Lost Ark: So zerstört ihr die Barrikade in Zagoras und beschafft euch 3 Mokoko-Samen

Seid ihr in Lost Ark mittlerweile auch schon auf der Suche nach den kleinen Mokoko-Samen? Viele von ihnen stellen euch vor größere oder kleine Herausforderungen, doch die 3 in den Zagoras-Bergen sind besonders knifflig. Wir von MeinMMO erklären euch, wie ihr sie bekommt.

Um welche Samen geht es? Die grünen Mokoko-Samen sind Sammelgegenstände in Lost Ark. Insgesamt könnt ihr davon 1.209 Stück in der Welt von Lost Ark finden. Es bietet sich also an, alle mitzunehmen, an denen ihr vorbeikommt.

Das gestaltet sich manchmal schwieriger als zu nächst angenommen. Viele von ihnen sind richtig gut versteckt und manche wiederum hat man direkt vor dem Gesicht, kommt aber trotzdem nicht ran. Bei den Samen in Mount Zagoras handelt es sich um die zweitere Art.

Direkt 3 der wertvollen Pflänzchen verstecken sich dort nämlich hinter einer Barrikade, die scheinbar einfach nicht weichen will. Auch einen Weg um die Barrikade herum sucht man vergebens.

Es dreht sich um die 3 Mokoko-Samen am unteren Ende der Zagoras Berge.

Wie kommt ihr an die Mokokos? Weiter hinten auf dem Platz sind Kanonen, die in Richtung der Barrikade gerichtet sind. Das ist allerdings eine Falle, die ihr ignorieren müsst.

Tatsächlich müsst ihr einfach nur gegen die Barrikaden kämpfen. Anders, als die meisten anderen Barrikaden in Lost Ark gehen diese aber nicht nach wenigen Schlägen kaputt, sondern stecken ungefähr so viel ein wie ein ausgewachsener Weltboss.

Eine Lebensanzeige haben die Holzgegner blöderweise nicht. Der einzige Tipp, den wir euch deshalb geben können ist: Hört einfach nicht auf, die Barrikaden anzugreifen. Irgendwann geben sie nach und ihr kommt an die wertvollen Samen.

Wenn ihr euch genauso einsperren lasst wie wir, nutzt einen Teleporter.

Wenn ihr alleine seid, kann das allerdings schon mal bis zu einer halben Stunde dauern. Wir empfehlen daher, euch entweder Freunde mitzunehmen oder im allgemeinen Chat zu fragen, ob noch jemand helfen könnte.

Mit 8 Personen haben wir ungefähr 5 Minuten gebraucht, bis die Barrikaden zerstört waren. Ihr müsst euch dann nur noch beeilen, die Mokokos einzusammeln. Die hölzernen Feinde spawnen nämlich enorm schnell wieder und sperren euch dann einfach ein.

Wenn euch das passiert, nutzt einfach den Teleporter auf der Karte zuvor. Das geht schneller, als die Barrikaden erneut zu zerstören.

Habt ihr die drei Mokoko-Samen bereits ergattern können oder habt ihr euch ebenfalls von der Barrikade ablenken und nerven lassen? Hattet ihr ausreichend Ausdauer, die fiesen Holzgegner verprügeln zu können? Oder sammelt ihr die Mokoko-Samen gar nicht im ersten Durchlauf, sondern möchtet die ganzen Sammelgegenstände erst später aufgreifen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

