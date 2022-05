Final Fantasy XIV: Chef des MMORPGs ist enttäuscht, weil die besten Spieler nicht nach seinen Regeln spielen

Es wurde in dem Blogpost allerdings nicht klar, welche Funktionen genau damit gemeint sind. In der Vergangenheit kam es aber immer wieder vor, dass Features von Addons, wie etwa die genaue %-Anzeige der Gegner-HP oder Ablauf-Timer der Buffs und Debuffs ins Spiel implementiert wurden.

[…] Daher wollen wir auf unserer Seite genau untersuchen, welche Informationen das sind, um sie bei unseren Planungen für das HUD und die Benutzeroberfläche in Betracht zu ziehen. Schließlich möchten wir allen Spielerinnen und Spielern ein möglichst gutes Spielerlebnis gewährleisten, auch ohne Nutzung dieser Tools. Die Umsetzung wird sicherlich einige Zeit dauern und muss selbstverständlich auch für all jene realisiert werden, die auf der PlayStation4/5 spielen.

Das sagt Yoshida außerdem: Bei Mods und Addons, die die Benutzeroberfläche von FFXIV verändern, hat Yoshida angemerkt, dass das Team sich diese Tools anschaut. Die Nutzung ihrer Funktionen signalisiert nämlich, dass ein Bedarf an Verbesserung besteht und den Spielern gewisse Bequemlichkeiten, genannt „Quality of Life“-Features, fehlen.

Außerdem wurde eins der Videos , die das World-First-Team von ihrem Kill gepostet hat, wieder offline genommen. Wobei es an der Stelle nicht klar ist, ob es runtergenommen wurde, weil darin Third-Party-Tools offen verwendet wurden oder aufgrund des Songs Heavensward, der in dem Kampf spielt und Copyright-Material ist.

Das ist seitdem passiert: Während des World-First-Rennens kam es in einigen Fällen zur Nutzung solcher Software, die teilweise offen in Streams sichtbar war. Das Untersuchungsteam hat entsprechen reagiert und am 9. Mai mehrere temporäre Sperren gegen mindestens zwei Streamer und ein Mitglied des World-First-Teams verhängt. Die Spieler erhielten jeweils 10 Tage Auszeit von FFXIV.

[…] Wir freuen uns, dass wir zu den wenigen Spielen gehören, wo solche Raid-Wettkämpfe überhaupt möglich sind, und dass so viele Spielerinnen und Spieler nicht nur an den Wettkämpfen teilnehmen, sondern auch Spaß daran haben, ihrer Ausstrahlung zuzusehen.

In diesem Beispiel aus einem Discord-Server sieht man AoE-Flächen, die im eigentlichen Kampf unsichtbar sind. Dadurch weiß der User daher genau, wie weit er laufen muss, damit die Meteore nicht zu nah beieinander liegen, was zu einem Wipe führt. Es erleichtert die Spielmechanik.

Stattdessen wurde am 9. Mai ein Post auf der offiziellen Seite veröffentlicht, in dem Yoshida die offene Nutzung von Third-Party-Tools anspricht und die Spieler erneut darum bittet, sie nicht zu nutzen.

Der Chef von Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida, sprach sich in einem Blog-Post erneut gegen die Nutzung aller Arten von Third-Party-Tools in seinem Spiel aus. Spieler, die offen Mods, Hacks oder Cheats nutzen, müssen mit temporären oder dauerhaften Sperren rechnen. Die Ersten folgten bereits. Besonders pikant: Ausgerechnet die besten Spieler im MMORPG befolgen die Regeln Yoshidas nicht.

