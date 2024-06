Amazon erklärt im Interview, wie toll das neue New World ist – Aber der Artikel verschwindet schnell

Das hatte sich Amazon Games wohl ganz anders vorgestellt: Anlässlich des Summer Game Fest gab der Chef von New World, Scott Lane, zwei Interviews, in denen er von New World: Aeternum schwärmte. Die neue Version von New World, als Action-RPG für PS5, PC und Xbox, sei die „ultimative“ Erfahrung. Aber nur kurze Zeit, nachdem die Interviews live gegangen waren, waren sie auch schon weg.

Was ist bei New World los? Amazon hatte 6 Monate lang angekündigt, dass es im Juni 2024 zwar keine neue Erweiterung für ihr MMORPG New World geben würde, aber eine „fantastische Neuigkeit“. Jetzt hat man diese Neuigkeit enthüllt:

New World wird vom MMORPG zum Action-RPG mit verbessertem Kampfsystem und einem Fokus auf Solo-Spielen

Das Spiel soll als New World: Aternum nun auch auf PS5 und Xbox erscheinen

Hype-Interviews zu New World: Aeternum gingen live, verschwinden aber

Was sagte man in Interviews? Gestern Abend gegen 20 Uhr gingen zwei schon vorher geführte Interviews live. Eins bei PCGamesN, das andere bei wccftech. Beide Interviews wurden schnell vom Netz genommen. Doch das eine ist noch über den Cache zu sehen (via archive.org), das andere hat ein Twitch-Streamer live übertragen.

Bei PCGamesN schwärmten die Entwickler von New World: Aeternum, es sei die „ultimative Erfahrung“ und der „geistige Nachfolger zu New World“. Man hätte das Spiel nach dem Feedback der Spieler entwickelt und die 3 Jahre Erfahrung und Partnerschaft mit den Spielern hätten zu dem neuen Ergebnis geführt.

Die wichtigsten Verbesserungen seien das überarbeitete Kampfsystem. Dazu biete man Controller-Support, ein neues Interface, Keyshortcuts und viel mehr an.

PC-Spielern empfahl man zu New World: Aternum zurückzukehren und einen neuen 10-Spieler-Raid, Solo-Endgame-Trials und eine neue PvP-Zone zu erleben. Amazon würde dem Spiel nichts wegnehmen, sondern nur neues hinzufügen.

New World: Aternum habe nun weniger Grind, aber biete noch immer eine Herausforderung. Ein bisschen Grind sei noch drin, das gehöre schon dazu, aber viel weniger als früher.

Ein Screenshot des 2. Interviews, das nicht lange online blieb.

Weniger Grind als früher, nur noch halb so lang bis aufs Max-Level

Im 2. Interview mit wccftech, schlägt Lane dieselben Töne an und betont die vielen Vorzüge von New World: Aeternum.

Das Spiel habe jetzt Close-Up-Dialoge und Ingame-Cinematics. Der Weg zum Max-Level sei viel klarer und schneller, wie es Konsolenspieler mögen. Und man könne es von Anfang bis Ende solo spielen. Aber letztlich sei es immer noch ein MMO, in das viel Arbeit geflossen ist, damit es sich mehr wie ein Action-RPG anfühlt und so spielt.

Das neue New World solle ein Spiel sein, in das man ganz locker reinhüpfen kann. Bis zum Endlevel soll es nur noch etwa halb so lange dauern wie früher, aber mit dem Maximallevel öffne sich das Spiel erst und es gäbe „lauter spaßige, verrückte Sachen“ zu tun.

Interviews verschwanden schnell – Wurde ein Embargo zu früh gebrochen?

Warum sind die Interviews mittlerweile verschwunden? Das weiß man aktuell nicht. Es gibt auf reddit Vermutungen, Amazon könnte die Interviews wegen “Schadensbegrenzung” zurückgezogen haben.

Die naheliegende Vermutung ist jedoch: Das Embargo wurde zu früh gebrochen und die Artikel wurden deshalb vom Netz genommen.

Wie kann so ein Embargo-Bruch geschehen? Bei großen Ankündigungen kommt es vor und ist so üblich, dass Presse-Vertreter vorab über die Pläne des Publishers informiert werden und Zeit haben, einen Artikel vorzubereiten, der weiterführende Informationen, über die eigentliche Ankündigung hinaus, enthält:

das kann ein Anspielbericht oder sogar ein Test sein

es können Interviews mit den Entwicklern sein

oder andere Details, die Aufmerksamkeit auf das Thema lenken

Diese Artikel, die nach der Absprache erfolgt sind, unterliegen aber einem allgemeinen Embargo und dürfen erst zum Ablauf dieser Frist erscheinen. Gerade wenn Zeitverschiebung im Spiel ist, kann es schon mal vorkommen, dass so ein Embargo gebrochen wird, die Artikel versehentlich zu früh erscheinen und dann vom Netz genommen werden müssen.

MeinMMO geht davon aus, dass exakt das hier passiert ist.

