Erst neue Server, dann der Teaser einer großen Ankündigung – das kann doch nur eins für New World bedeuten

Mit Patch 5.0.2 haben die Entwickler von New World am 4. Juni 2024 eine neue Servertechnologie eingeführt. Fast zeitgleich gab’s von Amazon Games das Versprechen einer großen Ankündigung für das Summer Game Fest.

Was ist das für eine neue Servertechnologie? Die Entwickler setzen bei der frisch eingeführten Serverstruktur von New World auf sogenannte Splitter. Das sind verschiedene Kopien der Spielwelt, auf denen die Population des MMORPGs in Zukunft besser verteilt werden soll.

Durch die Splitter möchte sich Amazon Games die Möglichkeit eröffnen, mehr Spieler nach Aeternum zu lassen und so die Wartezeiten drastisch zu verkürzen. Warum? Nun, offenbar rechnen die Entwickler zeitnah mit einem großen Spieleransturm.

Warum sollte ein großer Spieleransturm kommen? Eventuell erfahren wir genau das beim Summer Game Fest am Freitag, dem 7. Juni 2024. Via X teaserten die Verantwortlichen von Amazon Games nämlich eine „aufregende Ankündigung für New World“ an.

Möglich wäre die Ankündigung einer zweiten Erweiterung. Doch dafür extra die Struktur der Server anpassen? Mit dem ersten Addon „Rise of the Angry Earth“ stiegen die Spielerzahlen für eine gewisse Zeit zwar spürbar an, doch war man weiterhin weit von der starken Launch-Phase weg.

Für viel wahrscheinlicher halten wir die Ankündigung einer Konsolen-Version von New World. Zum einen bietet sich das Kampfsystem wunderbar für den Controller an, zum anderen konnten direkte Konkurrenten wie The Elder Scrolls Online durch einen Konsolen-Launch stark steigende Spielerzahlen für sich verbuchen.

Dazu kommt, dass es bereits vor knapp zwei Jahren einen Hinweis darauf gab, dass Amazon Games an einer Konsolen-Portierung des MMORPGs arbeiten könnte.

Auswirkungen der neuen Server

Wie funktionieren die Splitter im Detail? Zurück zur neuen Serverstruktur von New World. Die Entwickler haben in den offiziellen Patch Notes von Update 5.0.2 verraten (via Amazon Games), wie sich die Splitter im Detail auf die Spielerfahrung auswirken werden:

SOZIALE VERBINDUNGEN

Gruppen : Bleiben vorrangig im selben Splitter zusammen (solange die Kapazität reicht).

: Bleiben vorrangig im selben Splitter zusammen (solange die Kapazität reicht). Einzelspieler : Werden, wenn möglich, mit Freunden oder Kompaniemitgliedern im selben Splitter gruppiert.

: Werden, wenn möglich, mit Freunden oder Kompaniemitgliedern im selben Splitter gruppiert. Anderen Splittern beitreten: Um zu jemandem in einem anderen Splitter zu wechseln, muss man sich im selben Gebiet befinden und „Splitter beitreten“ im Sozialmenü auswählen.

SOZIALE INTERAKTIONEN

Bereichschat : Begrenzt auf Spieler im selben Splitter. Der globale Chat bleibt hingegen unverändert.

: Begrenzt auf Spieler im selben Splitter. Der globale Chat bleibt hingegen unverändert. Aktionen mit Spielern in der Nähe: Für Aktivitäten wie Handel, Musik und Duelle müssen sich alle Teilnehmer im selben Splitter befinden.

SPIELER GEGEN SPIELER

Spezieller PvP-Splitter : Jeder Bereich hat einen einzelnen Splitter für PvP, um faires Spiel zu gewährleisten.

: Jeder Bereich hat einen einzelnen Splitter für PvP, um faires Spiel zu gewährleisten. PvP-Markierung : Spieler, die in Nicht-PvP-Splittern für PvP markiert wurden, können zum PvP-Splitter wechseln.

: Spieler, die in Nicht-PvP-Splittern für PvP markiert wurden, können zum PvP-Splitter wechseln. Ersteinführung: Die Unterteilung in Splitter wird zunächst auf Königsfels und Windkreis beschränkt sein. Die Ausweitung auf andere Zonen hängt vom Feedback und der Performance ab.

ZELTLAGER

Zeltlager-Standorte : Zeltlager bleiben in den Splittern, in die sie platziert wurden.

: Zeltlager bleiben in den Splittern, in die sie platziert wurden. Rückruf ins Zeltlager : Ihr könnt zum Zeltlager-Standort zurückgerufen werden, ohne dass ihr in den zugehörigen Splitter gezwungen werdet.

: Ihr könnt zum Zeltlager-Standort zurückgerufen werden, ohne dass ihr in den zugehörigen Splitter gezwungen werdet. Splitterschließungen: Wenn ein Splitter mit eurem Zeltlager geschlossen wird, wird das Zeltlager entfernt und ihr werdet benachrichtigt.

Was haltet ihr von der neuen Serverstruktur für New World und dem Teaser von Amazon Games für das Summer Game Fest? Was kündigen die Entwickler des MMORPGs an? Verratet uns eure Meinung in den Kommentaren! Ein Dev-Update aus dem vergangenen Monat kam übrigens gar nicht gut an: Das MMORPG von Amazon verärgert seine Spieler grundlos und richtig doof