New World verdoppelt seine Spielerzahlen auf Steam, doch damit kann das MMORPG nicht zufrieden sein

Am 3. Oktober ist die neue Erweiterung Rise of the Angry Earth für New World erschienen. Ein solcher Release sollte die Spielerzahlen eigentlich explodieren lassen. Doch der Erfolg ist überschaubar, findet MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch. Er hat sogar mit einem schwachen Start gerechnet.

55.429 Spieler waren am 4. Oktober gleichzeitig in New World online (via SteamDB). Das ist der beste Wert im Jahr 2023 und zudem wurden die Zahlen aus dem August mehr als verdoppelt. Hier waren am schwächsten Tag nur 18.173 Spieler gleichzeitig in Aeternum unterwegs.

Der Wert wird am Wochenende wahrscheinlich nochmal etwas nach oben gehen, doch von alten Rekorden ist man weit entfernt. Ich spreche hier nicht nur von dem Release mit über 910.000 gleichzeitigen Spielern, sondern auch vom großen Update in Kombination mit dem Fresh Start im Oktober/November 2022. Damals kam das Spiel auf über 137.000 Nutzer und konnte sogar mehr als zwei Wochen lang täglich über 100.000 Spieler verbuchen.

Wirklich überraschend ist der ausbleibende Hype für mich jedoch nicht. Denn Amazon hat gleich drei Fehler gemacht.

Kein Marketing, Verwirrung beim Vorverkauf und die üblichen Probleme

Das erste große Problem ist fehlendes Marketing. Zwar gab es im August ein Event, bei dem eingeladene Gäste Hand an die Erweiterung legen durften, und im Anschluss wurden einige Blogposts und Videos veröffentlicht. Doch viele MMORPG-Spieler, die eben nicht regelmäßig die Webseite von New World besuchen, haben das verpasst.

So gab es etwa im Discord zu meinem Podcast MMO News gleich mehrere Leute, die sich darüber gewundert haben, dass New World so gar nicht in den Medien oder in der Werbung präsent ist. Ohne uns hätten sie den Release nach eigener Aussage gar nicht mitbekommen.

Ein Event rund um Twitch-Streamer wurde diesmal nur halbherzig aufgebaut und auch die Zahlen auf der Plattform fallen geringer aus. Mit Ausnahme von Shroud gibt es auch keinen richtig großen Namen, der an dem Event teilnimmt.

Zu guter Letzt kam ein Sale komplett aus dem Nichts zum Start der neuen Erweiterung. Dort wurde das Grundspiel reduziert. Das hätte jedoch viel eher mit der Ankündigung im August passieren sollen, damit die Leute für 15 Euro in das Spiel schnuppern können und sich dann überlegen, ob sie im Oktober nochmal Geld investieren möchten. Hier hat man sich eine große Chance entgehen lassen und es wirkt eher wie ein kleiner Panik-Move, weil der Hype ausblieb.

Problem Nummer zwei war die große Verwirrung um den Verkauf der Erweiterung. Denn die Spieler konnten Rise of the Angry Earth nicht einfach im Vorfeld bei Steam erwerben oder auf einer anderen Plattform bestellen. Der Kauf war erst am Tag des Releases möglich.

Auch jetzt bekommt man die Erweiterung nur auf Steam oder Amazon selbst. Third-Party-Anbieter haben oft nicht einmal einen Vermerk oder eine Landing-Page für Rise of the Angry Earth.

Man hat fast das Gefühl, Amazon wollte die Erweiterung ein bisschen kleiner halten, vielleicht auch um die alten Warteschlangen-Probleme zu umgehen.

Denn zum Start der Erweiterung musste man teilweise wieder Stunden darauf warten, den eigenen Server betreten zu dürfen. Eine Stunde nach Release musste ich auf dem deutschen Server Aaru rund 4 Stunden anstehen, bis ich selbst Hand an die neuen Inhalte legen konnte.

Die ganze Warteschlangen- und Server-Problematik ist mein Kritikpunkt Nummer 3.

Die Entwickler haben zudem nur einen Server für neue Spieler geöffnet – Hercules. Da neue Accounts aber nirgendwo sonst einen Charakter erstellen dürfen, hat man also auch bei Amazon anscheinend mit keinem großen Ansturm gerechnet.

Knapp 30 Euro für gute, aber nicht überragende Inhalte

Neben den Problemen außerhalb des Spiels ist auch auffällig, dass die Inhalte von Rise of the Angry Earth viele nicht überzeugen konnten. Das neue Level-Cap gibt ein bisschen was zu tun, die neue Ausrüstung löst alte Probleme und die Reittiere sind ein langersehntes Feature.

Aber sonst?

Das neue Gebiet Elysian Wilds ist nur eine Überarbeitung von Erstes Licht. Brandneue Gebiete sind also Fehlanzeige – anders übrigens als beim Fresh Start im Oktober, wo die Spieler die Schwefelsandwüste bekommen haben.

Ein neues Dungeon, eine neue Waffe und ein paar Quests kamen seit dem Release immer wieder ins Spiel und das sogar komplett kostenlos. Ein Anreiz für neue Spieler ist auch das nicht.

Rise of the Angry Earth bedient die Veteranen, die auch gerne bereit sind, dafür 28,99 Euro zu bezahlen. Ich selbst habe großen Spaß an dem Content, freue mich auf die neue Ausrüstung und die angepassten Mutationen.

Aber Rückkehrer, die derzeit am Zweifeln sind, ob New World das richtige MMORPG für sie ist, werden erstmal skeptisch abwarten. Neue Spieler hingegen werden durch die Erweiterung kaum angelockt – sie müssten rund 70 Euro zahlen, um das Grundspiel und die Expansion zu erwerben.

Ist Rise of the Angry Earth deshalb schlecht? Auf gar keinen Fall, ich finde den Preis von 28,99 Euro vollkommen angemessen, gerade wenn man bedenkt, wie viel Content zwischendurch kostenlos kam und wie fair der Shop von New World ist.

Aber die Zahlen rund um die Erweiterung ernüchtern. Amazon wird damit sicher nicht zufrieden sein, auch wenn sie meiner Meinung nach selbst Schuld daran sind, dass es keinen größeren Hype gibt.

Ein paar Bedenken habe ich zudem, weil das Team von New World nun auch am kommenden Herr der Ringe-MMORPG arbeiten soll. Es ist also eher unwahrscheinlich, dass das Spiel in den nächsten Jahren mehr Content bekommt. Eine große Renaissance für New World wird damit immer schwieriger.

