Lost Ark: Klassen-Guide zum Paladin, dem nützlichen Supporter im Endgame

Der Paladin ist eine der nützlichsten und stärksten Klassen in Lost Ark. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch wird ihn direkt zum Start spielen und verrät euch, was ihn so gut macht und worauf ihr beim leveln achten solltet.

Was ist das für eine Klasse? Der Paladin (Holy Knight in Korea) ist ein Nahkämpfer mit einem Schwert und gehört zur Klasse der Krieger. Er besitzt einige nützliche AoE-Fähigkeiten, die vor allem im Earlygame sehr nützlich sind. Im Endgame wiederum liegt sein Fokus eher auf dem Support.

Seine besondere Fähigkeit liegt darin, dass er zwischen Heiliger Aura und Heiliger Vollstrecker wechseln kann. In der Heiligen Aura verstärkt er den Schaden von Verbündeten im Umkreis um 10 %, als Heiliger Vollstrecker erhöht er seine Angriffsreichweite und verstärkt seine eigenen Angriffe.

Allerdings ist der Paladin im Verhältnis zu den anderen Krieger-Klassen eher schwach gepanzert.

Pro Als Supporter in Gruppen sehr beliebt

Bringt viele nützliche Buffs

Einfach zu leveln

Gute Verteidigungswerte für Solo-Spieler

Viele AoE-Effekte Contra Der Support wird erst durch eine Gravur so richtig nützlich

Als DPSler im Endgame eher schwach

Barde hat mehr direkte Heilung

Für welche Spiel-Inhalte ist die nützlich? Als einer von zwei Supportern ist der Paladin ein gern gesehener Gast in Gruppen-Inhalten wie Dungeons oder Raids. Mit Heiliger Barriere erschafft ihr etwa einen Schild für alle Mitspieler im Umkreis.

Im PvP wiederum ist der Paladin ebenfalls bärenstark. In unserer Tier-List belegt er für Anfänger zwar nur das A-Tier, doch wenn man die Klasse im Endgame gemeistert hat, steigt sie im High-Rank-PvP dann ins S-Tier.

Alle Skills vom Paladin

Hier listen wir euch alle Fertigkeiten vom Paladin auf. Die genauen Schadenszahlen haben wir ausgelassen, da diese von euren Attributen und teilweise auch den verteilten Fertigkeitspunkten abhängen.

Wirbelschlag – Kostet 38 Mana: Drehe dich schnell zweimal, während du angreifst und verursache Schaden für jeden Schlag

Blitzstoß – Kostet 53 Mana: Stoße schnell 4 Mal an deiner Position mit dem Schwert zu und verursache Schaden. Stoße dann ein letztes Mal und verursache nochmal Schaden.

Aufladen – Kostet 67 Mana: Stürme 6m vorwärts und stich mit deinem Schwert nach Gegnern, um Schaden zu verursachen.

Lichtschock – 53 Mana: Halte das Schwert nach hinten und benutze beide Hände, um eine Licht-Schockwelle zu erzeugen, die Schaden zufügt.

Licht des Urteils – Kostet 77 Mana: Strahle mächtige Lichtstrahlen aus, die Schaden verursachen.

Schwert der Gerechtigkeit – Kostet 77 Mana: Lass ein Schwert aus Licht beim Zielort herabfallen, um deinem Gegner Schaden zuzufügen.

Blitzhieb – Kostet 77 Mana: Bewege dich langsam vorwärts und greife deinen Gegner 7 Mal an.

Gottesgesandtes Gesetz – Kostet 91 Mana: Nutze heilige Schriften, um einen magischen Kreis des Lichts zu beschwören. Die Schrift wirbeln in einem Kreis umher und verursachen über 2 Sekunden Schaden an Gegnern.

Läuterer – Kostet 77 Mana: Greife deinen Gegner mit einem einhändigen, kreuzförmigen Hieb an. Verursache Schaden mit jedem Hieb. Danach schwingst du das Schwert mit beiden Händen und verursachst Schaden.

Gottes Zorn – Kostet 108 Mana: Rufe die Energie heiligen Donners herbei, die deine Waffe erfüllt. Füge Gegnern in der Nähe Schaden zu.

