Lost Ark stellt neue Klasse vor, will Genderlock weiter lockern

Lost Ark hat die Roadmap für die zweite Hälfte 2021 vorgestellt. Dabei sind neben einem riesigen Raid auch eine neue Klasse und das Versprechen, den Genderlock weiterhin zu lockern.

Das ist die Sorceress: Die Sorceress ist die mittlerweile 21. Klasse, die für Lost Ark erscheinen wird. Sie gehört zu dem Archetyp Mage und führt einen Zauberstab als Waffe. Bei der Klasse handelt es sich um eine sehr klassische Magierin, die im MMORPG bis jetzt von einigen Magie-Fans vermisst wurde.

Die Sorceress wirkt mächtige elementare Zaubern, die massive Flächenangriffe verursachen. Dazu gehören zum Beispiel Meteore, die vom Himmel fallen, oder Gewitterstürme, die Blitze auf die Gegner niederregnen lassen. Gleichzeitig sieht man in dem Vorstellungsvideo aber auch, dass die Klasse weniger mobil ist als ihre Mage-Kolleginnen Arcana oder Bardin.

Die gezeigten Zauber haben lange Animationen und wahrscheinlich auch Vorbereitungszeit, auch wenn in dem Video keine UI-Elemente wie Cast Bar sichtbar sind. Über ihre Fähigkeiten, Klassen-spezifische Ressource und den wichtigen Identity-Skill ist leider noch nichts bekannt.

Die Sorceress wird aber schon am 11. August in Korea erscheinen, das heißt, dass die Infos zu ihren Fähigkeiten nicht lange auf sich warten lassen werden. Kurze Gameplay-Vorschau zur Sorceress könnt ihr in dem Video sehen:

Das sagten die Entwickler zum Genderlock: Wie die meisten Klassen in Lost Ark wird auch die Sorceress zumindest zum Release einen Genderlock haben. Das heißt, man wird mit der Klasse nur weibliche Charaktere spielen können. Das soll sich in Zukunft aber weiter ändern, so Smilegate.

Seit Anfang 2021 erschienen in Lost Ark zwei neue Klassen, die die Genderlock-Einschränkungen gelockert haben. Die Lockerung funktioniert ähnlich wie bei Black Desert Online. Die neuen Klassen spielen sich zwar identisch zu bestehenden, haben aber ein anderes Geschlecht:

Gunslinger ist die weibliche Version des Deadeye (Gunner Archetyp)

Striker ist die männliche Version der Wardancer (Martial Archetyp)

Laut Smilegate sind die beiden Klassen in Korea gut angekommen. Das Feedback war so positiv, dass der Entwickler daher in Zukunft mehr solcher Genderlock-Lockerungen veröffentlichen wird.

Ist Sorceress die geheime 15. Klasse für Europa?

Das wird spekuliert: Bei asiatischen Spielen ist es häufig der Fall ist, dass ihr Content im Westen verzögert erscheint. Bei der brandneuen Klasse Sorceress vermuten einige Spieler aber, dass sie bei uns in Europa direkt zum Release verfügbar sein wird.

Der Hauptgrund dafür war die Ankündigung von Amazon, dass Lost Ark zum Launch 15 spielbare Klassen haben wird. In der ersten Alpha, die Anfang Juni stattfand, waren allerdings nur 14 spielbar. Die letzte 15. wurde zwar bestätigt, Amazon verriet allerdings nicht, welche Klasse es sein wird.

Fans auf reddit und YouTube vermuten daher, Amazon erst die offizielle Ankündigung der Sorceress durch den Entwickler Smilegate abwarten wollte, um sie dann als die 15. Klasse für Europa vorzustellen.

Die Sorceress würde sich außerdem gut als Ersatz für die Arcana eignen. Arcana ist ebenfalls eine Mage-Archetyp-Klasse, die in Korea direkt zum Launch spielbar war. Bei uns in Europa wird sich allerdings vorerst nicht verfügbar sein. Als Grund dafür vermuten Fans, dass man im Westen erst die neue Klasse Sorceress erhält.

Es wäre auch nicht das erste Mal, das brandneuer Content aus Korea sofort in anderen Regionen veröffentlicht wird. Die Season 2 von Lost Ark, die große Änderungen im Kern-Gameplay mit sich brachte, wurde sogar vor dem Korea-Release in Japan Beta-getestet.

Es handelt sich allerdings nur um Spekulationen seitens der Fans. Ob die Sorceress bei uns tatsächlich zum Release spielbar sein wird, erfahren wir wohl erst in der ersten Beta:

