Achtung: Löst euer Founder’s Pack von Lost Ark nicht direkt ein, ihr könntet es bereuen

Das neue MMORPG Lost Ark erscheint nächste Woche und noch immer könnt ihr eines der Founder’s Packs vorbestellen, um früher dabei zu sein und exklusive Inhalte zu erhalten. Ihr solltet allerdings darauf aufpassen, wann ihr diese Boni einlöst.

Was sind die Founder’s Packs? Obwohl Lost Ark komplett kostenlos spielbar sein wird, gibt es vier verschiedene Founder’s Packs für das neue MMORPG. Diese verschaffen euch einige Ingame-Vorteile sowie kosmetische Gegenstände.

Auch ein Head-Start ist in den Paketen dabei, der euch drei Tage früher in das Game lässt, als es die Free2Play-Spieler dürften. Eine Übersicht zu allen Inhalten der Pakete findet ihr in unserem Guide zu den Founder’s Packs.

Warum müsst ihr aufpassen? Wenn ihr eines dieser Pakete erworben habt, könnt ihr eure Goodies zum Release abholen. Dazu müsst ihr das Paket lediglich aktivieren und all der Kram gehört endlich euch.

Doch sobald ihr eure Boni aktiviert, werden diese an den Server gebunden, auf dem ihr aktuell eingeloggt seid. Gerade zu Beginn ist das eher nicht optimal, da Freunde oder Streamer plötzlich doch auf einem anderen Server spielen und man wechseln möchte.

Wenn ihr euch aber dazu entscheiden solltet, auf einem anderen Server erneut zu starten, könnt ihr keine eurer Boni mitnehmen. Was bei Paketen im Wert von bis zu 100 € doch recht weh tun kann.

Zwar kann man die Founder’s Packs noch bis zum Release am 11. Februar kaufen und somit für einen anderen Server erneut erwerben, doch ihr würdet damit Geld ausgeben, was nicht sein muss. Aktiviert euer Paket also erst, wenn ihr euch sicher seid, auf dem Server bleiben zu wollen.

Die Aussage von Roxx im Forum

Woher kommt die Information? In einem Posting im offiziellen Forum bestätigte Community Managerin Roxx die Funktionsweise der Founder’s Packs. Dort wird auch erneut klar die Frage geklärt, ob sich die Platin-Avatare automatisch an die erste Klasse binden, die man auswählt.

Roxx erklärt, dass dies nicht der Fall ist und die Avatare in die Expeditionskiste gesendet werden und dann an den ersten Charakter gebunden, der sie anzieht. Diese Expeditionskiste ist allerdings an den Server gebunden.

Außerdem bestätigt sie erneut, dass die Avatare aus den Gold- und Platin-Paketen nur für die 15 Klassen einlösbar sind, die zu Release im Spiel existieren.

Wie könnt ihr die Boni aufheben? Wenn ihr eines der Pakete vorbestellt habt, aktiviert sich natürlich automatisch der Headstart und ihr könnt am 8. direkt loslegen. Im Spiel habt ihr dann eine Geschenk-Benachrichtigung über eure Items.

Wenn ihr diese öffnet, könnt ihr die Items beanspruchen und herausnehmen. Sobald ihr das aber tut, bleiben sie auf dem Server gebunden, auf dem ihr sie geöffnet habt.

Wenn ihr euch noch nicht komplett sicher mit der Wahl des Servers seid, lasst die Gegenstände also einfach in eurem Geschenk-Eingang.

Alles, was ihr zu dem MMORPG Lost Ark wissen müsst – in 2 Minuten

Die Community ist von den Servern genervt

Wie ist die Stimmung? Ein reddit-Thread zu dem Thema konnte am ersten Tag bereits 315 Upvotes sammeln und listet derzeit 130 Kommentare zu dem Thema. Viele davon sind Fragen, doch einige Spieler zeigen sich auch genervt von der Serverstruktur des MMORPGs.

Man ist ratlos, warum Amazon noch immer auf eine so strickt getrennte Server-Methode setzt und es nicht möglich macht, solche Dinge serverübergreifend zu regeln. Auch die Debatte um das Reservieren von Namen schlägt hier erneut auf.

Dort bestätigte Amazon mittlerweile, dass sie eine andere Serverstruktur verwenden als die anderen Publisher von Lost Ark, weswegen Namen nur in unserer Version gesperrt bleiben, nicht aber in Korea oder Russland.

Was sagen die Fans? Neben den Fragen zeigen sich viele User genervt von den Einschränkungen seitens Amazon.

MishjahDK schreibt: “Ich bin so müde von dieser Old-School-Server-Geschichte. Es war in New World schon super nervig und wird es jetzt wieder. Wieso benutzen sie nicht die gleiche Struktur wie Korea?!”

Auch my2copper versteht es nicht: “Das ist einfach nur verrückt. Wie können so lächerliche Einschränken überhaupt passieren? […] Amazon ist eine der weltweit reichsten Firmen und sie mussten das Game nicht einmal selbst entwickeln und machen trotzdem so viele Fehler.”

djcetra sieht das Problem eher in Amerika: “Das wird ein Desaster für die amerikanischen Server. Leuten werden den Server wechseln, weil sie West-Amerika und Ost-Amerika getrennt haben. Das wird auf lange Sicht nicht gut werden.”

Was haltet ihr davon? Habt ihr ein Founder’s Pack gekauft und wollt ihr es direkt zum Start nutzen? Seid ihr euch schon sicher, auf welchem Server ihr spielen werdet oder besteht bei euch auch noch die Gefahr, dass ihr den Server wechselt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

So spielen sich die 22 Klassen bei Lost Ark – Gameplay-Videos!