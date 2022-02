Kann man das Geschlecht im MMORPG Lost Ark ändern?

Das neue Action-MMORPG Lost Ark bietet viele Klassen, aber keine frei wählbaren Geschlechter. Stattdessen sind die Klassen in einem Gender-Lock eingefasst. Doch warum ist das so? Und gibt es doch noch eine Methode, das alles zu ändern? Erfahrt es hier auf MeinMMO!

Was ist ein Gender-Lock? Unter dem Begriff Gender-Lock versteht man eine Game-Design-Philosophie, die jeder Klasse in einem Spiel ein festes Geschlecht zuschriebt. Diese Herangehensweise ist vor allem in Asien verbreitet, aber auch westliche Spiele, wie Diablo 2, hatte nur männliche Barbaren oder rein weibliche Zauberinnen.

Besonders derb trieb es mal TERA, wo 5-mal in Folge rein weibliche Klassen herauskamen.

Welche Klassen haben welches Geschlecht? In Lost Ark herrscht ebenfalls strenge Geschlechtertrennung bei den Klassen. In der Tabelle seht ihr, wie sich die Klassen derzeit in den Geschlechtern unterteilen.

Männliche Klassen Weibliche Klassen Berserker Bard Paladin Sorceress Gunlancer Scrapper Striker Soulfist Artillerist Wardancer Deadeye Gunslinger Sharpshooter Shadowhunter Deathblade

Warum gibt es den Gender-Lock und kann man ihn aufheben?

Kann man den Gender-Lock irgendwie umgehen? Leider nein. Ihr seid fest an den Gender-Lock gebundenen und es gibt einfach keine weiblichen oder männlichen Modelle für eine Klasse, die das jeweils andere Geschlecht vom Gender-Lock her hat.

Ihr könnt höchstens euch im Charakter-Editor austoben und versuchen, einen möglichst androgynen Charakter zu erstellen, der nicht klar einem bestimmten Geschlecht zuordenbar ist. Ihr habt aber keinen Einfluss auf Animationen und andere vom Gender-Lock vorgegebenen Aspekte eures Charakters.

Lost Ark Guides: Alle Tipps, Tricks und Builds in der Übersicht

Wie wollen die Entwickler das Problem lösen? Eine Aufhebung des Gender-Locks ist von den Entwicklern nicht geplant. Allerdings gibt es dennoch gute Nachrichten für alle, die gerne einen weiblichen Artilleristen oder einen männlichen Barden hätten.

Denn Smilegate plant laut einem Blogpost, in Zukunft einfach neue Klassen herauszubringen, die im Grunde gespiegelte Versionen einer bereits bestehenden Klasse mit anderem Geschlecht sind.

Dann kommt womöglich bald eine weibliche Version des Artilleristen unter anderem Namen und mit eigenen Animationen und Ausrüstungsteilen oder eine männliche Barden-Variante, die aber halt sich kosmetisch von der weiblichen Version abhebt.

Konkret wurde diese „Lockerung des Gender-Locks“ schon umgesetzt. Und zwar beim Striker (männliche Version des Wardancer) und dem Gunslinger (weibliche Version von Deadeye) umgesetzt.

Beispiele für solch ein Vorgehen gab es zuhauf in anderen Games. So brachte TERA für manche Klassen eine gespiegelte Version im anderen Geschlecht. Besonders oft ist dies schon in Black Desert passiert, wobei dort manchmal die andersgeschlechtliche Version leicht andere Skills hatte.

Warum gibt es überhaupt einen Gender-Lock? Gender-Locks sind vor allem in Spielen aus Asien verbreitet. Die Gründe sind vielfältig. Hier sind mal die beiden gewichtigsten:

Viele asiatische Spiele sehen die Heldenklassen nicht als generische Avatare, sondern als Charaktere.

Es ist für Entwickler viel günstiger, einen Charakter auf ein Geschlecht zu begrenzen, da man sich so ein komplettes Animations-Set und Klamotten für das andere Geschlecht spart.

