Das MMORPG Final Fantasy XIV erlaubt euch bald, die riesige Pflicht-Story zu überspringen: Der Chef rät ab

Falls ihr die Ankündigung der neuen Erweiterung Dawntrail nicht mitbekommen haben solltet, könnt ihr ganz einfach unsere Zusammenfassung nachlesen: Final Fantasy XIV: Dawntrail – Neue Erweiterung des MMORPG will die Krieger des Lichts in den Urlaub schicken

Er gab an, dass sich seit dem Release der jeweiligen Erweiterungen einiges getan habe, damit es Neueinsteigern so einfach wie möglich gemacht wird.

Der zweite Startpunkt soll bei Patch 6.1 einsetzen. Er überspringt also hunderte Stunden an Erlebnissen der folgenden Spiele und Erweiterungen:

Welche neue Funktion soll es geben? Neueinsteigern soll es möglich sein, einen Großteil der Story von Final Fantasy XIV zu überspringen. Auf diese Weise können sie schneller zu ihren Freunden aufholen und so die Inhalte gemeinsam mit ihnen genießen (via famitsu.com ).

In einem Interview gab der leitende Entwickler und Produzent Naoki Yoshida von Final Fantasy XIV an, dass es demnächst einen zweiten Einstiegspunkt für neue Spieler geben soll. Allerdings rät er selbst davon ab, einen Teil der Story zu überspringen.

