Scot Lane: „Du hast gestern ja schon eine PvP-Massenschlacht gespielt. Du sagst über dich selbst, dass du ein PvE-Spieler bist. Hat dir die Schlacht Spaß gemacht?“

MeinMMO: „Ja, mir hat es definitiv Spaß gemacht.“

Scot Lane: „Was ich denke, was passieren wird: Wir haben Invasion und die sind den PvP-Schlachten sehr ähnlich. Der Unterschied ist, dass wir hier 50 Spieler haben, die gegen einen riesigen Schwarm an KI-Gegnern kämpfen, um eine Festung zu verteidigen.

Wenn du einmal verstanden hast, wie das funktioniert und es magst, und du im Endgame bist, glaube ich, dass es nur natürlich ist, dass man sich anfängt zu fragen, wie wohl die PvP-Version ist. Es gibt keinen Verlust, wenn man teilnimmt, es gibt nur Vorteile. Ich glaube nicht, dass es PvE-Spieler zu PvP-Spieler macht. Aber ich glaube, dass sie hier viel Endgame-Spaß finden können.“

Darum gibt es keine getrennten PvE- und PvP-Server

MeinMMO: Wieso habt ihr euch eigentlich dazu entschieden, PvE und PvP zusammen auf einem Server laufen zu lassen? Es hätte ja noch die Möglichkeit gegeben getrennte Server anzubieten.

Richard Lawrence: „Der Hauptgrund ist, dass es die Spieler voneinander trennt. Was wir gesehen haben bei Spielen, die das in den letzten Jahren getan haben ist, dass die PvP-Server dieser Spiele irgendwann immer weniger besucht werden werden. […]

Wir hatten Angst, dass wenn wir PvP-exklusive Server aufstellen, dass die Spieler sich nicht mehr selbst erhalten könnten. Sie werden stärker, bauen ihr Equipment aus und wenn neue Spieler auf den Server kommen, ist das sehr erdrückend: Wow, jeder hat mehr Equipment als ich und sie sind besser als ich es bin. So fühlen sich immer weniger neue Spieler dazu hingezogen, auf diesem Server zu spielen. […]

Wir möchten einfach nicht, dass jemand später ins Spiel kommt, vielleicht 6 Monate nach Release, dass sie auf einem PvP-Server einfach sterben. Sie sterben vielleicht hunderte Male. Das macht einfach keinen Spaß.

Aber der fundamentale Grund ist: Trenne nicht die Community, wenn du es nicht dringend musst. Wir möchten lieber, und das ist eine große Herausforderung, dass die PvE- und die PvP-Spieler miteinander interagieren und sich ergänzen. Das ist Teil der Stadt-Struktur. Kriege gehören mit zu den Städten und als PvE-Spieler musst du nicht mal am Krieg teilnehmen.

Aber der Krieg hat Einfluss auf die Spieler. Vielleicht haben sich die Steuern etwas angepasst. Vielleicht entwickelt ihr dann ein Band zu den Leuten, die eure Festung bewachen und ihr werdet anfangen ihnen zu helfen, weil ihr mögt was sie tun. Also, auch wenn ihr keine PvP-Spieler seid, wollt ihr vielleicht etwas für die PvP-Spieler tun.“

