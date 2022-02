Das neue MMORPG Lost Ark ist endlich erschienen, zumindest für Vorbesteller. Seit dem Release am 8. Februar um 18:00 Uhr hat MeinMMO-Autor Mark Sellner bereits 27 Stunden gespielt und fast alle seine Erwartungen wurden übertroffen. Nur eine Sacht stört: Er kann nicht mehr Geld ausgeben, als er es schon getan hat.

Smilegate hat sein MMORPG Lost Ark endlich im Westen veröffentlicht. Dafür zuständig waren Amazon und nach New World, habe ich mit einem katastrophalen Start gerechnet. Erst Recht, weil mehr als doppelt so viele Fans online waren, als Smilegate hatte kommen sehen.

Dennoch hielten sich die Probleme sowie Warteschlangen in Grenzen und noch in derselben Nacht konnte Amazon neue Server dazuschalten, um die Wucht von Menschen abzufangen. Mich selbst störte das wenig, denn von Warteschlangen oder vollen Servern bekam ich nichts mit.

Seit ungefähr 18:30 Uhr am 8. Februar konnte ich ins Spiel und bin weder rausgeflogen, noch erlebte ich auch nur einen einzigen Lag. Für mich ganz persönlich lief der Launch also sauberer, als ich es selbst erwartete.

Doch das war nicht der einzige Punkt, in dem Lost Ark meine eigenen Erwartungen weit übertroffen hat. Und das, obwohl ich in der Beta als auch in einem Presse-Event bereits über 50 Stunden in Lost Ark verbracht hatte.

Macht das MMORPG dabei alles gut und richtig? Ist eine 100-Punkte-Wertung, wie manche Kollegen sie tatsächlich vergeben, gerechtfertigt? Nein, sicher nicht. Auch Lost Ark hat seine Probleme, doch mich selbst stört kurioserweise am meisten, dass ich nicht noch mehr Geld ausgeben kann.

Was begeistert mich am meisten?

Vor allem diese sechs Punkte sorgen dafür, dass ich mich gerne in Lost Ark aufhalte:

Das starke Kampfsystem

Klassenauswahl mit Sinn

Die offene Welt, die gar nicht offen ist

Bombastische Inszenierungen

Geschichten, die es wert sind erzählt zu werden

Charakterentwicklung in schier endlosen Ebenen

Doch auch ein paar negative Dinge muss ich erwähnen, denn ganz perfekt ist auch Lost Ark nicht, egal, wie lange ich mich bereits darauf gefreut habe.

Das Kampfsystem

Was macht es so gut? Das Kampfsystem von Lost Ark wird in vielen Kreisen hoch gelobt und meiner Meinung nach zur recht. Dennoch ist es wohl das größte Streitthema der letzten Tage zwischen Kollege Alexander Leitsch und mir.

Ich kann jedoch nicht von meinem Standpunkt weichen, dass das Kampfsystem von Lost Ark zu dem Besten gehört, was das Genre bisher hervorgebracht hat. Die Animationen sind sauber und flüssig und selbst wenn man auf die Details achtet, sehen die Kämpfe einfach richtig gut aus.

Dafür sorgt vor allem das Gefühl von Schnelligkeit und Wucht. Während ich mit einer Todesklinge über die Schlachtfelder fege und schnelle, leichte Schläge nutze, um meine Gegner zu vernichten, kann ich als Zauberin ganze Meteoritenschauer vom Himmel regnen lassen, die einfach alles vernichten, was sie treffen.

Ebenfalls herausragend ist das Bossdesign im Spiel. Selbst simple Weltbosse sind oft knackig und fordern Kenntnisse über Taktiken und Movesets von mir. Dann muss ich meine Skills richtig timen und sterbe auch schnell, wenn ich das falsch mache.

Mehr Tiefe als man denkt: Doch nicht nur Animationen und Gefühl sind gelungen, gerade im PvP geht das System deutlich mehr in die Tiefe, als man das aus anderen MMORPGs kennt.

