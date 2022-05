Ihr könnt Final Fantasy XIV jetzt fast als Singleplayer spielen – Aber macht das MMORPG solo auch Spaß?

Final Fantasy XIV ist mit Patch 6.1 einen großen Schritt auf die Solo-Spieler zugegangen und nähert dementsprechend dem Ursprung der beliebten Spielreihe. Doch wie gut funktioniert das Spielen ohne andere Spieler und macht das überhaupt Spaß?

Wie werden Solo-Spieler unterstützt? Sowohl Final Fantasy XIV als auch zahlreiche andere MMORPGs können für Spieler eine frustrierende Herausforderung darstellen, die lieber alleine unterwegs sind, als ein Spiel in einer Gruppe zu erleben.

Spielern in Final Fantasy XIV ist es durch das sogenannte Trust-System möglich, Aspekte des Spiels mit einer Gruppe von eigens ausgewählten NPC-Charakteren statt drei anderen Spielern zu erleben. Dadurch ist es Solo-Spielern nun sogar möglich, Dungeons der Erweiterungen Shadowbringers, Endwalker und A Realm Reborn zu spielen.

Expertenmeinung: Ist Final Fantasy XIV solo spielbar?

Wer sind die Experten? Ist es Solo-Spielern möglich, gewisse Inhalte jetzt ohne andere Spieler zu spielen. Doch wie gut funktioniert das in der Praxis? Das Online-Spielmagazin IGN sprach mit drei Content-Creatoren, die als Final Fantasy XIV“-Experten einzustufen sind.

Bei folgenden Personen handelt es sich um die Experten:

Zepla/ Jessica St. John, YouTuberin und Twitch-Steamerin, 300.000 Abonnenten auf YouTube

Quazii, YouTuber und Twitch-Streamer, ca. 60.000 Abonnenten auf YouTube

MrHappy/ Michael Poveromo, YouTuber & Twitch-Streamer, ca 200.000 Abonnenten auf YouTube

Was sagt Zepla? Eine dieser Expertinnen ist die YouTuberin Jessica ‚Zepla‘ St. John. Gegenüber IGN gab sie an, das Trust-System sei ihrer Meinung nach eine gute Solo-Alternative zu Gruppeninhalten. Sie fügte jedoch hinzu, dass manche Aktivitäten wie Raids weiterhin nur in einer Gruppe mit anderen Spielern spielbar sind.

Ein Verbesserungsvorschlag ihrerseits läge bei dem Schaden, den die NPC-Gruppenmitglieder in Dungeons verursachen. Dieser sei laut Zepla deutlich unter dem eines durchschnittlichen Spielers, wodurch die Aktivitäten solo merklich länger dauern würden.

Was sagt Quazii? Final Fantasy XIV ist laut Quazii in erster Linie ein Einzelspieler-RPG, wie der Content-Creator gegenüber IGN verlauten ließ. Erst in zweiter Linie sei der Titel ein MMORPG. Weiterhin sagt er, die größte Anziehungskraft des Spiels läge in der Erzählung.

In Anbetracht auf das Erlebnis als Solo-Spieler äußerte Quazii, dass es möglich sei, die Geschichte der Erweiterung A Realm Reborn komplett alleine zu spielen.

Wenn man FF14-Spieler fragt, was ihnen im Spiel am meisten Spaß gemacht hat, würde die überwiegende Mehrheit sagen, dass es die Einzelspieler-Quest-Erfahrung ist. Insbesondere, wenn man die Hauptquest der Geschichte durcharbeitet. […] Ich bin nicht jemand, der bei Videospielen weint, aber dieses Spiel hat mich zu Tränen gerührt.“ Content-Creator Quazii gegenüber IGN

Was sagt MrHappy? Der Conten-Creator MrHappy ist der Meinung, dass das Trust-System Solo-Spielern ermöglicht, die Geschichte von Final Fantasy XIV zu erleben. Er glaubt jedoch auch, dass es noch lange dauern wird, bis Spieler das gesamte Hauptszenario des Titels alleine spielen können.

Zusammen mit Zepla spricht der Streamer sich außerdem für eine Beibehaltung von Inhalten aus, die ausschließlich für den Multiplayer gedacht sind. Gegenüber IGN äußerte MrHappy die Vermutung, dass die Beibehaltung solcher Mehrspieler-Inhalte die Spieler dazu ermutigen soll, Dungeons mit anderen Spielern zu spielen.

Zepla und Mr Happy finden es insgesamt gut, dass Final Fantasy 14 als MMORPG versucht Solo-Spielern Alternativen zu geben, denken aber auch, dass das Gruppenspiel gefördert werden sollte.

Fazit der Experten: Ist Final Fantasy XIV für Solo-Spieler geeignet? Die drei Content-Creator sind sich gegenüber IGN einig, dass Final Fantasy 14 für Solo-Spieler geeignet ist. MrHappy findet sogar, dass MMOs eine Menge von Square Enix MMORPG lernen können.

Zepla äußert den Gedanken, dass das Schaffen neuer Wege für Solo-Spieler für das Wachstum des MMO-Genres von entscheidender Bedeutung sei, während Quazii Schwierigkeiten hat, einen in Bezug auf die Einzelspieler-Geschichte vergleichbaren Titel zu Final Fantasy XIV zu finden.

Der Einstieg in Final Fantasy XIV hat durchaus einige Hürden. Spieler müssen zahlreiche Spielmechaniken und Klassen lernen, ehe sie sich auf die anspruchsvollen Inhalte wie Dungeons und Raids stürzen können.

Besonders für neue Spieler ist es hilfreich, wenn erfahrene Spieler das zuvor gesammelte Wissen teilen. Doch auch bereits erfahrene Spieler können stets etwas dazulernen. Eine gute Vorbereitung ist nicht nur für Solo-Spieler von enormer Bedeutung.

