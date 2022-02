Lost Ark: So füllt ihr Kartensets und verbessert eure Attribute

Was haltet ihr von den Kartensets? Wollt ihr euch damit befassen, die ganzen Karten zu sammeln, weil es euch Spaß macht, oder sammelt ihr die Dinger eher ein, weil ihr es müsst, um mit allen Stats mitzuhalten? Wie findet ihr die Mechanik der Sammelkarten und des Abenteuerfolianten generell? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

In Raids und Dungeons könnt ihr dann ein Set aussuchen, welches sich auf Schaden gegen Dämonen fokussiert. Da ihr in diesen Inhalten häufig auf Dämonen trefft, kann euch das mehr nutzen, als die reine kritische Trefferchance.

Was sind die besten Sets für euch? Ihr solltet euch bei der Wahl des aktiven Sets vor allem darauf fokussieren, welche Inhalte ihr als Nächstes spielen möchtet. Das Set “Abandoned Cliffs of Wind” eignet sich allerdings besonders gut für das PvE als DPS-Klasse.

Wollt ihr gezielt Kartenerfahrung sammeln, eignet sich dazu am besten der Cube-Dungeon, den ihr im Endgame des Spiels freischaltet . Das ist der einzige Ort, an dem ihr garantiert Kartenerfahrung erhalten und euch dann gezielt darauf auf Upgrades fokussieren könnt.

Diese Karten gehen dann in euer Karteninvetar. Das hat anfangs nur 100 Plätze, was kaum für alle Karten reicht, lässt sich aber mit Gold erweitern, sobald ihr es benötigt. Insgesamt habt ihr dort Platz für über 500 verschiedene Sammelkarten.