Dazu arbeitet Lost Ark mit einem ganzen Haufen verschiedener Statuseffekte. Zwischen Brennen, Kühle, Fluch und mehr gibt es dann noch die verschiedenen Stufen der Super-Armor und Stagger-Effekte, die dafür sorgen, dass ich meine Gegner noch stärker zurückwerfe oder eben genau dem widerstehen kann.

Ich muss mich mit allen Klassen im Spiel tiefgehend auseinandersetzen, wenn ich im PvP wirklich etwas reißen will. Ansonsten plane ich etwa eine Fähigkeit meines Kontrahenten zu unterbrechen, da meine dafür auserkorene Fähigkeit einen Level 2 Stagger-Effekt hat – Nur um dann von der Level 3 Super-Armor des Feindes überrascht zu werden.

Solche Momente erlebt man in diesem Spiel immer wieder, was mich zu einer anderen Stärke von Lost Ark führt, die indirekt mit dem Kampfsystem zu tun hat.

Klassenauswahl mit Sinn

15 Klassen mit richtig viel Abwechslung: Gut, zumindest 13 Klassen haben echt viel Abwechslung. Denn die Lockerung des Genderlockes finde ich persönlich eher unsinnig. Zumindest so, wie Lost Ark das derzeit gelöst hat.

So gibt es aktuell eine weibliche und eine männliche Version des Wardancers und des Deadeyes, die sich nur geringfügig unterscheiden. Die verbleibenden 13 Klassen haben aber sehr deutliche Unterschiede.

Dafür sorgt nicht nur ein Identitätsskill, der die Klasse weiter von anderen abhebt, sondern auch spielerisch bieten die Klassen viel Abwechslung. Auch, wenn man diese erst suchen muss.

Denn während die Unterschiede zwischen Magierin, Assassine und Krieger schnell klar werden, sind die Besonderheiten von zwei eher langsamen Krieger-Klassen nicht auf den ersten Blick erkennbar.

Je länger man sich aber mit ihnen auseinandersetzt, desto deutlicher werden sie und spätestens ab Level 50 entwickelt jede der Klassen ihren ganz eigenen Spielstil, der sich deutlich von anderen abheben kann.

Mich stört nur, dass ich nicht mehr Geld ausgeben kann: Derzeit habe ich in Lost Ark ungefähr 250 Euro gesteckt und bereue keinen Cent davon. Was mich als absoluten Completionist aber nervt ist, dass ich Amazon und Smilegate nicht einfach noch mehr Geld geben kann.

Gut, das ist ein wenig überspitzt ausgedrückt. Dennoch ärgert es mich nicht nur, es macht mich gar fuchsteufelswild, dass ich nicht mehr als 12 Charakterplätze haben darf. Davon habe ich 6 von Haus aus und kann weitere 6 dazu kaufen.

Gerade weil sich die Klassen im Endgame aber so unterscheiden, hätte ich gerne irgendwann alle von ihnen auf meinem Account. Da es aber in Korea bereits 22 Klassen gibt und diese alle 2-3 Monate bei uns nachgereicht werden sollen, sieht das eher schlecht aus.

Und bereits bei den vorhandenen 15 Klassen musste ich Abstriche machen, welche 3 ich nicht spielen kann – und eigentlich möchte ich jede erleben. So blöd das auch klingen mag, das ist mitunter der Punkt, der mich momentan am meisten an Lost Ark stört.

Außerdem sehe ich in MMORPGs gerne so richtig cool aus. Dabei habe ich auch überhaupt kein Problem, wenn ich für ein gutes Kleidungsset ein wenig Geld bezahlen muss, doch zum Launch hat Lost Ark noch nicht einmal Skins für alle vorhandenen Klassen. Bitte Amazon, ich will doch nur mehr kaufen!

Die offene Welt, die gar nicht offen ist

Was macht sie so gut? Zugegeben, ich hatte vor dem Start von Lost Ark richtig Angst davor, dass mir die Immersion fehlt, und ich mich nicht in die Welt einleben könnte. Schuld an diesen Sorgen war die Iso-Perspektive und die Welt, welche in kleinere Areale unterteilt ist.

