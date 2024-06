Fans vermuten, dass New World auf PS5 und Xbox kommt – Leak zeigt: Das könnte stimmen

Das Summer Game Fest nähert sich und die Gerüchteküche brodelt. Besonders spannend für MMORPG-Fans: Ein vermeintliches Bild aus dem PlayStation-Store zeigt eine neue Konsolen-Version von New World!

Was genau ist im PlayStation Store zu sehen? Mittlerweile ist der Eintrag im virtuellen Laden von Sony wohl wieder gelöscht worden. Für einige Zeit tauchte dort unter „Sponsored“ mit New World: Aeternum jedoch eine neue Konsolen-Version des Online-Rollenspiels auf.

Anschauen könnt ihr euch den vermeintlichen Leak dank des Posts von OMG_R3A11Y auf Reddit:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Was ist dran an dem Leak? Ob es sich hier tatsächlich um eine zu frühe Veröffentlichung durch Sony oder einen Fake handelt, lässt sich aus der Ferne nicht mit Sicherheit sagen. Klar ist aber, dass es schon vorher Hinweise darauf gab, dass Amazon Games beim Summer Game Fest eine Konsolen-Version von New World ankündigen könnte.

Am 4. Juni 2024 berichtete MeinMMO, dass die Entwickler des MMORPGs eine neue Serverstruktur einführen, die auf sogenannte Splitter setzt. Das sind verschiedene Kopien der Spielwelt, auf denen die Population des MMORPGs in Zukunft besser verteilt werden soll. Offenbar rechnet der Betreiber in absehbarer Zeit mit einem Spieleransturm.

Fast gleichzeitig teaserten die Verantwortlichen von Amazon Games eine „aufregende Ankündigung für New World“ an. Da die letzte Erweiterung „Rise of the Angry Earth“ die Spielerzahlen nicht auf ein Niveau anheben konnte, das umfassende Anpassungen der Serverstruktur rechtfertigen würde, spekulierten auch wir mit der Ankündigung einer Konsolen-Version von New World.

Vor knapp zwei Jahren gab es bereits einen Hinweis darauf, dass Amazon Games an einer Konsolen-Portierung des MMORPGs arbeiten könnte. Zudem bietet sich das Kampfsystem von New World wunderbar für den Controller an. Und bei The Elder Scrolls Online hatte man gesehen, wie positiv sich ein Konsolen-Launch auf die Spielerzahlen auswirken kann.

Abwarten und Disteltee trinken: Falls an dem Leak etwas dran ist, dürfte es bei der heutigen Eröffnungs-Show von Moderator Geoff Keighley einen Trailer sowie die offizielle Ankündigung zu sehen geben. Natürlich hält euch MeinMMO auf dem Laufenden. Schaut für weitere Leaks und spannende Info-Nuggets in unserem Live-Ticker zum Summer Game Fest 2024 vorbei!