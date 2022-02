Lost Ark hat ein Feature, das sich andere MMORPGs von dem Steam-Hit abschauen sollten

In dem neuen MMORPG Lost Ark gibt es das Feature des Abenteuerfolianten. Es ist eine Art Checkliste, die man abarbeiten kann, wenn man in den Gebieten unterwegs ist. MeinMMO Autorin Irina Moritz ist davon so begeistert, dass sie es sich für andere MMORPGs wünscht.

Was ist das für ein Feature? Ihr schaltet den Abenteuerfolianten schon in den ersten Stunden von Lost Ark frei. Es handelt sich dabei um Checklisten, die für jedes “Hauptgebiet” unterschiedlich sind.

Ihr arbeitet euch dabei durch Aufgaben, die sich auf verschiedene Bereiche von Lost Ark beziehen:

Fortschritt der Story und in bestimmten Quests

Meistern von Dungeons

Siege über Weltbosse

Sammeln von versteckten Gegenständen

Töten von seltenen Monstern

Craften von Essen

Mit jedem erledigten Punkt, steigt euer Fortschritt um einige Prozent und alle 10 % gibt es coole Belohnungen. Es können Federn für Wiederbelebung sein, Statusbooster, verschiedene Währungen und andere Items.

Es ist ein Feature, das für mich bei meinem Fortschritt in der russischen Version von Lost Ark zu einem kleinen Highlight wurde. Und der West-Release erinnerte mich daran, wie viel Spaß ich damit hatte.

Das gescheiterte Astellia hatte ebenfalls ein solches Feature und in einigen anderen MMORPGs gibt es Systeme, die dem Abenteuerfolianten in ihren Grundlagen ähneln, aber davon kann es ruhig mehr geben. Es ist etwas, das sich andere MMORPGs von Lost Ark abschauen können.

Alles, was ihr zum Endgame von Lost Ark wissen müsst – im Video

Verbindung vom Angenehmen mit dem Nützlichen

Ich bin grundsätzlich ein Fan von Systemen, die mir einen stetigen Fortschritt in etwas anzeigen, der sich am Ende auch lohnt. Es ist einer der Gründe, wieso ich gerne einfach nur Klassen level.

Besser ist es aber, wenn die Aufgaben in dem Fortschrittsystem so vielfältig sind wie bei dem Abenteuerfolianten in Lost Ark. Vom ersten Moment an, als ich es im Spiel freigeschaltet hatte, war ich “gehooked”.

Ich wusste sofort, ich Stunden damit verbringen würde, in jedem Gebiet die 100 % zu erreichen… oder zumindest versuchen würde, möglichst weit zu kommen.

Dabei ist das System so simpel: Es verbindet die Erkundung der Welt und ihre Lore mit dem angenehmen Gefühl, mit jeder noch so kleinen Entdeckung einen guten Fortschritt zu machen. Und das schon auf sehr niedrigen Leveln.

Bei den ganzen Fragezeichen, Balken und Prozenten juckt es mir einfach in Fingern. Und die Weltbosse sind das Sahnehäubchen obendrauf.

Es startet damit, dass man kleinere Belohnungen bekommt, wie Heiltränke, Federn für Wiederbelebung oder Geschenke für NPCs. Und geht später über in Boost-Potions für Statuswerte, Gravurbücher oder sogar Skill-Potions, die euch zusätzliche Punkte für eure Skillungen im Tripod geben.

Dazu kommen kleine Lore-Fetzen aus den Beschreibungen der Items und in dem Buch, die mehr über die Welt und ihre Geschichte verraten. Direkt am Anfang erzählen die Fragmente der Regulus-Statue eine coole kleine Story über einen Meisterbildhauer, der (scheinbar) wahnsinnig wird und die kommende Invasion der Dämonen prophezeit.

Und während die ersten Prozente im Buch schnell erreicht werden, muss man für die höheren Ebenen arbeiten. Ich habe mich immer wieder dabei ertappt, dass ich in einer Zone länger geblieben bin, weil ich noch die letzten Paar Prozent bis zur nächsten Belohnung bekommen.

Für mich war es eine sehr coole Änderung im Pacing vieler moderner MMORPGs, die immer nur schnell zum Endgame rushen. Es hat aber gleichzeitig etwas zu dem Endgame beigetragen und fühlte sich nicht an wie Zeitverschwendung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt. Spotify Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Spotify Inhalt

Die Inhalte wecken Neugier

Ein anderer Effekt, den die Bücher auf mich hatten, war, dass sie meine Neugier geweckt hatten. Jedes Mal, wenn ich eine neue Zone betreten habe, war meine erste Handlung, den Abenteuerfolianten aufzuschlagen.

Dort konnte ich nämlich ungefähr sehen, was mich in dem jeweiligen Gebiet erwartet:

Welche Dungeons gibt es hier?

Welche Lore-Items kann ich sammeln?

Gibt es etwas, wonach ich Ausschau halten soll?

Und am wichtigsten: Welche dicken Bosse kann man in diesem Gebiet klatschen?

Man konnte direkt sehen: Aha, hier sind überall Sachen versteckt, ich muss sie aber selbst finden (oder cheaten und einen Guide lesen, weil, verdammt noch mal, dieses Speed-Rätsel in Yudia ist ätzend).

An dieser Stelle werden manche von euch sicher sagen: “Aber Irie, man kann doch auch ohne diese ganzen Hinweise neugierig sein und auf Entdeckungstour gehen.” Und damit habt ihr auch recht. Allerdings bin ich ein gebranntes Kind.

Zu oft kam es in Spielen schon vor, dass ich die Map abgesucht und Aufregung im Wert von einem trockenen Brötchen gefunden habe. Es fühlte sich an wie komplette Zeitverschwendung und war ärgerlich. Es tut daher einfach gut, zu wissen, dass überhaupt etwas zu entdecken gibt und die Entdeckung sich auch lohnt.

Ein einfacher Weg banale Inhalte relevant zu machen

Für mich ist der Abenteuerfoliant ein sehr einfaches Beispiel dafür, wie man eigentlich langweilige Inhalte für Spieler interessant und relevant macht. Dabei versinkt das Feature auch nicht völlig im Grind, wie es oft zum Beispiel bei Errungenschaften der Fall ist.

Die meisten Aufgaben sind kurz und knackig. Sie lassen sich entweder schnell erledigen oder man nimmt sie beim Fortschritt durch die Gebiete automatisch mit.

Die Belohnungen gelten für alle Charaktere eines Servers und man muss nicht bei jedem einzelnen Charakter aufs Neue grinden.

Jeder profitiert davon: sowohl Spieler, die eher casual unterwegs sind, als auch Hardcore-Raider.

Ich finde daher, dass es ein System ist, das jedes MMORPG bereichern würde.

Natürlich sollten andere Spiele das Feature nicht 1 zu 1 übernehmen. Das würde bei vielen einfach nicht funktionieren. Aber ähnliche, an das Gameplay angepasste Systeme und vor allem Verbesserungen des Features würde ich sehr begrüßen.

Wie findet ihr das Feature des Abenteuerfolianten? Macht es euch auch Spaß, die Aufgaben abzuklappern, oder findet ihr das öde? Wie könnte man das System verbessern? Schreibt es uns in die Kommentare.

Lost Ark Guides: Alle Tipps, Tricks und Builds in der Übersicht