Das neue Action-MMORPG von Amazon sollte morgen auf PS5 und Xbox starten – Daraus wird nichts

Amazon hat kurz vorm Start die Closed Beta von New World: Aeternum abgesagt. Das Action-MMORPG sollte die neue Version des Steam-Hits New World werden. Doch kurz vorm Start kommt es zu einer Verschiebung.

Das war der Plan:

Am 11. Juli sollte eigentlich die Beta für New World: Aeternum auf PS5 und Xbox Series S/X starten

Die Beta sollte dann bis zum 17. Juli laufen und Konsolenspielern auf Xbox und PlayStation eine Chance geben, das neue Spiel zu zocken

Doch jetzt hat Amazon kurz vorm Start die Beta abgesagt

Amazon verschiebt die Beta von New World um 2 Wochen nach hinten

So ist es jetzt: Die neue Beta soll jetzt erst am 25. Juli starten und bis zum 31. Juli gehen.

Einen Grund für diese Verschiebung gibt man nicht an, sondern Amazon sagt lediglich: Man arbeite hart an der Beta und wolle jedem die bestmögliche Erfahrung bieten.

Was ist New World: Aeternum? New World: Aternum ist der zweite Anlauf für New World. Aus dem MMORPG mit Survival-Elementen, das auf Steam zum Release riesig war, macht Amazon ein Action-MMORPG mit dynamischerem Kampfsystem, besserer cineastischer Inszenierung und weniger Grind.

Die Kernideen haben wir euch in diesem Artikel erklärt.

Wie wird die Verschiebung diskutiert? Im reddit zu New World sieht man das gewohnt skeptisch und als Zeichen für Probleme bei Amazon. Dort heißt es:

„Und so beginnt es!“

„Die erste von vielen Verschiebungen“

„Wer immer die Sachen bei Amazon entscheidet, ist ein Schwachkopf – lasst uns mal ehrlich sein“

Allgemein ist die Stimmung bei den bestehenden Spielern von New World gedrückt. Die Ankündigung, dass man eine große Erweiterung plant, die vor allem eine neue Spielergruppe, die Konsolenspieler anspricht, kam bei den bestehenden PC-Spielern nicht gut an: Beim MMORPG New World brennt’s grade auf Steam nach der Ankündigung von Amazon: Sogar ein Spieler mit 5.000 Stunden gibt auf