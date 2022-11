MMORPGs sind besser, wenn es zu starke und zu schwache Klassen gibt

Die meisten modernen MMORPGs legen sehr viel Wert auf die perfekte Balance zwischen den Klassen und die maximal Freiheit der Spieler. MeinMMO-Autor Mark Sellner findet aber, dass das ein völlig falscher Ansatz ist, und den Spaß im Genre killt.

Die maximale Freiheit für jeden Spieler ist etwas, was sich viele moderne MMORPGs auf ihre Fahne schreiben. Und im ersten Moment klingt das auch super. Immerhin kann ich dann alles machen, oder? Alle Klassen können fast alle Waffen tragen und ich kann mir einen Build bauen, der genau meinem Spielstil entspricht.

In manchen Fällen, wie zuletzt bei New World, verzichten MMORPGs sogar komplett auf Klassen und definieren eure „Klasse“ dann nur noch über das, was ihr tragt. Doch mit dieser maximalen Freiheit kommt auch jedes noch so gute Balancing an seine Grenzen.

Die Entwickler möchten sicherstellen, dass kein Spieler hinten anstehen muss und jeder alles mitmachen und sogar selbst machen kann. Doch das nimmt den Spaß aus dem Genre und streicht das RPG in MMORPG sogar komplett.

Wer schreibt hier? Mark Sellner ist MMORPG-Autor bei MeinMMO und dem Genre seit über 15 Jahren treu. Dabei lässt er es sich nicht nehmen, auch in die Endgames diverser MMORPGs einzutauchen, doch meist bleibt dabei aktuell das RPG auf der Strecke.

Die Freiheit engt euch ein

Je mehr Freiheit ein MMORPG mitbringt, desto mehr unterschiedliche Richtungen werden die Spieler damit einschlagen. Das bringt gleichzeitig aber auch mit sich, dass der Unterschied an Schaden aus den verschiedenen Builds teilweise massiv wird.

Die angepriesene Buildfreiheit stirbt also meist dann, wenn das MMO lang genug draußen ist, damit sich eine Meta bilden kann. Einige Fans, die das meiste aus ihren Charakteren herausholen wollen, stellen sich dann die besten Builds im Spiel zusammen und teilen diese auch gerne mit anderen Spielern.

Auch Fans, die nicht so tief im Spiel sind, um selbst auf diese Builds zu kommen, übernehmen das dann. Man sieht ja häufig, dass es bei den „guten Spielern“ funktioniert. Es etabliert sich eine Meta, in der meist von den hunderten möglichen Builds eurer Charaktere nur noch ungefähr 10 wirklich gespielt werden dürfen.

Ob du dabei Spaß hast oder nicht, spielt dann gar keine Rolle mehr. Von einem Krieger wird erwartet, mit zwei Äxten und Bannern in die Schlacht zu ziehen. Wenn du als Krieger aber lieber mit Schwert und Schild kämpfen willst, musst du das meist alleine tun, da Gruppen dich schlichtweg nicht mehr mitnehmen.

Denn als solcher bringt ihr eurer Gruppe schlichtweg weniger als ein Krieger, der anders ausgerüstet ist. Und genau deswegen, ist die perfekte Balance zwischen den Klassen, sofern es sie noch gibt, schlichtweg schädlich für das MMORPG selbst.

Es darf nicht jede Klasse alles können

In Namen der Balance werden in modernen MMORPGs häufig alle Klassen immer weiter angepasst, dazu, dass jede Klasse irgendwie alles können soll. Das passiert häufig aus dem Grund, um genau das Gegenteil davon zu erreichen, was es letztlich bezweckt.

Oft heißt es, man möchte durch diese Schritte alle Klassen valide machen, so, dass keine hinten anstehen muss. Doch genau dadurch müssen Klassen hinten anstehen. Wenn jeder sowieso alles kann, dann muss ich als Gruppenleiter nämlich nur die mitnehmen, die dabei noch den meisten Schaden raushauen.

Ein Negativbeispiel genau dafür liefert aktuell leider mein altes Lieblings-MMORPG Guild Wars 2. Obwohl ich das Spiel, aus genau diesem Grund, schon vor etwa 2 Jahren aufgehört habe, verfolge ich nach wie vor die Patchnotes und möchte mir dabei häufig einfach nur die Augen zuhalten.

Alle Klassen können nahezu alle Verstärkungszauber liefern und die einzigartigen Boni der verschiedenen Spezialisierungen müssen allgemeinen Buffs weichen.

