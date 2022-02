Lost Ark: So bekommt ihr die beiden Lieder Song of Resonance und Forest’s Minuet

Wer in Lost Ark alle Errungenschaften sammeln, alle Mokoko-Samen finden und generell alle Inhalte im Abenteuerfolianten füllen möchte, benötigt dafür auch einige Lieder. Wir von MeinMMO verraten in diesem Guide, wie ihr an den Song of Resonance und Forest’s Minuet kommt.

Wofür brauche ich die beiden Lieder? Das Lied Forest’s Minuet begegnet euch im Spiel schon recht früh. Direkt auf der ersten Karte wird es benötigt, um gleich 2 Moko-Samen zu finden.

Für die Freischaltung des Liedes benötigt ihr jedoch den Song of Resonance. Darum verraten wir euch in diesem Guide direkt, wie ich beide Lieder bekommt.

Den Song of Resonance freischalten

Wie komme ich an den Song of Resonance? Dieses Lied bekommt ihr, wenn ihr den NPC Schatzjäger Ingran besucht. Er befindet in Peyto auf dem Deck des Schiffes 3F. Peyto befindet sich westlich von Port City Changhun.

Dieser NPC verkauft euch den Song für 16.500 Piratenmünzen. Am schnellsten bekommt ihr die Münzen über die navalen Events auf eurer Insel, Geisterschiffe oder Unas tägliche Quests. Allerdings benötigen die Geisterschiffe teilweise einen hohen Gearscore.

In Schwarzzahns Höhle gibt es zudem eine Quest-Reihe, die euch mit 10.000 Münzen belohnt, aber nur einmal abgeschlossen werden kann.

An diesem Ort befindet sich eine Insel, die quasi ein riesiges Schiff ist. Dort trefft ihr auf den Händler Ingran.

So kommt ihr an das Lied Forest’s Minuet

Wie bekomme ich Forest’s Minuet? Um das Lied Forest’s Minuet freizuschalten, müsst ihr zuerst die Quest „Der Wald, in dem die Feen singen“ abschließen. Die Quest könnt ihr bei Reisende Eclipse annehmen, sobald ihr Level 50+ seid.

Aus dieser Quest folgen drei weitere Aufgaben:

Ich kann dich hören

Schon in Orndung, liebe Fee

Ein privates Geheimgebiet

Für die erste Quest müsst ihr drei Feen finden, die versteckt sind. Ihr genaue Position auf der Island of Lullaby zeigt euch diese Map von Papunika:

An den drei Stellen, die mit einem Stern markiert sind, findet ihr die Feen.

Alle Feen stellen euch jedoch Fragen. Die korrekten Antworten sind:

Fee 1:

Pfeifen

Warten

Nochmal pfeifen

Fee 2:

Put down the shiny pebble.

Remember me?

It’s a gift.

Wait quietly.

Fee 3:

Just watch.

Listen with your back to her.

I’m listening.

I’ll look for one.

Sure.

No worries, I’m an adventurer.

Habt ihr alle 3 Feen besucht und die richtigen Antworten gegeben, startet die zweite Quest der Reihe. Dafür müsst ihr einen verstecken Ort auf der Karte besuchen und dort den Song of Resonance spielen. Der Ort ist ebenfalls auf der Karte oben markiert.

Sobald ihr den Song gespielt habt, bekommt ihr ein Item mit dem Namen „Voice of the Forest“. Ihr müsst insgesamt dreimal den Song of Resonance spielen, um das Item dreimal zu bekommen.

Zum Abschluss müsst ihr zu dritten Fee zurückkehren und die Items abgeben. Als Belohnung gibt es Forest’s Minuet.

Habt ihr die Songs schon freigeschaltet? Wie findet ihr generell das Lieder-System in Lost Ark? Schreibt es gerne in die Kommentare.

