Das neue MMORPG Lost Ark ist gestern am 8. Februar im Soft-Launch erschienen. Das bedeutet, nur Leute, die bereits vorbestellt haben, dürfen schon spielen. Dennoch wird das Game bereits überrannt – und noch mehr Leute schauen auf Twitch zu.

Was ist in Lost Ark passiert? Der Chef von Lost Ark erwähnte im Dezember und noch einmal kurz vor dem Release, dass er sich ungefähr 200.000 gleichzeitige Spieler für den Release im Westen wünschen würde.

Diese Hoffnung wurde nun bereits zum Soft-Launch mehr als verdoppelt. Um 22:00 Uhr erreichte Lost Ark seinen bisherigen Höchstwert mit 532.476 gleichzeitigen Spielern. Der Ansturm war sogar so groß, dass noch in der Nacht neue Server live geschaltet wurden. Für die Region Europa gab es dabei gleich zwei neue Server.

Ob sich dieser Wert zum Release am 11. noch steigern lässt bleibt abzuwarten, das Interesse an dem Game ist allerdings riesig.

Noch viel mehr User wollten sich das Spiel aber wohl erst einmal ansehen, denn mehr als doppelt so viele Leute, wie spielten, schauten auf Twitch anderen dabei zu.

Über 1,2 Millionen Zuschauer auf Twitch

Lost Ark überholt New World auf Twitch: Lost Ark konnte am 8. Februar um 19:00 Uhr unglaubliche 1.273.119 Twitch-Zuschauer begeistern. Das war zu diesem Zeitpunkt etwa viermal so viele Leute, wie League of Legends schauten und mehr als doppelt so viele, wie in Just Chatting unterwegs waren (via SteamDB).

Der große Konkurrent, das MMORPG New World, konnte zu seinem besten Zeitpunkt am 16. September 2021 immerhin 985.738 Zuschauer begeistern.

WoW kam im Jahr 2020 immerhin auf 1,1 Millionen Zuschauer im Peak.

Lost Ark kann sich damit auf Twitch die MMORPG-Krone aufsetzen.

Wie kommt das? Zum Start von Lost Ark gab es einige Probleme mit dem Entpacken und den Servern. So konnten viele User direkt zum Start nicht zocken und mussten erst einmal warten, bis sie das Spiel entpacken und starten konnten. Das hat die Zahlen nach oben getrieben.

Noch dazu startete Amazon das Legends of Lost Ark-Event, bei dem man durch das Zuschauen auf Twitch via Drops Ingame-Belohnungen erhalten konnte. Für diese Drops musste man immerhin 4 Stunden Lost Ark schauen, was außergewöhnlich viel für Twitch-Drops sind.

Außerdem spielten viele der großen Streamer das neue MMORPG, was für einiges an Aufmerksamkeit sorgte. MMO-Ikone Asmongold hatte zeitweise über 220.000 Zuschauer gleichzeitig nur auf seinem Channel.

Alles, was ihr zum Endgame von Lost Ark wissen müsst – im Video

Die Community ist begeistert

Wie kommt das Game an? Auf Steam ist das MMORPG derzeit bei 96 % positiven Bewertungen, was ein extrem guter Wert ist. Das bedeutet, dass nur 78 der insgesamt 1.942 Reviews für Lost Ark negativ sind.

Auch auf der Seite Metacritic, welche die Bewertungen verschiedener Fachseiten zusammenfasst, kommt das Game derzeit auf einen Score von 81 / 100 errechnet aus 23 Reviews. Davon geben insgesamt 21 eine positive Wertung ab, nur 2 sind noch unentschieden über das neue MMORPG.

Damit erhält Lost Ark derzeit Platz 4 der bestwertesten PC-Spiele 2022 auf Metacritic, nur knapp hinter Monster Hunter Rise, God of War und OlliOlli World. Die Website TheGamer gibt dem A-MMORPG sogar glatte 100 Punkte.

Was sagen die Spieler? Die Community rund um Lost Ark feiert das Spiel. Einzig die Probleme zum Launch machen den Spielern sorgen, was man aber auf reddit nicht unbedingt merkt. Die meisten Fans nehmen die Startschwierigkeiten mit Humor und freuen sich, bald nach Arkesia reisen zu können.

Dass Lost Ark so gut ankommt, liegt vermutlich auch daran, dass die Spieler schon relativ genau wussten, was auf sie zukommt. Da das Game seit 2018 in Korea läuft, konnten sich viele Fans bereits ein genaues Bild des MMORPGs machen, bevor sie es heute ausprobiert haben.

Aber auch die Leute, die sich unsicher waren, konnten so vorher feststellen, dass das Game vielleicht überhaupt nichts für sie ist. Beides könnten gute Gründe dafür sein, dass der allgemeine Tenor in den Communities um Lost Ark ein sehr positiver ist.

Habt ihr selbst schon Lost Ark gespielt? Wie findet ihr das neue MMORPG bisher und konntet ihr trotz der anfänglichen Schwierigkeiten euren Spaß in der Welt von Arkesia finden? Oder habt ihr euch noch immer nicht für eine der 15 Klassen entscheiden können? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Wenn euch die 15 Klassen zum Start aber gar nicht reichen, verrät der Chef von Lost Ark endlich, wie schnell wir neue Klassen bekommen.