Lost Ark: So funktioniert das Housing und darum sollte es jeder nutzen

Was denkt ihr über das Housing-System von Lost Ark? Sprechen euch die Inhalte an? Wo hattet ihr Schwierigkeiten mit dem Verständnis?

Die Werkstatt eignet sich vor allem für die Tränke, die ihr nur in Dungeons und Raids nutzen könnt. Auch Gadgets wie eine Vogelscheuche, die den Boss tauntet, oder Granaten, mit denen ihr Feinde verlangsamen oder sogar an einem Ort festhalten könnt.

Eine Forschung in Auftrag zu geben kostet Materialien wie Erz oder Holz, die ihr vorher sammeln müsst, und auch Währungen wie Silber oder Gold. Außerdem kostet jeder Auftrag Arbeitspunkte und einiges an Zeit, bis er komplett erforscht wurde. Die Zeit hängt dabei vom zu erforschenden Inhalt ab. Kleinere Rezepte kosten weniger als eine Stunde, große Neuerungen auch gerne mal über 8 Stunden.

Eines der wichtigsten Gebäude zum Start ist das Labor. Dort könnt ihr Forschungen in Auftrag geben, um so neue Teile der Insel oder neue Rezepte freizuschalten. Auch die Aufwertung von bereits vorhandenen Inhalten läuft über dieses Labor.

In Lost Ark gibt es die sogenannte Festung. Dabei handelt es sich um das Housing-System des Spiels. Allerdings beschränkt sich das nicht nur auf ein Gebäude. Stattdessen könnt ihr eine ganze Insel nach euren Wünschen anpassen. Wir von MeinMMO verraten, was da alles auf euch wartet.

