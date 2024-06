Beim MMORPG New World brennt’s grade auf Steam nach der Ankündigung von Amazon: Sogar ein Spieler mit 5.000 Stunden gibt auf

Seit 6 Monaten hatte Amazon den Fans ihres MMORPGs New World versprochen, mit einer großen Ankündigung im Juni noch alles zu wenden. Die Ankündigung kam jetzt und sie wendete auch alles, aber zumindest auf Steam geht es in die völlig falsche Richtung. Die Reviews auf der PC-Plattform sind desaströs, die Stimmung ist am Boden. Sogar ein Spieler mit über 5.000 Stunden im MMORPG kündigt seinen Abschied an.

Wie ist gerade die Stimmung in New World? Die Stimmung unter den bestehenden Fans ist katastrophal:

Auf Steam sind die Reviews nun auf „Ausgeglichen“ gefallen – nur noch 69 % sind positiv

Bei den kürzlichen Reviews ist die Bewertung sogar „Äußerst negativ“ – nur 11 % sind positiv

Auf reddit sind viele negative Threads aufgetaucht, auch der MMORPG-Streamer Asmongold haut kräftig drauf

New World kündigt 6 Monate lang eine “amazing News” an – Doch die fällt durch

Was wurde denn angekündigt? Die Ankündigung von Amazon ist im Prinzip:

New World macht einen Relaunch als Action-RPG

New World erscheint als „New World: Aeternum“ auf den Konsolen PS5 und Xbox

Warum ärgern sich PC-Spieler so? Das Problem ist, dass Amazon viele Monate lang, angedeutet hat, dass eine große Ankündigung kommt, aber nicht verraten hat, wie die genau aussehen würde.

Sogar noch vor 4 Wochen haben sie viel Kritik dafür kassiert, nur anzudeuten, dass eine tolle News kommt, ohne aber die Details zu nennen.

Daher hatten sich die Fans von New World, die alle auf dem PC spielen, ausgemalt, wie ihr eigenes Spielen verbessert werden würde.

Das aktuelle Update dreht sich jetzt aber vor allem darum, neue Spielergruppen zu erschließen und nicht darum, die Erfahrung der bestehenden Spieler zu verbessern.

Zwar verspricht Amazon gerade im Kampfsystem auch Verbesserungen zum aktuellen Spiel, aber die Spieler hätten sich eher ein Update gewünscht, das sich ausschließlich um ihre Version des Spiels dreht und nicht darum, Konsolenspieler anzusprechen.

Viele Fans hatten auf besseres Endgame gehofft – Nicht auf einen Konsolenport

Das sagen die Reviews: Ein Spieler mit 964 Stunden sagt: Er hatte lange Hoffnung, dass New World noch mal die Wende bekommt und vor allem Endgame-Inhalte nachreicht. Die ersten paar hundert Stunden seien irre cool, dann falle es ab. Die “Juni Ankündigung” sei jetzt so enttäuschend, dass er das Spiel nicht mehr empfehlen könne.

Ein Spieler mit 2.000 Stunden sagt, er wollte vor allem technische Verbesserungen, dass er New World mit einigermaßen guten Grafik bei 30 FPS spielen kann, aber die Devs würden nur darüber reden, wie toll ihr Spiel aussehe und nicht handeln.

Ein Spieler mit 5.064 Stunden gibt ein negatives Review: Er spiele das Game seit Launch. Aber die Entwickler hätten es in eine Richtung gebracht, die er nicht mehr spielen wollte. Er endet mit: “Danke für die Unterhaltung, aber bye.”

Sie vernachlässigen die alten Kunden für neue

So ist die Stimmung auf reddit: Es ist Spielern ein großes Rätsel, warum Amazon aus der Ankündigung so ein großes Geheimnis gemacht hat, und damit die Erwartungen immer weiter nach oben geschraubt hat. In Kommentaren heißt es:

„Niemand von uns interessiert sich für einen Konsolen-Release. Wenn sie das im Januar angekündigt hätten, hätten wir nur gesagt. „Cool Story, Bro“. Aber sie haben uns gesagt, dass sie noch nicht darüber reden können und wir eine „unfassbar tolle News im Juni“ bekommen.

Andere PC-Spieler sagen, sie fühlen sich zurückgesetzt und für den „neuen attraktiven Konsolenmarkt“ vernachlässigt.

Ein anderer bringt es auf den Punkt: „Sie vernachlässigen die alten Kunden für neue.“

Wenn sich Amazon eine Reaktion auf die Ankündigung erhofft hat, wie damals The Elder Scrolls Online, dann ist das wohl erstmal gescheitert. Es gilt: Je länger man die Leute auf eine große Ankündigung warten lässt, desto krasser fällt dann auch die Reaktion aus: Amazon drückt den Reset-Knopf: Aus New World wird ein Action-RPG – Auch für PS5 und Xbox