Eines der besten Features vom neuen MMORPG Lost Ark haben viele gar nicht auf dem Schirm

Lost Ark ist bekannt für seine riesigen Monsterwellen, die anspruchsvollen Raids und herausragende Dungeons. Doch ein bestimmtes Feature macht das MMORPG ebenfalls richtig gut, und das haben viele nicht mal auf dem Schirm: das PvP.

Lost Ark glänzt an vielen Stellen. Egal, ob ihr im Housing eine ganze Insel dekorieren wollt oder lieber mit drei Freunden gigantisch komplexe Bosse bekämpft, das MMORPG hat das für euch parat. Selbst flirten könnt ihr in dem Game und zahllose NPCs dazu bringen, euch zu lieben.

Doch ein Feature von Lost Ark ist großartig, obwohl es von vielen nur als Anhängsel gesehen wird. Es ist das PvP des neuen MMORPGs, was den Hype in mir noch höher werden lässt. Doch da bin ich der einzige, wie es scheint. Und das, obwohl ich PvP in MMORPGs für gewöhnlich gar nicht leiden kann.

Wer schreibt hier? Mark Sellner ist MMORPG-Autor bei MeinMMO und so sehr in Lost Ark vertieft, dass er in der Redaktion bereits den Spitznamen Lost Mark hat. Er freut sich seit 7 Jahren auf das Spiel und saugt jede Information dazu wie ein MMORPG-Schwamm in sich auf.

Fangen wir einmal ganz vorne an – Was kann das PvP von Lost Ark überhaupt? Denn als großes Aushängeschild wird der Modus derzeit nicht benutzt. Viel mehr stehen zahlreiche PvE-Inhalte im Mittelpunkt der Kampagnen um Lost Ark herum. Selbst in meiner Gilde und in meinem Freundeskreis wollen sich die meisten auf PvE fokussieren.

Das PvP kommt in verschiedenen Modi zu euch und jeder von ihnen bietet einiges an Abwechselung. Eine detaillierte Liste aller Möglichkeiten zum PvP findet ihr in unserem PvP-Artikel zu Lost Ark.

Nur euer Skill zählt im PvP

Ich möchte mich an dieser Stelle ausschließlich auf das Arena-PvP und seine drei Modi beziehen und lasse daher absichtlich Duelle, GvG und Rowen außen vor. Denn ausgerechnet mich, den PvP-Muffel vor dem Herrn, holen die gewerteten Arena-Matches von Lost Ark total ab.

Denn ich habe das erste Mal das Gefühl, dass das PvP in einem MMORPG meine Zeit wirklich wertschätzt. Das hat diverse Gründe, aber anfangen möchte ich mit dem ersten – der enorm leichte Einstieg.

Das gewertete PvP in Lost Ark steht mir quasi sofort zur Verfügung. Ich muss einen Charakter erstellen, diesen auf Level 26 und damit in die erste größere Stadt bringen und kann sofort in die Arena-PvP-Matches reinspringen.

Dabei habe ich in Lost Ark keinen einzigen Nachteil gegenüber jemandem, der in seinen Charakter bereits hunderte oder tausende Stunden gesteckt hat, denn die Arena ist komplett normalisiert.

Alle Mitspieler haben den gleichen Gearscore, alle haben genau gleich viele Skill-Punkte, die sie ausgeben können. Alles, was hier zählt, sind die persönlichen Fähigkeiten des jeweiligen Spielers.

Lost Ark liefert geballte Action mit 15 Klassen – Seht hier im Video, wie sie aussehen

Natürlich wird mich jemand, der bereits tausende Stunden zugange war und Erfahrung sammeln konnte, immernoch mit Leichtigkeit verprügeln – aber wenigstens nicht, weil er einfach bessere Ausrüstung hatte.

Das fühlt sich, so doof es auch klingen mag, befriedigender an. Ich weiß dann, dass es mein Fehler war, wenn ich gestorben bin und dass der Gegner simpel besser gespielt hat. Es ist nachvollziehbarer und hilft mir dabei, mich selbst zu verbessern.

Vor allem im Modus Team Elimination, in dem man in 1 gegen 1 Matches nacheinander antritt, kommt diese Mechanik für mich am ehesten zum Tragen. Dort hat man nämlich nicht einmal die Ausrede, dass der Feind in der Überzahl war, wie beispielsweise im Team Deathmatch.

Lost Ark wertschätzt meine Zeit als Spieler

Dazu kommen die enorm kurzen Match-Zeiten, was das PvP in Lost Ark perfekt für zwischendurch macht. Denn eine Runde PvP dauert nur, je nach Modus, zwischen 5 und 7 Minuten. Das ist eine perfekte Dauer, da die Gefechte dann stets spannend bleiben, aber auch nie meine Konzentrationsfähigkeit übersteigen.

In anderen PvP-Games, die ich spiele, seit es Hunt: Showdown, League of Legends oder die WvW-Partien in Guild Wars 2, geht eine einzelne Session mindestens doppelt, aber eher drei- oder viermal so lange.

Und ich kann deutlich merken, wie ich in einer LoL-Runde nach 30 Minuten anfange, dumme Fehler zu machen, die ich in der 7. Minute nicht gemacht hätte. Oder wie ich in Hunt: Showdown nach 20 Minuten unruhig werde und Feinde nicht mehr so gut treffe wie zum Start einer Runde.

Konzentration ist essenziell für PvP-Gefechte, in denen einzig die Fähigkeiten der Spieler eine Rolle spielen und es fühlt sich gut an, dass Lost Ark das verstanden hat. Man fühlt sich als Spieler dadurch gleichzeitig nicht so stark herausgefordert, auch wenn die Kämpfe selbst auf einem hohen Niveau stattfinden.

Das erleichtert es für mich, über einen längeren Zeitraum gut zu spielen und Pausen genau dann zu machen, wenn ich sie brauche.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt. Spotify Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Spotify Inhalt

PvP bringt mich weiter

Und noch ein gewaltiges Argument kann ich für das PvP in Lost Ark aus dem Ärmel zaubern, es bringt euch nämlich sogar im PvE und im normalen Spiel weiter.

Natürlich könnt ihr das PvP auch einfach überhaupt nicht verlassen und euch um einen der begehrten Plätze auf der Bestenliste prügeln, aber solltet ihr wie ich sein und auch PvE erleben wollen, sind die Arenen für euch gleich doppelt interessant.

Ihr könnt im PvP in Lost Ark nämlich einiges an Loot gewinnen. Dazu zählen neben Mounts, Titeln und anderen kosmetischen Items auch Silber, Gold und sogar die Echtgeldwährung Kristalle.

Außerdem erhaltet ihr Materialien aus den Kämpfen, mit denen ihr eure Ausrüstung verbessern könnt. Somit ist das PvP ein weiterer Weg, um euren Gearscore zu verbessern. Selbst, wenn er in der Arena selbst gar keine Rolle spielt.

Was haltet ihr von dem PvP in Lost Ark? Werdet ihr dem Ganzen eine Chance geben oder seid ihr auch nur auf das PvE im Spiel aus? Denkt ihr, dass ein gutes PvP in ein modernes MMORPG dazu gehört oder seid ihr der Meinung, dass Lost Ark auch ohne ganz gut ausgekommen wäre? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Was ebenfalls richtig Spaß macht in Lost Ark, ist das Segeln – So funktioniert euer Leben als Pirat.