Deutscher Lost Ark Server: Auf welchem Server soll ich spielen und wo wird es richtig voll?

Auf welchem Server werdet ihr zum Start von Lost Ark spielen? Schließt ihr euch den großen deutschen Communitys an oder setzt ihr eher auf einen kleinen Server? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Doch gerade Dungeons, Raids, PvP-Arenen und das Auktionshaus nutzt ein Cross-Server-System. Ihr könnt so also auch mit Spielern von anderen Servern interagieren.

Kann ich meinen Server später wechseln? Dazu gibt es bisher keine offizielle Aussage. Amazon hatte anfangs auch keine Server-Transfers für New World aktiv, was zu einem Debakel und eine nachträglichen Implementierung führte. Gut möglich, dass es bei Lost Ark auch nachträglich aktiviert wird.

Welche Server werden wohl die vollsten? In einer Google-Tabelle haben die Spieler von Lost Ark grob die Verteilung von Gilden, Communitys und Streamern dokumentiert ( via Google Docs ). Insgesamt 312 Communitys haben sich dort eingetragen.

Asta wird also so etwas wie der inoffizielle deutsche Server.

Lost Ark startet am 8. Februar mit 9 verschiedenen EU-Servern in den Headstart. Allerdings wird diesen Servern keine offizielle Sprache zugeordnet. Wir verraten, auf welchem Server die deutschen Spieler und auf welchem größere Streamer unterkommen werden.

