Lost Ark lässt euch automatisch Charaktere leveln und ihr müsst nicht mal echtes Geld bezahlen

Das neue MMORPG Lost Ark bietet einige Möglichkeiten, euren Charakter schnell zu leveln. Bei einer davon müsst ihr ihn aber nicht einmal selbst spielen. Wir von MeinMMO fassen die bizarre Mechanik zusammen.

Wie geht das automatische Leveln? Sobald ihr einen Charakter über Stufe 50 habt, schaltet ihr auf eurer Insel eine Quest frei. Diese Aufgabe könnt ihr in der Nähe eures Haupthauses abholen und sie wird euch, über mehrere Umwege, zurück zu eurer Insel führen.

Am Ende habt ihr einen kleinen Roboter am Strand eures Tropenparadieses, an dem ihr das automatische Leveln in Auftrag geben könnt. Das steht in 5 verschiedenen Möglichkeiten zur Verfügung und bringt jedes Mal andere Kosten und andere Voraussetzungen mit sich.

Wirklich interessant ist dabei aber nur die erste Möglichkeit des Boosters. Diese bringt einen Charakter, ohne irgendwelche Voraussetzungen, innerhalb von 8 Stunden von Level 10 auf Stufe 50.

Was sind die Kosten? Die Kosten für den Booster belaufen sich dabei auf 600 Gold. Das ist eine Ingame-Währung, die anfangs noch relativ schwierig zu erfarmen ist, später aber deutlich häufiger vorkommt.

Es bietet also erfahreneren Spielern eine Möglichkeit, neue Charaktere schneller aufzuleveln – ohne echtes Geld zu investieren. Eine andere Option, um schneller das gleiche Ergebnis zu erzielen, wäre nämlich der Powerpass, der für Echtgeld käuflich ist.

Außer dem Gold müsst ihr noch 8 Stunden eurer Zeit mitbringen, in denen ihr den Charakter absurderweise aber trotzdem weiterspielen könnt. Nach diesen 8 Stunden werdet ihr dann in eine Stadt teleportiert, erhaltet Ausrüstung per Post und habt die komplette Story bis zu diesem Punkt abgeschlossen.

Was sind die anderen 4 Möglichkeiten? Habt ihr den ersten Boost abgeschlossen, seid ihr Level 50 und habt einen Gearscore von 302. Um den nächsten Boost dann aber starten zu können, benötigt ihr einen GS von 460. Ihr könnt also nicht einfach alles überspringen.

Die restlichen Booster überspringen dann jeweils die Story eines kompletten Kontinents. Allerdings erhöhen sich die Anforderungen und Kosten stetig, nur die 8 Stunden bleiben immer gleich. Für den letzten Boost, die Story des Kontinents Punika, benötigt ihr einen GS von 1.100 und satte 2.400 Gold.

Dieses Video von Streamer Saintone beschreibt die Mechanik im Detail:

“Das ist einfach lächerlich effizient”

Lohnt sich der Boost? Die erste Variante des Boosters, die euch von Level 10 auf 50 bringt, lohnt sich auf jeden Fall. 600 Gold sind im Endgame relativ schnell gesammelt und ihr überspringt damit einfach eine Menge an Inhalten.

Streamer und Lost Ark-Experte Saintone bestätigt in seinem Video, dass sich dieser Boost unheimlich lohnt. Er sagt: “600 Gold ist viel zu wenig dafür. Das ist einfach lächerlich effizient. In 8 Stunden auf Level 50, das ist schneller, als ich es selbst spielen würde. Einfach unglaublich effizient.”

Bei den anderen Varianten sieht es allerdings anders aus. Vor allem bei der letzten Stufe des Boosters, die den Punika-Kontinent quasi überspringt, hält Saintone den Boost für mehr als überflüssig.

Er betont mehrfach, dass man für die überspringbaren Inhalte nur etwa 2 Stunden brauchen würde, wenn man sie selbst spielt. Dafür 8 Stunden lang zu warten und dazu noch 2.400 Gold zu bezahlen, sei in seinen Augen völlig überflüssig.

Auch die verbleibenden drei Stufen des Boosters hält der Streamer für mehr oder weniger nutzlos, oder zumindest für zu teuer. In den Kommentaren des Videos bestätigt ein Fan: “Es ist es einfach nicht wert den ganzen Weg bis GS 1.302 zu überspringen, außer man hat das Gold sowieso übrig und will es loswerden. Aber die Main-Story bis Level 50 zu überspringen ist genial”.

Wird das zum Start bei uns verfügbar sein? Laut der Community Managerin im Discord von Lost Ark soll der Boost direkt zum Launch bei uns verfügbar sein. Eine andere Quelle gibt es dafür aber noch nicht. In jedem Falle müsst ihr aber sowieso erstmal mindestens einen Charakter selbst spielen, bevor der Boost verfügbar ist.

Was haltet ihr von dem Booster ohne echtes Geld? Würdet ihr ihn nutzen oder seid ihr eher dagegen, dass man sich einen hochgelevelten Charakter einfach kaufen kann? Seht ihr das Überspringen der ganzen Story als guten Inhalt an? Oder stört ihr euch eher an der Ausrüstung, die euch das Game danach schenkt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

