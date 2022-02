Lost Ark: So funktioniert die Interaktive-Karte, mit der ihr alle Mokoko-Samen finden könnt

Ich nutze die Karte permanent auf dem zweiten Monitor und schaue sie mir öfter an, als die Karte im Spiel. Mokoko-Samen wirklich suchen muss ich nur selten, da ich dank der Karte immer weiß, wo sie sind und wie ich an sie herankomme.

Wenn ihr genauere Hilfe braucht, um zu wissen, wie ihr an einen der seltenen Samen kommt, könnt ihr ihn einfach anklicken und erhaltet meist eine Hilfestellung. Klickt ihr beispielsweise den Samen hinter der Barriere von Berg Zagoras an, steht dabei, dass ihr erst die Barriere vernichten müsst.

Am rechten Rand des Browserfensters findet ihr eine Auflistung von allem, was es auf der aktuell ausgewählten Instanz gibt. Ihr könnt hier ganz einfach die Dinge anklicken, die ihr derzeit nicht sehen wollt.

Wie stellt ihr sie richtig ein? Zum Start zeigt euch die Karte einfach alles an. Das kann schnell überfordernd wirken, vor allem, da ihr direkt zum Anfang des Spiels gar nicht so viele Informationen benötigt.

Was ist das für eine Karte? Ähnlich wie bei New World gibt es auch für das neue MMORPG Lost Ark eine interaktive Karte der Welt im Internet. Davon gibt es zwar verschiedene, wir möchten euch an dieser Stelle aber nur eine genauer vorstellen.

In Lost Ark gibt es viele Sammelgegenstände. So richtig viele. Allein von den Mokoko-Samen sind über 1.200 im Spiel und wollen gefunden werden, doch neben ihnen gibt es noch versteckte Geschichten, Gerichte und mehr. Die interaktive Karte von Papunika hilft dir dabei, alle zu finden.

