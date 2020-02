Das MMO New World von Amazon hat die Tests mit Spielern wiederaufgenommen. Das Interesse daran ist groß, weil viele das „neue“ New World ausprobieren möchten. Die Stimmung ist insgesamt eher durchwachsen.

Was ist das für ein Test? Am 14. Februar gaben die Entwickler von New World bekannt, dass sie die Alpha-Tests mit eingeladenen Spielern wieder aufnehmen. Auf diesen Tests liegt jedoch eine NDA, die erst zur Closed Beta aufgehoben werden soll.

Trotzdem melden sich erste Stimmen, die angeblich an der Alpha teilgenommen haben. Dies lässt sich jedoch nicht überprüfen und es wurden keine Beweise angebracht. Die angeblichen Tester sind vor allem mit der Neuentwicklung von New World nicht zufrieden.

Dabei zeigen sich besonders die Nutzer im reddit kritisch. Inzwischen haben auch die Entwickler auf die Kritik reagiert.

PvE ist nun in New World umfangreicher, als in der ersten Alpha – Das gefällt nicht jedem

Angebliche Tester bemängeln fehlendes Risiko und zu wenig PvP

Was bemängeln die Tester genau? Der Hauptkritikpunkt der angeblichen Tester liegt darin, dass sie anscheinend schnell die Motivation an New World verlieren (reddit). Dies soll auch daran liegen, dass es kein Zwangs-PvP und damit kein Risiko mehr gibt.

Viele sehen einfach keinen Vorteil darin, dass optionale PvP zu aktivieren und befürchten, dass New World nach Release aussterben könnte, weil es wenig Langzeitbeschäftigung gibt.

Auch eine generelle Langsamkeit, die das Spiel angeblich in der ersten Alpha nicht hatte, wurde von mehreren Nutzern angemerkt (reddit). Eine genaue Erklärung, was langsam an dem MMO sein soll, liefern sie jedoch nicht.

Der Kampf um Festungen spielt eine wichtige Rolle in New World, im PvP und PvE

Was wünschen sich die Kritiker fürs PvP? Viele kritische Stimmen möchten das alte PvP zurück. Doch auch Mittelwege wären möglich. So äußern verschiedene Nutzer Vorschläge, wie man das PvP verändern könnte:

Sichere Zonen für PvEler und unsichere Zonen für PvPler (reddit)

Eine Beschränkung, sodass Charaktere mit hohem Level niedrige Charaktere nicht angreifen können (reddit)

Eine Beschränkung, die das PvP in den ersten 20 Stufen verhindert, dann aber verpflichtend macht (reddit)

Eine direkte Einstellung bei der Charaktererstellung, ob man PvE oder PvP spielen möchte (reddit)

Gesonderte Server für PvP-Fans

PvP in New World erklärt: Das bieten Festungskämpfe und Open World

Kommt das alte System zurück? Inzwischen hat sich auch das Team von New World zur Kritik am PvP geäußert. Darin heißt es, dass es keinen Weg zurück zu einem Full-Loot-PvP-Spiel gibt. Zwar sollen noch Änderungen am PvP kommen, aber es wird nicht mehr so werden, wie in der ersten Alpha.

Es gäbe einen Grund, warum viele der Alpha-Tester die Namen der anderen Tester nennen könnten. Daraus lässt schließen, dass das Interesse am alten New World anscheinend gering ausgefallen ist. Die Entwickler würden sich hingegen über Feedback besonders zum Kampfsystem freuen.

Aussage der Entwickler zur Ausrichtung von New World

Positive Stimmen sehen Potential in New World

Gibt es auch positive Stimmen? Positive Eindrücke zu New World sind selten zu lesen, aber ebenfalls vorhanden. Darin heißt es, dass New World viel Potential hätte (reddit), auch wegen der guten Grafik und der Grundidee PvE- und PvP-Fans zusammenbringen.

Die Entwickler hätten aber noch viel Arbeit vor sich, bevor das MMO dann im Mai 2020 erscheinen soll. Vieles wirke vor allem im PvE noch unfertig, was die Entwickler auch selbst bestätigt haben.

PvE- und PvP-Fans streiten gerade heftig um die Seele des neuen MMOS New World

Viel Vorfreude auf Twitter und MeinMMO: Obwohl es die negativen Stimmen gibt, überwiegt an vielen Stellen die Vorfreude und die Neugier.

Auf die Ankündigung der Alpha-Tests folgten vor allem auf Twitter positive Reaktionen und der Wunsch, selbst Hand an das MMO legen zu können. Auch neue Infos und Videos werden sehnsüchtig erwartet.

Hier auf MeinMMO haben ebenfalls viele Leser die Änderungen an der Ausrichtung von New World begrüßt. Ob diese tatsächlich gelingt, werden wohl die Beta-Tests ohne NDA zeigen.

Wie kann ich an den Tests zu New World teilnehmen? Der aktuelle Alpha-Test lässt sich nur auf Einladung betreten. Dazu könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite anmelden.

In den kommenden Wochen sollen immer mehr Leute zu den Tests eingeladen werden. Im April wiederum soll die Closed-Beta starten, mit der dann auch die NDA fällt. Daran könnt ihr garantiert teilnehmen, wenn ihr New World vorbestellt.

Seid ihr neugierig auf New World? Was sagt ihr zu der Neuausrichtung des MMOs?