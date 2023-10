New World bringt eine neue Erweiterung und Final Fantasy XIV könnt ihr jetzt komplett allein spielen

Am 3. Oktober erschienen sowohl die neue Erweiterung in New World als auch der neue Patch 6.5 in Final Fantasy XIV. Beide haben einen großen Einfluss auf das Spielgefühl. Außerdem gab es neue Infos bei WoW, Lost Ark und einigen Indie-MMORPGs.

Die Highlights der Woche:

Die Geschichte der Woche: Der Twitch-Streamer Darth Microtransaction ist ein leidenschaftlicher Fan von Old School RuneScape. Dort kaufte er sich alles, was es im Spiel gab. Dann wurde jedoch sein Account von einem Zuschauer geklaut. Es gab jedoch ein gutes Ende: Twitch-Streamer verliert riesiges Vermögen in MMORPG, ist total fertig – Da kommt eine E-Mail.

Motorräder in WoW, eine Expansion für LOTRO und ein besonderer Raidboss-Kill

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

In Broken Ranks haben die Spieler 5 Monate und knapp 900 Versuche gebraucht, um den neusten Raidboss zu legen.

Das neue MMORPG Mad World hat in einem Patch einen schweren Dungeon, neue Attribute und einen Battle-Pass herausgebracht (via MadWorld).

In EverQuest wurde die mittlerweile 30ste Erweiterung angekündigt. Laurion’s Song bringt ein neues Level-Cap, neue Gebiete, Quests und Raids sowie ein Feature zum Class-Swap. Der Release ist im Dezember geplant (via EverQuest).

Aion Classic hat den Release für den kommenden Patch 2.4 angekündigt. Dieser bringt neue PvE- und PvP-Instanzen (via Press-Release).

In etlichen Spielen starteten die Halloween-Events, darunter Runes of Magic, Dungeons and Dragons Online und Trove.

Wir haben zudem die Entwicklungsgeschichte von Shroud of the Avatar zusammengefasst:

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Das sind die MMORPG-News der Woche im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr in dieser Woche sonst etwas Interessantes erlebt, was ihr erzählen möchtet? Oder haben wir womöglich etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

