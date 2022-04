Im neuen Raid tötet FFXIV immer wieder einen geliebten Charakter – „Emotionaler Flächenschaden“

Im neuen ultimativen Raid von Final Fantasy XIV müssen die Spieler dabei zusehen, wie einer der beliebtesten Charaktere des MMORPGs immer wieder stirbt. Die Fans sprechen dabei von „emotionalem Flächenschaden“.

Achtung: Es folgen Spoiler zur Story von FFXIV und dem neuen Raid Drachenkrieg (Fatal).

Das passiert im Raid: Mit dem Patch 6.11 vom 26. April startete in FFXIV das Rennen um den ersten Kill des neuen Raids Drachenkrieg (Fatal). Es handelt sich dabei um den neuen schwersten PvE-Content überhaupt, an dem sich die stärksten Raiding-Teams die Zähne ausbeißen dürfen.

Der Raid nimmt die Ereignisse der Erweiterung Heavensward, die sich um den Krieg zwischen den Drachen und der Nation von Ishgard drehen. Im ersten Teil des Kampfes treten die Spieler auf dem Dach der großen Kathedrale von Ishgard gegen die Ritter von König Thordan an.

Der japanische Streamer Haruglory hat den Moment in seinem Stream genauer gezeigt.

In der ursprünglichen Story von Heavensward war dieser Kampf ein entscheidendes Ereignis. Haurchefant Greystone, einer der beliebtesten Charaktere in FFXIV, wurde in einer Cutscene von einem der Ritter getötet. Er opferte sich, um das Leben des Spielercharakters zu retten.

Diesen Tod müssen die Raider nun bei jedem Pull der ersten Phase des Raids immer wieder sehen. Haurchefant erscheint, um die Gruppe zu schützen, wird dann wie in der Story von einem magischen Speer durchbohrt und stirbt.

Es spielt auch keine Rolle, ob die Raider diese Phase erfolgreich abschließen oder wipen. Haurchefant ist dazu verdammt, tausend Tode zu sterben.

Diese Reaktionen gibt es: Der Tod von Haurchefant hatte in der Community während der Story von Heavensward für viele Tränen gesorgt. Entsprechend waren viele Spieler entsetzt, dass sie dem geliebten Charakter jetzt im Raid immer wieder beim Sterben zusehen müssen, ohne dass sie etwas dagegen tun können.

Vor allem auf Twitter gab es viele Reaktionen zu dieser „Kampfmechanik“:

„Verdammt, der neue Ultimate [Raid] verursacht emotionalen Flächenschaden“ – @rhinoceroseosei

„Warum müssen sie uns wehtun?“ – @Nyctoray

„Wie könnt ihr nur?“ – @KageSatsuki

„Die Wunde ist noch frisch und wird nie heilen […]“ – @ObesimpNow02



Einige User fanden dieses Feature von dem neuen Raid hingegen lustig, weil es auf die Gefühle der Community abzielt. Die Entwickler wissen genau, wie beliebt Haurchefant ist und haben spezifisch darauf gesetzt, dass sein wiederholter Tod die entsprechenden Reaktionen verursachen würde.

„A smile better suits a hero.“

So beliebt ist der Charakter: Haurchefant wurde in der großen Famitsu-Umfrage auf Platz 3 der beliebtesten FFXIV-Charaktere gewählt (via siliconera). Bei der großen Nico-Umfrage der beliebtesten Final-Fantasy-Charaktere aller Zeiten landete er auf Platz 13, über so beliebten Charakteren wie Squall Leonhart (FFVIII) und Terra Branford (FFVI) (via siliconera).

Einer der Schreine zu Haurchefants Ehren.

Auf offiziellen Fan Festivals von FFXIV errichteten Spieler kleine Schreine für den Charakter, an denen sie Blumen, Fanart, persönliche Nachrichten und allerlei Kram hinterlassen haben. Sein Signaturzitat „A smile better suits a hero“ (Ein Lächeln passt besser zu einem Helden) wurde von den Fans tausendfach wiederholt.

Die Gründe für seine Beliebtheit sind nicht zuletzt seine positive Art, tiefe Freundschaft und Unterstützung dem Spielercharakter gegenüber. Nach dem Ende von A Realm Reborn bietet er den Spielern Zuflucht und Schutz vor Verfolgern.

Am Ende opfert er sich heroisch, um den Spielercharakter zu retten und bittet, nicht traurig zu sein. Das hinterließ bei vielen FFXIV-Spielern einen starken Eindruck, der auch Jahre nach dem Release von Heavensward emotionale Reaktionen auslöst.

Abgesehen vom Raid schlagen sich die Spieler auch in dem frisch überarbeiteten PvP, wobei es da zu Problemen kommt.