Heiliges Land – Kostet 85 Mana: Erzeuge 6 Sekunden lang ein heiliges Land an deinem Zielort und verursache Schaden über Zeit.

Sprintschlag – Kostet 85 Mana: Positioniere dich neu und sprinte nach vorn. Am Ende des Sprints schwingst du dein Schwert und verursachst Schaden an deinem Gegner und schleuderst ihn in die Luft.

Schwert des Vollstreckers – Kostet 85 Mana: Halte dein Schwert mit beiden Händen und schwinge es, um Schaden zu verursachen, Gegner in die Luft zu schleudern und einen Gegenangriff einzuleiten. Nutze die Fertigkeit erneut, um deine Kraft im Schwert zu sammeln und mit einem weiteren Hieb Schaden zu verursachen und das Schwert danach in den Boden zu rammen.

Heiliger Schutz – Kostet 114 Mana: Nutze die Machts des heiligen Lichts, um für alle Gruppenmitglieder innerhalb von 24m eine Barriere zu erzeugen, die X % deiner maximalen Trefferpunkte besitzt und 6 Sekunden lang anhält.

Justizvollstreckung – Kostet 101 Mana: Halte dein Schwert mit einer Hand und drehe doch schnell im Kreis, wobei Schaden verursacht wird. Führe danach einen vernichtenden Hieb durch, der Schaden verursacht.

Heilige Explosion – Kostet 114 Mana: Sammle 2 Sekunden lang heilige Kraft, die am Zielort explodiert und Schaden verursacht.

Heiliges Schwert – Kostet 108 Mana: Sammle die Energie Lichts in deinem Schwert und führe dann einen Stoßangriff aus, der Schaden verursacht. Danach strömt Licht aus deinem Schwert, das zusätzlich Schaden verursacht.

Himmlischer Segen (Awakening) – Kostet 127 Mana: Rufe den Sonnenwächter herbei und verursache bei Gegnern in der Nähe Schaden. Der Wächter segnet sich und alle Gruppenmitglieder innerhalb eines Radius von 24m. Erlittener Schaden wird 8 Sekunden lang um 11 % reduziert.

Der Paladin im Level-Prozess

Wie spiele ich den Paladin zu Beginn am effektivsten? Zu Beginn ist es wichtig, dass ihr eure Feinde immer zusammenzieht und vor euch platziert. So könnt ihr am effektivsten eure AoE-Effekte nutzen, um Gegner auszuschalten.

Mit Stufe 16 schaltet ihr die Fähigkeit Läuterer frei. Die wird euer Schadens-Skill gegen einzelne, starke Bossgegner. Ansonsten nutzt ihr vor allem Blitzstoß und Wirbelschlag in den ersten Leveln und später Schwert des Vollstreckers (Stufe 24) und Heilige Explosion (Stufe 36). Heiliges Schwert, das ihr ab Stufe 40 freischaltet, ersetzt später die Fähigkeit Läuterer in Sachen Singletarget-Damage.

Für den Level-Prozess solltet ihr bei der Ausrüstung auf die Werte Krit und Flinkheit legen, um euren Schaden und eure Geschwindigkeit zu erhöhen. Ihr habt außerdem Zugriff auf die Fähigkeit Aufladen, mit der ihr nach vorne springen und euch so schneller fortbewegen könnt.

Die Werte Krit und Flinkheit sind fürs Leveln wichtig.

Wie sollte ich meine ersten Fertigkeitspunkte verteilen? Wichtig beim Verteilen der Punkte ist, dass ihr die Fertigkeitsstufen nie höher als auf Stufe 10 bringen müsst. Skill-Level 4 wird für den ersten Tripod gebraucht, Skill-Level 7 für den zweiten und Skill-Level 10 für den Dritten.

Allerdings variiert die Zahl der benötigten Fertigkeitspunkte. Für die Stufe 1 benötigt ihr 4, für die Stufe 2 benötigt ihr 20 und für die Stufe 3 sogar 48 Fertigkeitspunkte.

Level 12: Verteilt die ersten 4 Punkte in die Fähigkeiten Aufladen, um dort Großartige Beweglichkeit freizuschalten. Dadurch legt ihr mit der Fähigkeit mehr Strecke zurück. Steckt ebenfalls die ersten 4 Punkte in Blitzstoß für die Fähigkeit Gesetz des Dschungels.