In dieser Meta hat dann nicht mehr nur der Schwert-Schild-Krieger keinen Platz mehr, sondern auch der vorher noch angepriesene Doppel-Axt-Banner-Krieger. Denn seine Banner braucht keiner mehr, da andere Klassen jetzt die gleichen Buffs geben, nur eben effizienter. Die tatsächliche Freiheit der Spieler im alltäglichen Gameplay wird dadurch also noch weiter eingeschränkt.

Ich kann den Krieger sogar so skillen, dass er euch anschreit und dabei heilt – Muss das sein?

Mit einzigartigen Buffs ist es nicht getan

Von Guild Wars 2 bin ich relativ zügig zu Lost Ark gewechselt und zugegeben, die Entwickler bei Smilegate machen das Ganze etwas besser. Hier bringt jede Klasse einen einzigartigen Buff mit, der ihn für die Gruppe wertvoll macht und sich nicht stapeln lässt.

Es bringt also etwas, jede Klasse mitzunehmen und verhindert damit gleichzeitig, dass eine Gruppe aus 8 Mal der gleichen Spezialisierung besteht, nur weil die eben den meisten Schaden verursacht. Das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, reicht mir persönlich aber noch nicht.

Denn mir fehlt auch hier noch das RPG im MMORPG. Die Klassenidentität leidet darunter, dass jeder dann irgendwie doch alles können muss. Ein einzigartiger Buff ist da einfach nicht genug, wenn trotzdem jeder Charakter springen, kontern oder eine Ausweichrolle machen kann.

Wenn ich einen Berserker spiele, mit einem Großschwert auf dem Rücken, welches größer ist als ich selbst, dann erwarte ich von diesem Charakter auch nicht, dass er sonderlich mobil ist. Ist er aber – und das stört.

Zumindest mich.

Auch nach 1.000 Stunden in Lost Ark komme ich mir noch blöd vor, wenn ich mit diesem monströsen Schwert über den Boden rolle, um auszuweichen, nur, weil das eine flinke Schurkin eben auch kann und man fair sein möchte. Das ist doch purer Unsinn, der mich aus dem „Role-Playing“ eines Berserkers rauszieht. Meine Taten fühlen sich einfach nicht berserkerhaft an.

Warum muss ich mit diesem Monster auf dem Rücken auch noch mobil sein?

Ashes of Creation könnte die Rettung sein

Daher schaue ich aktuell mit gierigen Augen auf das kommende Ashes of Creation, denn das, was man bisher von dem Klassensystem gesehen hat, gefällt mir unglaublich gut. Zwar wirken die 64 Klassen, die es geben soll, erst mal genau so erschlagend und „zu frei“ wie bei einem ArcheAge, doch das Konzept ist ein anderes.

In Ashes of Creation wählt ihr eine Grundklasse aus und später eine zweite dazu, so erhaltet ihr eine neue Klasse. Anders als bei ArcheAge, das ähnlich funktioniert, bekommt ihr aber nicht einfach die Skills eurer zweiten Wahl obendrauf.

Vielmehr verändern sich die Zauber eurer Grundklasse, je nachdem, welche Zweitklasse ihr dazu nehmt. Wenn ihr einen Kleriker, der die Magier von Leben und Tod beherrscht, beispielsweise mit einem Tank paart, wird daraus ein Paladin. Dieser fokussiert sich dann auf die lebensspendenden Skills des Klerikers und gibt ihnen eine Art heilige Aura.

Paart ihr den Kleriker mit einem Beschwörer, wird aus ihm ein Nekromant. Dieser fokussiert sich dann auf die todbringenden Skills der Klasse. So seid ihr anpassungsfähig, bringt einzigartige Buffs für eure Gruppe mit. Und das komplett, ohne dafür die Klassenidentität eures Charakters opfern zu müssen. Vorausgesetzt, das System geht am Ende so auf, wie es aktuell aussieht.

Natürlich braucht es eine gewisse Balance, damit in einem MMORPG keine Klasse völlig eskaliert und eine andere irgendwo zurückgelassen wird. Doch die perfekte Balance macht viele MMORPGs einfach schlechter, als sie sein müssten. Weil es viel von seinem Charme dafür opfern muss. Einiges von dem „RPG“ streichen müssen, was es eigentlich ausmacht.

Es muss nicht jede Klasse, alle Inhalte gleich gut absolvieren können. Nicht jeder Charakter muss sich zwingend alleine durch alles prügeln können und es ist völlig okay, wenn dadurch einige Klassen in bestimmten Inhalten auch klar schwächer sind als andere. Oder wie seht ihr das?