Mit Freude kann ich aber verkünden, dass diese Sorge völlig umsonst war. Denn während ich mich anfangs noch an der Iso-Perspektive störte, ist das nun gar nicht mehr der Fall.

Vielmehr ist mir sogar aufgefallen, dass die Kamera von Lost Ark trotz Iso-Einstellung oft näher an meinem Spielcharakter dran ist, als ich das in 3rd-Person-MMOs wie Guild Wars 2 selbst wähle.

Aber nicht nur die Perspektive ist gut, auch die Detailverliebtheit der Entwickler ist ein Highlight von Lost Ark. Denn ja, die Karten sind klein und mehr oder weniger schlauchig. Doch gerade die Momente, in denen Lost Ark aus diesem Schema ausbricht, machen die Welt großartig.

Denn eine festgelegte Perspektive bringt auch den Vorteil mit sich, dass man Dinge besser inszenieren kann und vor allem auch besser verstecken. Oft nutzt Lost Ark genau das aus, um beispielsweise Sammelgegenstände hinter Steinen zu verstecken. Die wären kein Versteck, könnte ich meine Kamera selbst bewegen. Das mag am Anfang stören, doch macht tatsächlich richtig Spaß.

Und auch die abgetrennten Kartenabschnitte sind richtig gut gemacht. Sie gliedern sich in die Geschichte ein und machen meine Reise deutlich. Denn anders als in Guild Wars 2, wo ich nur durch ein Portal auf die nächste Map laufe, reise ich in Lost Ark in ein anderes Land, sobald ich die Karte wechsel.

Und diese Länder unterscheiden sich enorm. Bereits vor Level 30 habe ich tiefe Wälder, verschneite Gebirge, trockene Salzwüsten und windige Hochplateaus gesehen und habe sogar auf einer gigantischen Mauer um eine riesige Burg gekämpft.

Die Welt ist für mich der größte Hingucker von Lost Ark und trotz aller Bedenken, die ich zum Start hatte, kann ich einfach keinen Punkt finden, den ich daran auszusetzen hätte.



Wenn man sich darauf einlässt, ziehen mich beide Perspektiven genau gleich in ihre Welt

Bombastische Inszenierungen

Manchmal muss man seine Kinnlade vom Boden aufsammeln: Abgesehen von den knallig bunten und wirklich übertriebenen Skilleffekten, die man lieben oder hassen kann, ist die gesamte Welt und Geschichte von Lost Ark richtig gut in Szene gesetzt.

Denn wenn wir gerade schon von der gigantischen Mauer reden, kommt man nicht daran vorbei zu erwähnen, wie großartig Lost Ark aussieht und wie gewaltig diese Szenarien auf unsere Bildschirme geprügelt werden.

Aber Achtung: kleine Story-Spoiler für den Abschluss von West Luterra.

Während sich das Spiel teils noch bedeckt hält und nur kleinere Highlights auf dem Weg bis Luterra Castle bereithält, gibt es dann aber ein Spektakel, wie ich es in einem Spiel in Iso-Perspektive selten erlebt habe. Auch ein MMORPG, was eine derartige Epik an den Tag legt, würde mir spontan nicht einfallen.

Mit einer schier endlosen Armee greife ich eine Burg an, die eigentlich uns gehört. Diese Festung ist verdammt riesig und von hunderten, wenn nicht sogar tausenden Gegnern verteidigt. Dieses Bollwerk soll ich nun für meinen König einnehmen – und das sieht so gut aus, dass es auch beim 10. Mal noch Spaß macht.

Es ist nur der Anfang: Mit einem Belagerungsturm, begleitet von tausenden Fußsoldaten und einem riesigen Rammbock, nähre ich mich der Mauer, während andere Türme vor mir in Flammen aufgehen und im Katapultfeuer zerbersten.

Ich erstürme die Mauer und erledige als erstes besagte Katapulte, um den Weg freizumachen für die Hauptstreitmacht, die das mächtige Tor angreifen will. Damit das auch gelingt, muss ich die Magier ausschalten, die das Tor magisch unterstützten.