Bis Level 16: Steckt 20 Punkte in Blitzstoß, um Kettenangriff zu lernen.

Bis Level 20: Die nächsten 20 Punkte gehen in die Fähigkeit Läuterer. Hier skillt ihr Flinke Finger und Göttliche Strafe.

Bis Level 26: Hier investiert ihr weitere Punkte in Blitzstoß, bis ihr den Bonus bei 48 freischaltet. Dort wählt ihr Blitzverstärkung aus.

Bis Level 32: Ihr investiert die vollen 48 Punkte in Schwert des Vollstreckers. Dort skill ihr Stigmata, Wille des Herausforderers und Breiter Schlag.

Bis Level 36: Ihr investiert 20 Punkte in Heilige Explosion, in die Fähigkeiten Flinke Finger und Weitläufige Explosion.

Bis Level 45: Investiert 20 Punkte in Heiliges Schwert. Ihr schaltet hier Stigmata und Schwachpunkt-Erkennung frei. Investiert ebenfalls 20 Punkte in Justizvollstreckung und wählt Runengefängnis und Stärkefreisetzeung.

Bis Level 49: Maximiert die Fähigkeit Heilige Explosion und nutzt dort Vorbereitete Explosion. Maximiert das Heilige Schwert und investiert die Punkte in Konzentrierte Energie. Steckt außerdem 20 Punkte in Gottes Zorn und investiert diese in Gesetz des Dschungels und Donner.

Ab Level 50: Spielt die Story so weit, bis ihr die Awakening-Skills bekommt. Dann entfernt ihr die Punkte aus Läuterer und Gottes Zorn und investiert sie in Himmlischer Segen.

Übrigens könnt ihr eure Fertigkeitspunkte jederzeit und kostenlos zurücksetzen, wenn euch ein bestimmter Spielstil nicht gefällt.

So verteilt ihr die Punkte in den einzelnen Fähigkeiten bis Level 49.

Der Paladin im Endgame

Im Endgame gibt es verschiedene Paladin-Builds, die ihr spielen könnt und die wir euch kurz vorstellen möchten.

Der Supporter im PvE: Wer gerne in Dungeons und Raids aktiv ist, sollte den Support-Paladin spielen. Hier liegt der Fokus darauf, eure Gruppe mit Schilden über die Fähigkeiten Heiliger Schutz und Gottesgesandtes Gesetz zu versorgen. Außerdem könnt ihr durch Heiliges Land ein Feld erzeugen, in dem die Mitspieler 25 % weniger Schaden bekommen.

Über Gottes Zorn und Himmlischer Segen verteilt ihr zudem einige nützliche Buffs an eure Gruppe und mit Lichtschock setzt ihr einen starken Debuff auf Feinde, der den Schaden eurer Gruppe um 10 % erhöht.

Einen ausführlichen Guide mit Erklärungen und der richtigen Ausrüstung für den Supporter findet ihr auf Maxroll (via maxroll).

Der DD im PvE: Obwohl der Paladin seinen Fokus stark auf Support legt, kann er in Chaos Dungeons auch als Damage Dealer gespielt werden. Dort liegt der Fokus auf den Fähigkeiten Blitzstoß, Schwert des Vollstreckers und Heilige Explosion, ähnlich wie im Level-Prozess.

Allerdings ist der Paladin vom Schaden her deutlich schwächer als einige andere Klassen.

Der Paladin im PvP: Der Paladin gehört im PvP zu den stärksten Klassen überhaupt. Durch Himmlischer Segen, Heiliger Schutz und Gottesgesandtes Gesetz habt ihr nützliche Schilde, um euch und euren Gruppenmitgliedern zu helfen.

Der Schaden wiederum kommt durch Heiliges Schwert, Justizvollstreckung und Schwert des Vollstreckers. Auch hier gibt es einen ausführlichen Guide auf Maxroll (via maxroll).

Was denkt ihr über den Paladin? Spricht euch die Klasse an oder spielt ihr eine andere? Und wie werdet ihr den Paladin genau spielen? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Alle Guides zu Lost Ark, darunter Builds und allgemeine Einsteiger-Tipps, findet ihr hier:

