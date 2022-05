MMORPG Final Fantasy XIV verbessert seine nervigsten Dungeons mit radikalen Maßnahmen – Und es klappt

Tyler1 ist der bekannteste und erfolgreichste Twitch-Streamer zu League of Legends. In dem Video zeigen wir euch wer er ist und warum er in der LoL-Szene so bekannt ist.

Interessanter wäre es gewesen, wenn man in diese Seitengassen oder Abzweigungen etwas eingefügt hätte, für das sich der Umweg tatsächlich lohnt. Besondere Items, vielleicht ein Sammelgegenstand, Ähnlich wie die Mokoko-Samen in Lost Ark .

Toto-Rak ist natürlich das mit Abstand extremste Beispiel. Die meisten anderen Veränderungen in dem Layout der Dungeons warn eher klein oder änderten nicht viel an dem ursprünglichen „Schlauch-Layout“. Ich hätte mir dennoch eine andere Lösung für das Problem gewünscht.

Das wird in Zukunft hoffentlich dafür sorgen, dass neue Spieler in 24-Mann-Raids nicht panisch nach Narnia wegrennen, wenn sie eigentlich mit allen anderen Spielern zusammenstehen müssen.

Es wurden nicht nur paar Zahlen angepasst oder hier und da etwas entfernt. Manche Dungeons fühlen sie wie völlig neue Inhalte an und definitiv besser als zuvor. Am stärksten hat es aber die 8-Mann-Inhalte erwischt:

Die Änderungen der Dungeons sind keine Überraschung. Sie wurden schon Monate vorher in Produzenten-Streams angekündigt und standen auch in den Patch Notes zu 6.1 . Es war die Art und Weise, wie diese Dungeons verändert wurden, die mich überrascht hat.

In einer großen Dungeon-Umfrage auf reddit landeten Toto-Rak, die Miene und Goldklamm, der ebenfalls angepasst wurde, in den Top 3 der unbeliebtesten Dungeons. Niemand mochte sie.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im August 2020 wurden große Teile der Pflichtquests unter Level 50 angepasst und das Fliegen wurde in den alten Gebieten möglich, um den Fortschritt der Spieler in die höheren Level zu beschleunigen.

Obwohl FFXIV in 2022 zu den beliebtesten MMORPGs weltweit gehört, hat es noch jede Menge Baustellen, an denen die Devs arbeiten. Eine der größten davon ist der Einstieg ins MMORPG.

Insert

You are going to send email to