Final Fantasy 14: Spieler erschafft lebensgroße Bronzestatue seines Charakters: „Hat mich 450 Stunden gekostet“

Ein weiterer User macht sich darüber lustig, dass er mit einem Lalafell als Ingame-Charakter viel Zeit gespart hätte. Diese Charakterart ist nochmal ein gutes Stück kleiner als die Au Ra. Doch der Bildhauer entgegnet, dass er dadurch vermutlich nur eine Woche gespart hätte, da ihn die Details an der Rüstung am meisten Zeit gekostet haben.

An dem Projekt sei es besonders schwierig gewesen, die unscharfen Texturen im Spiel zu entschlüsseln und Rüstung, Schwert und Schild mit kleinen Details zu verzieren. Zum Glück kommt demnächst ein Grafik-Update für Final Fantasy 14 , was das Problem der unscharfen Texturen lösen könnte.

Was ist das für eine Figur? Der Spieler hat für seinen eigenen Ingame-Charakter namens Yoko Akatsuki eine Bronze-Statue erstellt. An dem Projekt hat er insgesamt ein halbes Jahr gearbeitet.

Im MMORPG Final Fantasy 14 können Spieler ihre eigene Figur mit dem Charakter-Editor erschaffen. Ein Fan ist von seinem Charakter so begeistert, dass er eine lebensgroße Bronze-Statue von ihr erschaffen hat. Die Figur steht nun in seinem Garten.

