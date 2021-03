Das MMORPG Lost Ark ist zwar noch nicht in Deutschland offiziell spielbar, doch neue Clips aus Asien lassen uns ganz wehmütig zuschauen. Darin verprügelt die neue Klasse Striker nämlich haufenweise Gegner gleichzeitig.

Das ist neu in Lost Ark: Das MMORPG stellt die Klasse Striker vor. Das ist ein Kämpfer, der sich mit zahlreichen Tritten durch die Gegner prügelt und sie regelrecht zum Platzen bringt.

Die neue Klasse ist, wie das komplette Lost Ark, noch nicht offiziell in Deutschland spielbar. Allerdings liefert uns erstes Gameplay schon mal einen guten Eindruck, was uns vermutlich bald im MMORPG erwarten wird.

Neue Klasse verprügelt über 10 Gegner gleichzeitig

Das ist das Gameplay: Das Video stammt vom offiziellen Kanal von Lost Ark auf YouTube. Es zeigt den Striker in Action:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie kämpft der Striker? Er erinnert an eine Art Karate-Kämpfer, der die Gegner vor allem mit den bloßen Händen und Füßen verprügelt.

Besonders interessant ist, dass er mit seinen Kombinationen gleich mehrere Gegner gleichzeitig trifft. Im Video sieht man, wie er teilweise über 10 Gegner auf einmal verprügelt.

Seine Gegner haben wenige Chancen, denn wenn sie einmal getroffen wurden, sind sie wehrlos und können nur noch weiteren Prügel einstecken.

Was bedeutet das für deutsche Fans? Im Grunde erstmal nichts, denn Lost Ark ist nicht in Deutschland verfügbar. Es ist allerdings eines der aussichtsreichsten MMORPGs, das nach Deutschland kommen soll.

Aktuell arbeitet Amazon an einem Release im Westen, der schon 2021 stattfinden soll.

Das Video schürt also bisher nur weiter die Vorfreude auf Lost Ark und zeigt, wie stark das Gameplay aussieht. Es dauert aber hoffentlich nicht mehr allzu lange, bis ihr selbst das MMORPG zocken könnt.

Kann man Lost Ark schon in Deutschland spielen? Offiziell nicht, doch es gibt Wege, wie man an das MMORPG herankommt. Ihr könnt beispielsweise durch ein paar Tricks die russische Version des MMORPGs zocken. Bedenkt dabei aber, dass das Spiel dann auch auf Russisch ist und ihr möglicherweise kein Wort versteht.



Wenn ihr aber gerne mal reinschnuppern wollt, zeigen wir euch hier, wie ihr es könnt: Offiziell nicht, doch es gibt Wege, wie man an das MMORPG herankommt. Ihr könnt beispielsweise durch ein paar Tricks die russische Version des MMORPGs zocken. Bedenkt dabei aber, dass das Spiel dann auch auf Russisch ist und ihr möglicherweise kein Wort versteht.Wenn ihr aber gerne mal reinschnuppern wollt, zeigen wir euch hier, wie ihr es könnt: MMORPG Lost Ark startet in Russland – Mit diesen Tricks könnt ihr sogar mitmachen

Was ist Lost Ark überhaupt? Lost Ark ist ein Action-MMORPG von Smilegate. Ihr spielt aus der ISO-Perspektive und von den Spiel-Inhalten vergleichen es die Entwickler mit Guild Wars 2.

In Lost Ark stellt ihr euch mächtigen Bossgegnern oder spielt in einer eigenen Arena im PvP-Modus. Ihr könnt aber auch klassische MMORPG-Elemente wie das Housing oder das Teilnehmen an Gilden.

Es ist also aufgrund der ISO-Perspektive und dem actionreichen Gameplay ideal für Fans von Hack’n Slays, aber auch für MMORPG-Veteranen geeignet. Diese Mischung mit Lost Ark so interessant. Einen weiteren Einblick in das MMORPG findet ihr in unserem Anspielbericht:

Ich habe Lost Ark getestet – Ja, es spielt sich so gut, wie es aussieht