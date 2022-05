Final Fantasy XIV: Pechvogel verliert wertvolles Item, weil er eine Grundregel ignoriert, die ihr alle kennt

MMORPGs wie Final Fantasy XIV lassen Spieler oft endlos grinden, um an die beste Ausrüstung zu kommen. Häufig geht man leer aus. Doch ab und zu sind Spieler auch selbst schuld, wenn sie nicht für die härtesten Aktivitäten belohnt werden. Ein Beispiel ist ein Pechvogel, der sich selbst um seinen extrem wertvollen Loot gebracht hat.

Ein Spieler hat im Subreddit von FFXIV nach dem Abschluss es neuen Ultimate Raids, dem Drachenkrieg, einen Screenshot geteilt, der für Spott und Mitleid sorgt. Einer seiner Gruppenmitglieder hat einen fatalen Fehler gemacht.

Der Screenshot zeigt, welche Belohnungen von den Beteiligten empfangen wurde. Einer der anderen Spieler bekam einen Drachenkrieg-Token, ein besonders wertvolles Item.

Der Token lässt sich gegen mächtige Waffen eintauschen, kann aber maximal einmal pro Woche eingelöst werden.

Das Problem: Der Spieler hatte ein volles Inventar. Offenbar hat er nicht darauf geachtet, zuvor sein Inventar in Ordnung zu bringen und somit eine der Grundregeln von Final Fantasy XIV beachtet.

Denn wenn man ein volles Inventar hat und dann Items aufheben will, verschwinden diese. Der Spieler hat somit aufgrund seiner Unachtsamkeit eine sehr wertvolle Belohnung verloren.

Zahlreiche Spieler kommentieren das und bemitleiden den Pechvogel, andere machen sich über ihn lustig, so hat er doch eine der simpelsten Regeln beim wohl härtesten Raid im Spiel ignoriert.

„Stellt euch vor, ihr habt genug Skill für einen Ultimate Raid, aber nicht für ein aufgeräumtes Inventar“

So reagieren die Spieler: Einige Kommentatoren spekulieren, ob es nicht theoretisch möglich sein müsste, das Item von einem Game Master noch nachträglich zurückzubekommen. Hier gehen die Meinungen auseinander, ob das möglich ist und wenn ja, ob man es tun sollte.

Es herrscht auch Uneinigkeit darüber, ob der Verlust für den Spieler kein großes Problem darstellt. So schreibt beispielsweise plantainrepublic, dass es zwar gedauert haben dürfte, den Raid zu meistern.

Doch beim zweiten Mal sollte es dem Pechvogel deutlich leichter gelingen, da er nun die Mechaniken kenne: „Es hat 100 Stunden gedauert, das erste zu bekommen. Es dauert wahrscheinlich 100 Minuten, um die zweite zu bekommen.“

Einige kritisieren das Inventar-System als Ganzes und schlagen mögliche Verbesserungen vor. So gibt es ein paar Vorschläge, beispielsweise sollte es für solche Items eine Art Timer geben, damit Spieler noch Platz im Inventar schaffen können.

Eine weitere Idee ist, dass „verlorene“ Items einfach per Post an das Lager der Spieler geschickt werden sollte, wie das in vielen anderen MMOs auch der Fall sei. Generell hat Square Enix in den vergangenen Jahren bereits Verbesserungen vorgenommen und unter anderem die Kapazität erhöht.

Einige Kommentatoren machen sich über den Spieler einfach nur lustig. So schreibt LightSamus: „Stell dir vor, du hast die Zeit und die Skills, einen Ultimate Raid zu schaffen, aber null Skills, ein ordentliches Inventar zu haben.“

Offenbar scheint das Item dem betreffenden Spieler aber ohnehin nicht so wichtig gewesen zu sein. So meldete sich reddit-Nutzer MierinEronaile zu Wort: „Das ist ein Bild von meinem Raid-Leiter und er hat es zwar nicht absichtlich gemacht, aber die Tokens interessieren ihn nur nicht so sehr, weil man sie ohnehin bekommt. Das ist ihm mit TEA auch passiert.“ Ob die Aussage zutrifft, lässt sich leider nicht nachprüfen.

Grundsätzlich empfiehlt sich aber: Räumt euer Inventar auf, dann verliert ihr auch keine wertvollen Items.

Aber wie seht ihr die Sache? Findet ihr das halb so wild, oder stimmt ihr den Kritikern am Inventarsystem zu? Wie sieht es mit eurer Ordnung aus?

Falls ihr neu in FFXIV seid, empfehlen wir euch unseren Guide mit weiteren Dingen, die ihr unbedingt beachten solltet:

