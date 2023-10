Ihr liebt MMORPG, aber habt keine Lust auf andere Spieler? Final Fantasy XIV könnt ihr nun alleine durchspielen

Masters of the Universe kehrt 2024 mit einer neuen Serie zurück und macht im Trailer Hoffnung auf mehr Action des beliebten Helden.

Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem MMORPG Final Fantasy XIV wissen müsst – in 2 Minuten

Das Duty-Support-System öffnet die Tore zu einem völlig neuen Spielerlebnis in Final Fantasy XIV. Ihr könnt nun die Welt von Eorzea als Solospieler in eurem eigenen Tempo erkunden, die spannende Mainstory erleben und dabei die Gesellschaft anderer Spieler vollständig umgehen – wenn euch danach ist. Es ist davon auszugehen, dass ihr in der kommenden Erweiterung Dawntrail auch wieder mit den NPCs die Dungeons erkunden könnt.

Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem MMORPG Final Fantasy XIV wissen müsst – in 2 Minuten

Mit dem neuesten Patch 6.5 in Final Fantasy XIV könnt ihr die Mainstory nahezu komplett alleine durchspielen, ohne auf andere Mitspieler angewiesen zu sein. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Insert

You are going to send email to