Dazu surfe ich auf einer langen Kette in eine ganze Horde von Feinden, die ich dann im Alleingang plattmachen darf. Ist das Tor erst einmal offen, stürmt meine Armee in die Festung und eine riesige Schlacht nimmt ihren Lauf.

Und so eine großartige Quest bekomme ich schon auf Level 27 und sie stellt nur den Anfang einer ganzen Reihe von großartig und bombastisch inszenierten Schlachten und Situationen auf. Ihr dürft gespannt sein, es lohnt sich.

Das Video zeigt die beschriebene Szene:

Geschichten, die es wert sind erzählt zu werden

Die Charaktere werden auch euch ans Herz wachsen. Witzigerweise hat das bei mir als Erstes der Antagonist Kharmine geschafft. Er bildet aber nur die Spitze des Eisbergs, welcher eine halbe Armee an sympathischen und gut geschriebenen Charakteren und Geschichten folgt.

Sei es König Thirain oder Priester Armel, die Figuren in Lost Ark haben Tiefe, eigene Motivationen und Hintergründe und sind eigentlich nie einfach nur gut oder einfach nur böse. Das bekannte grau zieht sich hier durch sämtliche erzählerischen Ebenen und wirklich sicher, was ein Charakter will, bin ich mir selten.

Doch auch abseits der Hauptcharaktere gibt es viele fabelhaft geschriebenen Mitbewohner Arkesias. Direkt zu Anfang treffe ich etwa Kneipenwirtin Neria, die mit ihrem furchtbaren Essen für Unruhe im halben Dorf sorgt.

Oder aber eine Dame in Luterra, die gerne Königin werden würde, aber leider keinen Knicks kann. Um ihr zu helfen, lernen wir in einem witzigen Dialog, wie das eigentlich funktioniert, nur um es ihr dann beizubringen.

Sehr häufig sorgen diese Dialoge und Kommentare der Charaktere für ein Lächeln in meinem Gesicht. Ebenso tun das die Bemerkungen der unbeteiligten Dorfbewohner, die immer wieder jüngste Geschehnisse diskutieren. Auch hier lohnt sich zuhören für euch.

Die Story braucht lange, um in Fahrt zu kommen: Wenn man eine vernünftige Geschichte in Lost Ark erleben will, sollte man sich anfangs eigentlich nur auf sie konzentrieren. Durch einen Haufen Nebenquests und anderen Ablenkungen, benötigt die Hauptgeschichte des MMORPGs eine ganze Weile, um wirklich loszulegen.

Hier möchten wir nicht zu viel spoilern oder verraten, aber wenn ihr euch derzeit noch nicht an der Story erfreuen könnt, versucht es einfach ab Level 28 noch mal. Glaubt mir, das wird noch richtig gut!

Charakterentwicklung in schier endlosen Ebenen

Warum ist das gut? Wenn mich an MMORPGs in meiner Vergangenheit eine Sache richtig genervt hat, dann, dass ich oft nicht die Möglichkeiten hatten so zu spielen, wie ich das gerne würde. Und wenn doch, war das meistens einfach nicht gut.

In Guild Wars 2 wollte ich am liebsten immer nur meinen Krieger mit Großschwert spielen, doch allein dafür, das Ding in der Hand zu haben, wurde ich teilweise aus Gruppen gekickt. Es entspräche nicht der Meta. Auch das kürzlich erschiene New World gab mir kaum Optionen, mich wirklich zu entfalten.

Auf dem anderen extrem stehen Titel wie Path of Exile, welches mich mit einem Skilltree bombardiert und mich dann vollständig mit ihm alleine lässt. Skille ich hier einfach drauf los, wird mein Charakter am Ende ebenfalls nicht sonderlich gut sein.

Lost Ark hingegen führt seine Möglichkeiten zur Charakteroptimierung nacheinander und vergleichsweise gut erklärt ein. Nicht nur kann ich meinen Gearscore verbessern und neue Skills lernen, ich kann diese Zauber auch anschließend modifizieren und auf meine Bedürfnisse anpassen.

