Lost Ark: Was sind Mokoko-Samen und warum sollte man sie sammeln?

In Lost Ark warten viele verschiedene Sammelgegenstände auf euch. Die insgesamt 1.209 Mokoko-Samen stellen aber eine besonders große Aufgabe dar, die sich allerdings lohnt. Wir von MeinMMO erklären euch, warum das so ist.

Was sind Mokoko-Samen? Die kleinen, grünen Samen gehören zu den 8 verschiedenen Sammelgegenständen, die ihr in Lost Ark finden sollt. Ihr erreicht eine Übersicht von ihnen mit der Tastenkombination Alt+L.

Auf den meisten Karten in Lost Ark werden euch diese Samen begegnen. Mit einem Blick auf die Karte (M), könnt ihr auch oben in der rechten Ecke sehen, wie viele der Mokoko-Samen im aktuellen Abschnitt genau auf euch warten.

Sammelt ihr die Samen, erhaltet ihr früher oder später Belohnungen dafür. Je mehr ihr gesammelt habt, desto mehr Rewards dürft ihr euer Eigen nennen.

Insgesamt gibt es derzeit 1.209 Mokoko-Samen, die ihr der Welt von Lost Ark versteckt sind. Davon sind 344 auf Inseln verteilt und alle anderen könnt ihr auf den festen Kontinenten, den Städten und Dungeons finden, die in Arkesia auf euch warten.

Die einzige Ausnahme ist der Kontinent Tortoyk, wo die Mokokos herkommen. Hier gibt es keine der Samen zu sammeln, dafür könnt ihr euch hier die Belohnungen für eure Mühen abholen.

Fast überall auf der Welt könnt ihr die Mokoko-Samen finden

Wo holt ihr die Belohnungen ab? Obwohl ihr schon in der allerersten Stadt, Prideholm, die ersten Mokoko-Samen einsammeln könnt, dauert es eine Weile, bis ihr eine Belohnung dafür bekommt. Ihr müsst nämlich erst Mokoko-Village erreichen, welche auf dem zweiten Kontinent auf euch wartet.

Wenn ihr Tortoyk dann erreicht habt, also ungefähr auf Stufe 35, könnt ihr in der Stadt mit Tomoka sprechen. Wenn ihr bei ihm die Gesprächsoption Mokoko-Samen auswählt, könnt ihr euch reichlich beschenken lassen.

Auf dem Kontinent Tortoyk in Mokoko-Village könnt ihr beim markierten Ort eure Belohnungen einsammeln

Welche Belohnungen gibt es? Die Belohnungen erhaltet ihr abhängig davon, wie viele der Mokoko-Samen ihr insgesamt gefunden habt. Ihr müsst sie also nicht ausgeben, um die Rewards einzukassieren.

Ihr erhaltet für jeweils 50 Mokoko-Samen eine weitere Belohnung. Darunter fallen Sammelkarten, Tränke, die eure Werte erhöhen sowie neue Crew-Mitglieder für euer Schiff. Außerdem gibt es Titel, Transformationen, Skins, Gebäude für eure Insel und sogar zwei der Meisterstücke gibt es hier zu holen.

Außerdem gibt euch jeder einzelne Samen, wenn ihr findet, 180 Kader-Erfahrung und hilft euch somit, euren Account weiter zu verbessern.

Für viele Mokoko-Samen warten auch viele Geschenke auf euch

So lassen sich die Samen finden

Wo sind die Mokoko-Samen versteckt? Manche der kleinen Sammelgegenstände sind richtig fies versteckt. An Orten, welche ihr so nie besuchen würdet oder so platziert, dass ihr einfach daran vorbeilauft.

Es hilft also, jede noch so kleine Ecke der Karte abzusuchen. Ist euch das aber zu mühsam, hilft euch die interaktive Karte von Papunika dabei, alle Mokoko-Samen aufzuspüren. Es besteht natürlich die Gefahr, dass ihr euch damit selbst ein wenig Spielspaß wegnehmt, doch das muss jeder für sich selbst entscheiden.

Hilfe, ich komme nicht an diese Samen: Zu beachten ist auch, dass ihr bereits in der ersten Zone von Lost Ark auf zwei Mokoko-Samen trefft, die ihr noch gar nicht einsammeln könnt. Grund dafür ist, dass sie hinter einer Rankenwand versteckt sind, die einfach nicht weichen will.

Im Laufe eurer Abenteuer werdet ihr auf einige solcher Samen stoßen. Ihr benötigt dann bestimmte Lieder in eurem Repertoire, die den Weg frei machen. Häufig greift ihr dann auf den Song of Minuet und den Song of Resonance zurück.

Was haltet ihr von den Mokoko-Samen? Wie viele könnt ihr schon euer Eigen nennen und habt ihr die Lieder bereits gesammelt, die ihr benötigt, um viele der Samen zu sammeln? Oder ist das Jagen solcher Gegenstände nichts für euch und ihr ignoriert es lieber völlig? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Lost Ark Guides: Alle Tipps, Tricks und Builds in der Übersicht.