Außerdem lässt mich das MMORPG all meine Skillpunkte jederzeit vollkommen kostenlos zurücksetzen und neu verteilen, was zum Experimentieren einlädt. Und das Beste daran? Ich kann eigentlich gar nichts falsch machen. Die meisten Builds sind sinnvoll und gehen in ihrer eigenen Spielweise gut auf und hinken anderen nicht hinterher.

Ich kann meine Skills auf unterschiedliche Arten verbessern und so ihren Spielstil teils vollständig ändern

Viel Inhalt, aber nacheinander: Habe ich dann nach einigen Stunden die meisten Skills freigeschaltet und Ausrüstung sowie Zauber verstanden, bringt mir das Spiel die nächsten Möglichkeiten bei, meinen Charakter nach meinen Wünschen zu optimieren – die Engravings.

Dabei handelt es sich um Edelsteine, die sowohl positive als auch negative Effekte haben können. Mit kleinen Büchern können sie weiter optimiert werden. Außerdem kann ich meine Ausrüstung selbst verbessern und mich in verschiedenen Kartensets austoben, die ebenfalls Boni für meinen Charakter bringen.

Die Optimierung findet in Lost Ark also in verschiedenen Bereichen und mit unterschiedlichen Systemen statt. Diese lernt man alle einzeln und nacheinander. Das macht es leicht aufzugreifen und richtig komplex, ohne dabei kompliziert zu werden.

Ganz perfekt ist es dann aber doch nicht

Was stört mich? Obwohl ich von Lost Ark derzeit richtig begeistert bin und es definitiv eines meiner Highlights der letzten Jahre ist, ist auch dieses MMORPG nicht perfekt. Eine eher semioptimale deutsche Synchronisation sorgt dafür, dass ich den Titel quasi auf Englisch spielen muss, wenn ich es genießen will.

Außerdem gibt es viel zu viele verschiedene Menüs, die das Game selbst auch noch kaum erklärt. Das macht das Navigieren durch alle Möglichkeiten, die mir offenstehen, oft schwierig.

Und wer hat sich eigentlich ausgedacht, dass ich die Tasten zum Bewegen und Interagieren nicht verändern kann? Und wieso interagiert man bitte mit dem Knopf “G”? Immer wieder öffne ich Menüs, in die ich gar nicht wollte oder welche, die ich überhaupt nicht kannte.

Das liegt größtenteils an einem Muscle-Memory, was sich über die letzten Jahre gebildet hat. Viele Spiele nutzen die gleichen Tasten für viele Dinge. Nur Lost Ark bricht hier komplett raus und das hört nicht bei G für Interagieren auf, sondern geht weiter über Alt+V für Reittiere, Alt+I für Engravings und mehr.

Was könnte andere stören? Dazu hat sich mein Kollege Alexander Leitsch bereits ausführlich geäußert: Ich möchte Lost Ark lieben, aber 5 Dinge stören mich einfach zu sehr. Und an einigen Stellen kann ich ihm zustimmen.

Man sieht dem Spiel etwa seine Herkunft aus Südkorea an einigen Stellen deutlich an. Die Menüführung, die gesamte Aufmachung des Spiels, schreit nach einem Asia-MMO. Mir persönlich gefällt es, wenn mein Krieger ein Schwert schwingt, welches größer ist als er selbst. Aber viele stören sich an solchen Aspekten.

In meinen Augen ist der Shop nicht Pay2Win – auf jeden Fall aber Pay2Progress. Damit habe ich selbst zwar nichts auszusetzen, doch auch dieser Punkt könnte einigen Leuten bitter aufstoßen. Es gibt sicher noch weitere Punkte, an denen sich verschiedene Spieler stören könnten. In meinen Augen sind das allerdings die größten.

Ich kann sicher behaupten, dass Lost Ark für einige Zeit mein Main-Game bleiben wird. Trotz seiner Fehler habe ich nämlich richtig viel Spaß mit dem Game.

Was sagt ihr dazu? Habt ihr selbst schon Lost Ark spielen können? Oder wartet ihr noch ab, bis ihr euch eine Meinung dazu gebildet habt? Schreibt mir ebendiese aber gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

